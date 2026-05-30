В Краматорске мужчина скончался после доставки в ТЦК
В Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудников ТЦК и полиции при проверке учётных документов, сообщает полиция
В Краматорске очередная "доставка" в военкомат закончилась смертью. Об этом 30 мая сообщают местные Телеграм-каналы
Олег Лысенко 1987 года рождения был задержан сотрудниками ТЦК 25 мая и отправлен в направлении Днепропетровска. Спустя несколько дней его нашли на обочине дороги с тяжелой травмой головы. 28 мая мужчина скончался в больнице.
Родные погибшего требуют немедленного расследования. Однако в Донецком областном ТЦК уже выдали дежурную версию: якобы мужчина сбежал из автомобиля во время сопровождения в учебный центр.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.
Мобилизация/ТЦК
Это далеко не первый случай гибели мужчин после задержания сотрудниками ТЦК. Ранее украинские СМИ и Telegram-каналы неоднократно сообщали о подозрительных смертях мобилизованных — кого-то находили повешенным, кого-то с огнестрельными ранениями. Об этом – в материале в тернопольском ТЦК мужчину довели до самоубийства во время "уточнения данных"
