В Краматорске мужчина скончался после доставки в ТЦК

В Краматорске очередная "доставка" в военкомат закончилась смертью. Об этом 30 мая сообщают местные Телеграм-каналы

2026-05-30T09:20

Олег Лысенко 1987 года рождения был задержан сотрудниками ТЦК 25 мая и отправлен в направлении Днепропетровска. Спустя несколько дней его нашли на обочине дороги с тяжелой травмой головы. 28 мая мужчина скончался в больнице.Родные погибшего требуют немедленного расследования. Однако в Донецком областном ТЦК уже выдали дежурную версию: якобы мужчина сбежал из автомобиля во время сопровождения в учебный центр.Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.Это далеко не первый случай гибели мужчин после задержания сотрудниками ТЦК. Ранее украинские СМИ и Telegram-каналы неоднократно сообщали о подозрительных смертях мобилизованных — кого-то находили повешенным, кого-то с огнестрельными ранениями. Об этом – в материале в тернопольском ТЦК мужчину довели до самоубийства во время "уточнения данных"

