В Краматорске мужчина скончался после доставки в ТЦК
В Краматорске очередная "доставка" в военкомат закончилась смертью. Об этом 30 мая сообщают местные Телеграм-каналы
2026-05-30T09:20
09:20 30.05.2026
 
Олег Лысенко 1987 года рождения был задержан сотрудниками ТЦК 25 мая и отправлен в направлении Днепропетровска. Спустя несколько дней его нашли на обочине дороги с тяжелой травмой головы. 28 мая мужчина скончался в больнице.
Родные погибшего требуют немедленного расследования. Однако в Донецком областном ТЦК уже выдали дежурную версию: якобы мужчина сбежал из автомобиля во время сопровождения в учебный центр.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.
Это далеко не первый случай гибели мужчин после задержания сотрудниками ТЦК. Ранее украинские СМИ и Telegram-каналы неоднократно сообщали о подозрительных смертях мобилизованных — кого-то находили повешенным, кого-то с огнестрельными ранениями. Об этом – в материале в тернопольском ТЦК мужчину довели до самоубийства во время "уточнения данных"
