Румыния использует падение дрона в Галаце для конфронтации с Россией по указке НАТО
Румынские власти откровенно спекулируют на инциденте с падением беспилотника в Галаце. По мнению российских дипломатов, Бухарест реализует заранее принятый план НАТО и ЕС по нагнетанию конфронтации с Москвой
2026-05-30T08:50
В беседе с "Известиями" в посольстве подчеркнули: истинная цель этой кампании — отвлечь внимание мирового сообщества от варварского удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 студент и десятки получили тяжелые ранения.
"Румыния просто воспользовалась "поводом" для реализации внешнеполитической линии против РФ", — отметили дипломаты.
В посольстве напомнили: подобные инциденты с падением дронов на территории стран ЕС уже не раз фиксировались ранее. И каждый раз, когда выяснялось украинское происхождение беспилотников, западные столицы предпочитали замять скандал. Сейчас же, не дожидаясь результатов расследования, Брюссель и Бухарест немедленно назначили виноватой Россию.
Вчера стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских дронов.
По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты воздушного пространства.
Одновременно посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев заявил, что залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён, поскольку удары наносились по Одесской области, далеко от румынской границы – Залёт российского беспилотника в Румынию исключён