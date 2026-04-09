"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией - 09.04.2026 Украина.ру
"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
Власти Франции начали законодательную подготовку к масштабному военному конфликту с Россией, дающую правительству больше свободы действий. Об этом 8 апреля заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
2026-04-09T02:48
2026-04-09T02:48
2026-04-09T02:48
Представитель оппозиции обратил внимание сограждан на новый закон о военном планировании, позволяющий французскому правительству ввести на территории страны режим "повышенной готовности в сфере национальной безопасности".По словам Филиппо, новый правовой механизм дает Парижу больше свободы действий для реквизиции вооружений, медицинской и гражданской продукции.Он также отметил, что одной из главных целей принятия закона стало "обеспечение возможности для Франции выполнять при необходимости роль тыловой базы в случае крупномасштабного военного вмешательства на восточном фланге Европы"."Упрощённые реквизиции, война "на восточном фланге Европы": дело плохо! Все это "для приведения в соответствие с требованиями НАТО". Так давайте выйдем из НАТО! "Оппозиция" должна пробудиться и отказаться от этого безумия!" — призывает Филиппо.Власти Франции в своих антирусских устремлениях не одиноки. Подробнее о том, что Германия взяла курс на форсированную милитаризацию и преодоление "комплексов Второй мировой войны" изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков - Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
франция
европа
украина.ру, новости, франция, нато, милитаризация, милитаризм, русофобия, европа, агрессия, флориан филиппо, оппозиция, политика, ес
Украина.ру, Новости, Франция, НАТО, милитаризация, милитаризм, Русофобия, Европа, агрессия, Флориан Филиппо, оппозиция, политика, ЕС
"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
Власти Франции начали законодательную подготовку к масштабному военному конфликту с Россией, дающую правительству больше свободы действий. Об этом 8 апреля заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Представитель оппозиции обратил внимание сограждан на новый закон о военном планировании, позволяющий французскому правительству ввести на территории страны режим "повышенной готовности в сфере национальной безопасности".
По словам Филиппо, новый правовой механизм дает Парижу больше свободы действий для реквизиции вооружений, медицинской и гражданской продукции.
Он также отметил, что одной из главных целей принятия закона стало "обеспечение возможности для Франции выполнять при необходимости роль тыловой базы в случае крупномасштабного военного вмешательства на восточном фланге Европы".
"Упрощённые реквизиции, война "на восточном фланге Европы": дело плохо! Все это "для приведения в соответствие с требованиями НАТО". Так давайте выйдем из НАТО! "Оппозиция" должна пробудиться и отказаться от этого безумия!" — призывает Филиппо.
Власти Франции в своих антирусских устремлениях не одиноки. Подробнее о том, что Германия взяла курс на форсированную милитаризацию и преодоление "комплексов Второй мировой войны" изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков - Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер.