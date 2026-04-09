"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией - 09.04.2026 Украина.ру
"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
Власти Франции начали законодательную подготовку к масштабному военному конфликту с Россией, дающую правительству больше свободы действий. Об этом 8 апреля заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией

02:48 09.04.2026
 
Представитель оппозиции обратил внимание сограждан на новый закон о военном планировании, позволяющий французскому правительству ввести на территории страны режим "повышенной готовности в сфере национальной безопасности".
По словам Филиппо, новый правовой механизм дает Парижу больше свободы действий для реквизиции вооружений, медицинской и гражданской продукции.
Он также отметил, что одной из главных целей принятия закона стало "обеспечение возможности для Франции выполнять при необходимости роль тыловой базы в случае крупномасштабного военного вмешательства на восточном фланге Европы".
"Упрощённые реквизиции, война "на восточном фланге Европы": дело плохо! Все это "для приведения в соответствие с требованиями НАТО". Так давайте выйдем из НАТО! "Оппозиция" должна пробудиться и отказаться от этого безумия!" — призывает Филиппо.
Власти Франции в своих антирусских устремлениях не одиноки. Подробнее о том, что Германия взяла курс на форсированную милитаризацию и преодоление "комплексов Второй мировой войны" изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков - Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
