"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией

Власти Франции начали законодательную подготовку к масштабному военному конфликту с Россией, дающую правительству больше свободы действий. Об этом 8 апреля заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо

2026-04-09T02:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Представитель оппозиции обратил внимание сограждан на новый закон о военном планировании, позволяющий французскому правительству ввести на территории страны режим "повышенной готовности в сфере национальной безопасности".По словам Филиппо, новый правовой механизм дает Парижу больше свободы действий для реквизиции вооружений, медицинской и гражданской продукции.Он также отметил, что одной из главных целей принятия закона стало "обеспечение возможности для Франции выполнять при необходимости роль тыловой базы в случае крупномасштабного военного вмешательства на восточном фланге Европы"."Упрощённые реквизиции, война "на восточном фланге Европы": дело плохо! Все это "для приведения в соответствие с требованиями НАТО". Так давайте выйдем из НАТО! "Оппозиция" должна пробудиться и отказаться от этого безумия!" — призывает Филиппо.Власти Франции в своих антирусских устремлениях не одиноки. Подробнее о том, что Германия взяла курс на форсированную милитаризацию и преодоление "комплексов Второй мировой войны" изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков - Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

