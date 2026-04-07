https://ukraina.ru/20260407/voenkor-kots-prizval-otvetit-na-ataki-vsu-po-sudam-i-portam-1077617644.html
Военкор Коц призвал ответить на атаки ВСУ по судам и портам
Киев пытается перенести на Черное море тактику давления на мировую экономику через атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру. Об этом 7 апреля пишет "Life.ru" со ссылкой на военкора "Комсомольской правды" Александра Коца
2026-04-07T11:30
новости
киев
черное море
украина
александр коц
вооруженные силы украины
черноморский флот
мид
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076683266_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d42939f952b9cc6ce4c775d990f20228.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076683266_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f02dadc70a9ebf60187972b0b3ba77e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Коц связал последние атаки с попыткой Украины дестабилизировать рынок углеводородов и нарушить поставки через российские морские узлы. Поводом для этого стала сводка Минобороны РФ, согласно которой накануне украинские беспилотники самолетного типа нанесли удар по объектам морского перевалочного узла в Новороссийске.
Военкор также напомнил, что за сутки до этого в акватории Азовского моря после атаки беспилотников затонул сухогруз "Волго-Балт", перевозивший пшеницу. По предварительной информации, судно находилось примерно в 480 километрах севернее Керчи. Кроме того, 4 апреля в Таганрогском заливе беспилотники атаковали еще один российский сухогруз.
На этом фоне Коц заявил, что действия Киева напоминают тактику, которую Иран использует в районе Ормузского пролива. По его мнению, цель подобных ударов заключается не только в нанесении локального ущерба, но и в попытке расшатать глобальные логистические и сырьевые цепочки.
В этой связи он обратил внимание на то, что в составе Черноморского флота находятся шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка", каждая из которых несет боекомплект из 18 торпед калибра 533 миллиметра. Комментируя происходящее, Коц поставил вопрос о более жестком ответе на действия украинской стороны.
Ранее МИД Турции называл атаки на танкеры в Черном море нарушением международного права, угрожающим экипажам, экологической безопасности и стабильности судоходства.