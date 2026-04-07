Военкор Коц призвал ответить на атаки ВСУ по судам и портам

Киев пытается перенести на Черное море тактику давления на мировую экономику через атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру. Об этом 7 апреля пишет "Life.ru" со ссылкой на военкора "Комсомольской правды" Александра Коца

2026-04-07T11:30

Коц связал последние атаки с попыткой Украины дестабилизировать рынок углеводородов и нарушить поставки через российские морские узлы. Поводом для этого стала сводка Минобороны РФ, согласно которой накануне украинские беспилотники самолетного типа нанесли удар по объектам морского перевалочного узла в Новороссийске.Военкор также напомнил, что за сутки до этого в акватории Азовского моря после атаки беспилотников затонул сухогруз "Волго-Балт", перевозивший пшеницу. По предварительной информации, судно находилось примерно в 480 километрах севернее Керчи. Кроме того, 4 апреля в Таганрогском заливе беспилотники атаковали еще один российский сухогруз.На этом фоне Коц заявил, что действия Киева напоминают тактику, которую Иран использует в районе Ормузского пролива. По его мнению, цель подобных ударов заключается не только в нанесении локального ущерба, но и в попытке расшатать глобальные логистические и сырьевые цепочки.В этой связи он обратил внимание на то, что в составе Черноморского флота находятся шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка", каждая из которых несет боекомплект из 18 торпед калибра 533 миллиметра. Комментируя происходящее, Коц поставил вопрос о более жестком ответе на действия украинской стороны.Ранее МИД Турции называл атаки на танкеры в Черном море нарушением международного права, угрожающим экипажам, экологической безопасности и стабильности судоходства.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля.

