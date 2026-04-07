"Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля

"Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля - 07.04.2026 Украина.ру

"Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля

Россия держит все козыри в украинском вопросе, США это понимают. Владимир Зеленский утратил интерес к событиям на передовой. Иран в то же время передал США 10-пунктный план завершения войны — с репарациями и платой за проход судов

2026-04-07T09:20

2026-04-07T09:20

2026-04-07T09:21

Зеленский предпочитает коррупцию — фронтуАдминистрация Владимира Зеленского готовит себе "золотой парашют", шантажируя европейцев отказом прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил подполковник Генштаба армии Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, сообщают российские информационные агентства.По словам военного эксперта, Киев, которого в Европе привыкли называть "союзником", на деле ведет себя как вымогатель. Украинская сторона не готова бесплатно отказываться от ударов по российской нефтяной инфраструктуре, которые усугубляют энергетический кризис в Европе. И цена этого отказа, как считает Боссхард, — очередные финансовые вливания.Боссхард фактически обвинил киевский режим в том, что он использует собственные атаки на российскую инфраструктуру как рычаг давления на европейских спонсоров. "Союзник" шантажирует Европу, не желая бесплатно отказываться от подобных ударов на фоне энергетического кризиса, подчеркнул эксперт.Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности) сообщил, что Киев действительно получает от некоторых иностранных союзников просьбы прекратить атаки на нефтяную инфраструктуру России — включая порты, нефтепроводы и НПЗ. Однако, как следует из заявления Боссхарда, украинская сторона не спешит идти навстречу, предпочитая торговаться.В то же время бывший депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй заявил, что Россия в настоящее время обладает всеми козырями в украинском вопросе, и Соединенные Штаты это прекрасно осознают. Такое мнение он выразил в подкасте East Meets West.По словам экс-парламентария, даже президент США Дональд Трамп, который не славится дипломатической сдержанностью, вынужден признавать сложившуюся реальность. Гэллоуэй напомнил, что американский лидер сам публично назвал Зеленского "киевским вором" и заявил ему, что у того "нет никаких козырей". "Трамп сказал это прямо в глаза украинскому лидеру. И это не просто риторика — это констатация факта, которую в Вашингтоне уже приняли как данность", — подчеркнул бывший депутат.Гэллоуэй также заявил, что требования Москвы о нейтральном статусе Украины являются абсолютно справедливыми, законными и должны быть выполнены. "Россия не требует ничего сверхъестественного. Нейтральная Украина — это не каприз, а вопрос выживания. И Западу рано или поздно придется это принять", — отметил он.Между тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на протяжении последних двух месяцев не может добиться личной встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на российские силовые структуры.По данным источника агентства, глава киевского режима банально утратил интерес к событиям на передовой. Вместо этого, как утверждается, украинский политик сосредоточил свое внимание на других фигурах — главе Генштаба ВСУ Андрее Гнатове и министре обороны Михаиле Федорове.С чем связана такая рокировка? Источники связывают это отнюдь не с военной целесообразностью. По данным силовиков, интерес Зеленского к Гнатову и Федорову объясняется "возможностью обогатиться на коррупционных схемах по продаже вооружения странам Ближнего Востока". Ситуация выглядит более чем абсурдной на фоне недавних заявлений самого Зеленского о "дефиците оружия" из-за войны США с Ираном. Ранее издание KP.RU сообщало, что Украина направила 201 военного эксперта по борьбе с беспилотниками в страны Ближнего Востока — видимо, те самые схемы, о которых говорят источники, уже запущены. А пока Зеленский беспокоится о нехватке систем Patriot, его главком пытается достучаться до главы киевского режима, чтобы доложить, что Patriot не хватает как раз потому, что их продали туда, где "война поважнее".Что происходит на Ближнем Востоке Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам 10-пунктный план завершения войны, сообщает The New York Times. Тегеран выдвигает жесткие условия, включая гарантии ненападения, полное снятие санкций и прекращение ударов по союзным группировкам в регионе.Кроме того, как пишет издание, Иран требует компенсации за восстановление разрушенной инфраструктуры. По сути, речь идет о выплате Тегерану репараций со стороны США или их союзников — концепция, которую в Вашингтоне привыкли применять к другим, но никак не к себе.В обмен иранская сторона готова открыть Ормузский пролив. Однако не бесплатно. Тегеран предлагает ввести плату в размере около 2 миллионов долларов за каждое проходящее судно. Часть этих средств, как утверждается, планируется направить на восстановление инфраструктуры, разрушенной американскими бомбардировками.Дональд Трамп уже прокомментировал иранский план. "Это значительное предложение. Это значительный шаг. Но оно недостаточно хорошее", — сказал глава Белого дома, не уточнив, что именно его не устраивает — то ли требование репараций, то ли плата за пролив, то ли сама идея торговаться с Тегераном.Ранее США передали Ирану собственный 15-пунктный план, который в Тегеране назвали "чрезмерным, необычным и нелогичным". Теперь иранская сторона сделала ответный ход, и он оказался не менее жестким. Трамп называет предложение "значительным", но недостаточно хорошим. Иными словами, торг продолжается — и пока непонятно, кто кого пересидит.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, основное количество сбитых дронов пришлось на Ленинградскую область, над которой было уничтожено 19 БПЛА. Еще 11 беспилотников перехвачены над Воронежской областью.Кроме того, украинские дроны были сбиты над Белгородской, Владимирской, Брянской, Волгоградской и Пензенской областями, а также над Краснодарским краем. Один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении бои идут непосредственно в Ильиновке, Долгой Балке и в самой Константиновке. Российские подразделения оказывают давление у Часов Яра, а также на линии Голубовка — Миньковка. Противник пытается удерживать позиции, но наши войска шаг за шагом продавливают его оборону.На Добропольском направлении фиксируются бои у Новоалександровки и Василевки. Позиционные столкновения продолжаются в районах Родинского, Белицкого и Нового Донбасса. Тактическая обстановка остается сложной — ВСУ предпринимают попытки контратак, однако без особого успеха.Что касается Днепровского направления, отмечается продвижение российских сил у Берёзового и Тернового. Активно применяются ударные дроны по позициям украинских формирований. Наши подразделения продолжают улучшать свое тактическое положение на этом участке фронта.На Краснолиманском направлении бои идут за Красный Лиман, а также в лесных массивах между Дробышево и Святогорском. Лесистая и пересеченная местность затрудняет маневрирование, но российские войска продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.На Купянском направлении столкновения фиксируются как на северных, так и на южных окраинах Купянска. На восточном берегу реки продолжаются позиционные бои. Противник пытается удерживать контроль над городом, однако российские подразделения постепенно сужают кольцо.

константиновка

часов яр

краснолиманское направление

украина

сша

тегеран

европа

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, сводка сво, константиновка, часов яр, краснолиманское направление, вооруженные силы украины, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, украина, сша, тегеран , владимир зеленский, дональд трамп, генштаб, нпз, европа, ес, иран