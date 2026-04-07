"Шахед" за 30 тысяч против ракеты за 4 миллиона — Виктор Баранец про экономику войны
Сбивать дешевый иранский дрон дорогой ракетой от "Пэтриота" экономически невыгодно. Самый "навороченный" массовый беспилотник стоит 30 тысяч долларов, а ракета — около 4 миллионов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
14:34 07.04.2026 (обновлено: 15:16 07.04.2026)
Журналист спросил Баранца, сможет ли американский ВПК сделать выводы по итогам войны, например, что нельзя сбивать ракетой от "Пэтриота" дешевый "Шахед". Эксперт назвал вопрос хорошим и привел цифры.
Он сообщил, что интересовался, сколько стоит один массовый иранский беспилотник и цена этого оружия его поразила.
"Вы тоже удивитесь. Самый навороченный и дорогой из таких массовых дронов (их там миллионными тиражами изготавливают) стоит 30 тысяч долларов. А сколько стоит ракета от "Пэтриота"? около 4 миллионов долларов", — ответил он.
По словам Баранца, США, возможно, поменяют эту концепцию, но это будет нескоро. "Может быть, США смогут поменять эту концепцию, но это будет нескоро. А вот мы в этом направлении работаем", — заявил эксперт.
"И когда-нибудь мы доживем до момента, когда ракета от "Панциря" тоже будет стоить 30 тысяч долларов. Вот тогда мы и повоюем", — подытожил собеседник издания.
