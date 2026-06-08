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В Сочи пережили угрозу атаки БПЛА, взрывы снова в Запорожье. Новости СВО

В Сочи пережили угрозу атаки БПЛА, взрывы снова в Запорожье. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру

В Сочи пережили угрозу атаки БПЛА, взрывы снова в Запорожье. Новости СВО

В Сочи выключили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников, в аэропорту вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T18:52

2026-06-08T18:52

2026-06-08T18:52

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🟥 Опубликованы видеозаписи видео первых двух ракетных прилётов в Затоке Одесской области;🟥 Новые взрывы зафиксированы в подконтрольном ВСУ Запорожье. В сети опубликованы видеозаписи, на которых ПВО ВСУ сбила "Герань" над городом, обрушив дрон на головы мирных жителей. Есть погибшие, но их смерти, традиционно, бандеровская пропаганда пытается списать на "целенаправленный удар России", хотя видео с горящим беспилотником уже опубликовано местными СМИ;🟥 Угроза повторной атаки БПЛА сохраняется в Белгородском муниципальном округе - оперштаб региона.Там также сообщили, что 5 женщин пострадали в белгородском селе Беловское "в результате детонации". В административном здании, 3 многоквартирных и 20 частных домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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