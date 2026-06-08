https://ukraina.ru/20260608/vsu-ubili-zhitelya-skadovska-i-kommunalschika-lnr-novosti-svo-1079982815.html
ВСУ убили жителя Скадовска и коммунальщика ЛНР. Новости СВО
ВСУ убили жителя Скадовска и коммунальщика ЛНР. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру
ВСУ убили жителя Скадовска и коммунальщика ЛНР. Новости СВО
Вооружённая США и Евросоюзом украинская армия продолжает убивать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T20:09
2026-06-08T20:09
2026-06-08T20:09
спецоперация
лнр
херсонская область
казань
владимир сальдо
вооруженные силы украины
росавиация
киев
бпла сегодня
атака бпла
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🟥 Мирный житель погиб в Скадовске в результате беспилотника по автозаправке, сообщил мэр Херсонской области Владимир Сальдо."Военных целей там не было. Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям", - уточнил губернатор.🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ погиб сотрудник предприятия "Рубежноетепло", сообщает Минстрой ЛНР. Террористы атаковали, когда работники вели плановую подготовку коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.🟥 Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщила Росавиация. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Туношна" (Ярославль).Тем временем ЕС спонсирует вооружение ВСУ. Подробности в публикации Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евроБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
лнр
херсонская область
казань
киев
донбасс
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, лнр, херсонская область, казань, владимир сальдо, вооруженные силы украины, росавиация, киев, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, военные преступления, донбасс, новороссия
Спецоперация, ЛНР, Херсонская область, Казань, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Киев, БПЛА сегодня, атака БПЛА, мирные жители, Военные преступления, Донбасс, Новороссия
ВСУ убили жителя Скадовска и коммунальщика ЛНР. Новости СВО
Вооружённая США и Евросоюзом украинская армия продолжает убивать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Мирный житель погиб в Скадовске в результате беспилотника по автозаправке, сообщил мэр Херсонской области Владимир Сальдо.
"Военных целей там не было. Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям", - уточнил губернатор.
🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ погиб сотрудник предприятия "Рубежноетепло", сообщает Минстрой ЛНР. Террористы атаковали, когда работники вели плановую подготовку коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.
🟥 Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщила Росавиация. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Туношна" (Ярославль).
Тем временем ЕС спонсирует вооружение ВСУ. Подробности в публикации Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.