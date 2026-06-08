https://ukraina.ru/20260608/vsu-ubili-zhitelya-skadovska-i-kommunalschika-lnr-novosti-svo-1079982815.html

ВСУ убили жителя Скадовска и коммунальщика ЛНР. Новости СВО

ВСУ убили жителя Скадовска и коммунальщика ЛНР. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру

ВСУ убили жителя Скадовска и коммунальщика ЛНР. Новости СВО

Вооружённая США и Евросоюзом украинская армия продолжает убивать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T20:09

2026-06-08T20:09

2026-06-08T20:09

спецоперация

лнр

херсонская область

казань

владимир сальдо

вооруженные силы украины

росавиация

киев

бпла сегодня

атака бпла

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🟥 Мирный житель погиб в Скадовске в результате беспилотника по автозаправке, сообщил мэр Херсонской области Владимир Сальдо."Военных целей там не было. Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям", - уточнил губернатор.🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ погиб сотрудник предприятия "Рубежноетепло", сообщает Минстрой ЛНР. Террористы атаковали, когда работники вели плановую подготовку коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.🟥 Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщила Росавиация. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Туношна" (Ярославль).Тем временем ЕС спонсирует вооружение ВСУ. Подробности в публикации Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евроБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

лнр

херсонская область

казань

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