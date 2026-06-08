8 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Мама, жена и "Герой Херсонщины" в одном лице. Гость: Ольга Тетеря - участница проекта "Герои Херсонщины"
* Улица с историей. "Московские ворота - Парк "Херсонская крепость". Гость: Виктория Васильева - журналист "Блокнот Херсон"
* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". Обстрелы трасс и дорог ДНР, недавний обстрел автобуса в Енакиево. Гость: Екатерина Романова - военкор Wargonzo
* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". ПМЭФ-2026 для ДНР: главные стройки и соглашения. Гость: Виктория Мельникова - зам. директора Республиканского медиахолдинга ДНР
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Мама, жена и "Герой Херсонщины" в одном лице. Гость: Ольга Тетеря - участница проекта "Герои Херсонщины"
* Улица с историей. "Московские ворота - Парк "Херсонская крепость". Гость: Виктория Васильева - журналист "Блокнот Херсон"
* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". Обстрелы трасс и дорог ДНР, недавний обстрел автобуса в Енакиево. Гость: Екатерина Романова - военкор Wargonzo
* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". ПМЭФ-2026 для ДНР: главные стройки и соглашения. Гость: Виктория Мельникова - зам. директора Республиканского медиахолдинга ДНР
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