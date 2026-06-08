https://ukraina.ru/20260608/8-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1079980873.html

8 июня 2026 года, вечерний эфир

8 июня 2026 года, вечерний эфир - 08.06.2026 Украина.ру

8 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Мама, жена и "Герой Херсонщины" в одном лице. Гость: Ольга Тетеря - участница проекта "Герои... Украина.ру, 08.06.2026

2026-06-08T18:49

2026-06-08T18:49

2026-06-08T18:49

донецкая народная республика

енакиево

петербургский международный экономический форум (фонд)

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Мама, жена и "Герой Херсонщины" в одном лице. Гость: Ольга Тетеря - участница проекта "Герои Херсонщины"* Улица с историей. "Московские ворота - Парк "Херсонская крепость". Гость: Виктория Васильева - журналист "Блокнот Херсон"* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". Обстрелы трасс и дорог ДНР, недавний обстрел автобуса в Енакиево. Гость: Екатерина Романова - военкор Wargonzo* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". ПМЭФ-2026 для ДНР: главные стройки и соглашения. Гость: Виктория Мельникова - зам. директора Республиканского медиахолдинга ДНР

донецкая народная республика

енакиево

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, енакиево, петербургский международный экономический форум (фонд), новороссия сегодня, видео