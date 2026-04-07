Нефть рекордно подорожала, мобилизации не будет, Трамп готов "бахнуть". Итоги 7 апреля - 07.04.2026 Украина.ру
Нефть рекордно подорожала, мобилизации не будет, Трамп готов "бахнуть". Итоги 7 апреля
Комплектование российской армии контрактниками идет с опережением графика, необходимости в мобилизации нет. В ВСУ, тем временем, нарастает некомплект личного состава. Цена российской нефти побила 13-летний рекорд: 116 долларов за баррель. Трамп пообещал, что в ночь на 8 апреля Иран ждет гибель
Солдат для СВО хватает, мобилизации не будетКомплектование ВС России военнослужащими по контракту идет с опережением, формирование новых подразделений проводится согласно планам, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов.Об этом он сказал в ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы."Могу сказать только, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения", — отметил Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, особое внимание уделяется подготовке и слаживанию подразделений, в первую очередь войск беспилотных систем.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ряды ВС России пополняются весьма активно."С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы", - рассказал Медведев РИА "Новости".Зампред Совбеза отметил, что речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих, которые не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы."В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации", - добавил Медведев.На Украине же буксует даже мобилизация: поток добровольцев иссяк намного раньше."Сейчас главная проблема украинской армии — нехватка личного состава", - заявил на днях главком ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу "Факты ICTV".Трамп проигрывает и пошел на повышение ставокПрезидент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что Ирану предстоящей ночью грозит гибель.По словам американского лидера, в этой стране "не станет целой цивилизации", и обратно ее не вернут.При этом Трамп добавил, что сам не хочет подобного развития события. Он назвал народ Ирана великим и "достойным большего".Глава Белого дома заявил, что сегодня ночью — "один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира". По его словам, наконец, закончатся 47 лет "вымогательств, коррупции и смерти".Между тем, накануне над авиабазой ВВС США в Небраске заметили "самолет судного дня" Boeing E-4B Nightwatch. Он предназначен для работы правительства США в условиях ядерной войны или масштабных чрезвычайных ситуаций, когда наземные структуры управления могут быть разрушены или повреждены. Судно поднялось в воздух с базы Оффутт и как минимум шесть раз облетело территорию вокруг — ровно за сутки до истечения срока ультиматума, который Трамп поставил Ирану.Политолог-американист Константин Блохин в беседе с "Лентой.ру" предположил, что никакого ядерного удара не будет."Потому что ядерное облако дойдет и до Израиля. Так что большой вопрос, будут ли США ядерное оружие использовать. Но если они об этом заговорили, это значит, что мы видим ограниченности американских военных возможностей", - заявил эксперт.Возможно, по его словам, Трамп имеет ввиду удары по энергетике Ирана.Российская нефть резко подорожала, ждать ли роста доходов бюджета?Из-за ближневосточного конфликта стоимость барреля российской нефти марки Urals достигала 116,05 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, это самый высокий показатель за последние 13 лет. Такой рост стоимости нефти из России связан с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива.По состоянию на 2 апреля, в российском порту Приморск нефть Urals продавалась за $116,05 за баррель. В порту Новороссийска стоимость этой марки достигла $113,45 за баррель. Это почти вдвое выше цены отсечения, заложенной в бюджете России — около $59 за баррель. Все доходы от нефти выше этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния."Эйфория по поводу дополнительных доходов из-за подорожания нефти абсолютно не оправданна, события требуют гораздо более скромных оценок", - заявил в беседе с "МК" ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.По его словам, любые новые поставки потребуют дополнительных — примерно в 15-20% - расходов на фрахт."Да, Россия может продавать Urals по сотне. Но - с вычетом сильно выросших трат на фрахт, а также на разного рода логистические услуги, в том числе, по разгрузке и обслуживанию судов в зарубежных портах",- заявил эксперт.К этому, по его словам, прибавляется и "головная боль с конвертацией валюты, большие комиссии за финансовые операции с такими странами как Филиппины, с которыми у России нет практики рассчитываться в нацвалютах, как с Китаем".Эксперт считает, что доходы российского бюджета совершенно точно вырастут, но отнюдь не вдвое, а значительно скромнее.
18:00 07.04.2026
 
© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Солдат для СВО хватает, мобилизации не будет
Комплектование ВС России военнослужащими по контракту идет с опережением, формирование новых подразделений проводится согласно планам, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов.
Об этом он сказал в ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы.
"Могу сказать только, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения", — отметил Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, особое внимание уделяется подготовке и слаживанию подразделений, в первую очередь войск беспилотных систем.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ряды ВС России пополняются весьма активно.
"С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы", - рассказал Медведев РИА "Новости".
Зампред Совбеза отметил, что речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих, которые не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы.
"В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации", - добавил Медведев.
На Украине же буксует даже мобилизация: поток добровольцев иссяк намного раньше.
"Сейчас главная проблема украинской армии — нехватка личного состава", - заявил на днях главком ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу "Факты ICTV".
Трамп проигрывает и пошел на повышение ставок
Президент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что Ирану предстоящей ночью грозит гибель.
По словам американского лидера, в этой стране "не станет целой цивилизации", и обратно ее не вернут.
При этом Трамп добавил, что сам не хочет подобного развития события. Он назвал народ Ирана великим и "достойным большего".
Глава Белого дома заявил, что сегодня ночью — "один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира". По его словам, наконец, закончатся 47 лет "вымогательств, коррупции и смерти".
Между тем, накануне над авиабазой ВВС США в Небраске заметили "самолет судного дня" Boeing E-4B Nightwatch. Он предназначен для работы правительства США в условиях ядерной войны или масштабных чрезвычайных ситуаций, когда наземные структуры управления могут быть разрушены или повреждены. Судно поднялось в воздух с базы Оффутт и как минимум шесть раз облетело территорию вокруг — ровно за сутки до истечения срока ультиматума, который Трамп поставил Ирану.
Политолог-американист Константин Блохин в беседе с "Лентой.ру" предположил, что никакого ядерного удара не будет.
"Потому что ядерное облако дойдет и до Израиля. Так что большой вопрос, будут ли США ядерное оружие использовать. Но если они об этом заговорили, это значит, что мы видим ограниченности американских военных возможностей", - заявил эксперт.
Возможно, по его словам, Трамп имеет ввиду удары по энергетике Ирана.
Российская нефть резко подорожала, ждать ли роста доходов бюджета?
Из-за ближневосточного конфликта стоимость барреля российской нефти марки Urals достигала 116,05 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, это самый высокий показатель за последние 13 лет. Такой рост стоимости нефти из России связан с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива.
По состоянию на 2 апреля, в российском порту Приморск нефть Urals продавалась за $116,05 за баррель. В порту Новороссийска стоимость этой марки достигла $113,45 за баррель. Это почти вдвое выше цены отсечения, заложенной в бюджете России — около $59 за баррель. Все доходы от нефти выше этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния.
"Эйфория по поводу дополнительных доходов из-за подорожания нефти абсолютно не оправданна, события требуют гораздо более скромных оценок", - заявил в беседе с "МК" ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
По его словам, любые новые поставки потребуют дополнительных — примерно в 15-20% - расходов на фрахт.
"Да, Россия может продавать Urals по сотне. Но - с вычетом сильно выросших трат на фрахт, а также на разного рода логистические услуги, в том числе, по разгрузке и обслуживанию судов в зарубежных портах",- заявил эксперт.
К этому, по его словам, прибавляется и "головная боль с конвертацией валюты, большие комиссии за финансовые операции с такими странами как Филиппины, с которыми у России нет практики рассчитываться в нацвалютах, как с Китаем".
Эксперт считает, что доходы российского бюджета совершенно точно вырастут, но отнюдь не вдвое, а значительно скромнее.
О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке: "Шахед" за 30 тысяч против ракеты за 4 миллиона — Виктор Баранец про экономику войны
Больше материалов по теме:
СШАИранРоссияДональд ТрампДмитрий МедведевАлександр СырскийСовбезВооруженные силы УкраиныbloombergХроникиЭксклюзив
 
19:42Защитники режима Зеленского атаковали мирных жителей российских регионов, Одесса полыхает. Новости СВО
19:24Пока не нанесли первый ядерный удар: Ищенко о войне будущего и опасных заблуждениях
19:20Такер Карлсон: Трамп готов ударить по Ирану "ядеркой"
19:05Россия поддержала Иран по вопросу Ормузского пролива
19:01Украинские чиновники скупают недвижимость за границей
18:55Иран под ударами США прерывает переговоры, французы жгут оружейных баронов. Новости к этому часу
18:517 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:48Криворожские хлопцы в большой политике. Как Украина влияет на США, ЕС и внедряется на Ближний Восток
18:45Украинские дроны остались без двигателей
18:32Генерал СБУ предупредил об ответственности за насильственную мобилизацию
18:20"Панцирь-С1": 12 стволов с дешевыми ракетами против дронов — Баранец про экономику СВО
18:11Елена Никитина о развитии ДНР: Делаем ставку на аграрный сектор, и теперь у нас есть море
18:09Одессе к началу туристического сезона предписывают срочно установить мораторий на всё русское
18:00Нефть рекордно подорожала, мобилизации не будет, Трамп готов "бахнуть". Итоги 7 апреля
18:00Планы по набору контрактников для российской армии выполняются с опережением
18:00Алексей Леонков: Украина и Иран показали, что России надо готовиться к особым противовоздушным операциям
17:58Иранский синдром Трампа. Альянс трещит по швам, но хоронить его рано
17:49Итоги 07.04.26: удары по нефтяным узлам, сделка Тегерана, в США готовят импичмент
17:36Разоблачен фейк о дефиците бензина в Донецке
17:28Чему Запад уже научил Украину. Пособие для подростков про геев* и лесбиянок*
Лента новостейМолния