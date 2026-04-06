"Жирная, но не финальная точка": Хинштейн рассказал, что будет после приговора Смирнову

"Жирная, но не финальная точка": Хинштейн рассказал, что будет после приговора Смирнову - 06.04.2026 Украина.ру

"Жирная, но не финальная точка": Хинштейн рассказал, что будет после приговора Смирнову

Расследуется ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и осужденный 6 апреля экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн

2026-04-06T19:38

2026-04-06T19:38

2026-04-06T19:38

"Жирная, но не финальная точка в деле о коррупции при строительстве оборонительных сооружений Курской области. Экс-губернатор Алексей Смирнов осуждён к 14 годам колонии строго режима", - констатировал Хинштейн.Реагируя на приговор Ленинского райсуда Курска, губернатор отметил: Смирнов признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Смирнову также назначен штраф в размере 400 млн рублей. Принято решение о конфискации почти 21 млн рублей у бывшего чиновника — это общий размер вменённых по этому делу взяток. Он также лишён почётного звания "Заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации". "Приговор Смирнову — это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы, - заявил Хинштейн. - Будем делать всё, чтобы выжигать её калёным железом, тем более, что сегодняшний приговор — отнюдь не финальный".Хинштейн отметил, что стоит ждать кульминации и других расследований, в которых фигурирует ныне осужденный экс-губернатор."Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать. Правительство Курской области со своей стороны и впредь намерено этому только способствовать", - подчеркнул Хинштейн.

курская область

россия

курск

новости, курская область, россия, курск, хинштейн, алексей смирнов (губернатор), украина.ру, укрепления, оборона, оборонный бюджет, коррупция, приговор, криминал, расследование, уголовное дело