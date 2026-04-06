За вторжение ВСУ на Курщину ответил экс-губернатор. Катастрофа американцев в Иране. Итоги 6 апреля

Сегодня назван один из виновных курской трагедии - когда 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область, сумели там закрепиться и несколько месяцев терроризировали местное население. США понесли в Иране серьезные потери при спасении сбитого летчика. ВС России получили на фронте аналог спутниковой связи Starlink, воевать им станет проще

2026-04-06T18:09

Экс-губернатор Курщины осужден за взяткиЛенинский районный суд Курска приговорил бывшего главу Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн руб. по делу о получении взяток в особо крупном размере. Также решено конфисковать имущество экс-губернатора на 20,95 млн руб.За несколько дней до приговора Смирнов заявил, что у него "нет жизненного ресурса, чтобы отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы", которое запросил прокурор. Он также назвал запрошенный срок несоизмеримо высоким с учетом досудебного соглашения. Ранее, 1 апреля, гособвинение требовало для экс-губернатора 15 лет колонии и штраф в 500 млн руб.По версии следствия, Смирнов вместе с заместителем Алексеем Дедовым и при посредничестве Дмитрия Шубина получил взятки от нескольких компаний на сумму более 20 млн руб. В интересах одного из бизнесменов по указанию чиновников "Корпорация развития Курской области" заключила договор подряда на строительство фортификационных сооружений на сумму свыше 192 млн руб.Ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подсудимый признал вину. Смирнов также рассказал, что его предшественник Роман Старовойт получал "десятки миллионов рублей" в качестве откатов на строительстве укреплений. Взятки ему передавали в пакетах с продуктами и алкоголем.Алексей Смирнов, по сути, стал одним из виновных во вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года. Украинские боевики свободно проникли на территорию региона и перемещались по ней. Одна из причин – немалая часть средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, была украдена.В очередном выпуске авторской программы "Бесогон", озаглавленном "Ложь как стратегия", режиссер и телеведущий Никита Михалков отметил, что врагу потребовалось не более суток, чтобы спокойно проломить все так называемые фортификационные сооружения, которые возводились на границе несколько лет. Причем за огромные деньги. Бюджет освоили, но многое оказалось разворовано."А каким образом, если все это было построено, это можно было преодолеть за сутки?" – рассудил режиссер.США потеряли 11 самолетов при спасении летчика в Иране. И это лишь началоАмериканское военное издание Military Watch Magazine раскрыло подробности "чудесного спасения" американского летчика, о котором нации рассказал президент США Дональд Трамп."Усилия вооруженных сил США по эвакуации двух летчиков, катапультировавшихся и приземлившихся на парашютах в Иране, привели к потерям авиации в масштабах, беспрецедентных в эпоху, наступившую после холодной войны", - пишет издание.После начала оперативной спасательной операции, проводимой в соответствии со стандартной доктриной эвакуации сбитых экипажей, над Ираном летали самолеты поддержки по эвакуации персонала HC-130J Combat King II, боевые спасательные вертолеты HH-60W и транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk, а также штурмовики A-10 и беспилотники MQ-9."В результате столкновений с иранскими силами было потеряно в общей сложности 11 самолетов", - констатирует американское СМИ.По мнению издания, потери США и Израиля в авиации будут только расти."Быстрое истощение арсеналов ракетных комплексов США и Израиля все чаще вынуждает вооруженные силы обеих стран действовать ближе к иранскому воздушному пространству или внутри него, используя более дешевые и доступные гравитационные бомбы, что создает значительно большие риски", пишет издание.Официальная статистика потерь американских военных в конфликте с Ираном вызывает острые споры. По данным Пентагона, США потеряли 13 человек убитыми и 365 ранеными. Однако доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев считает эти цифры намеренно заниженными."Я полагаю, что 13 человек погибших — это, конечно, вранье. Убитыми они потеряли минимум от 300 до 500", — заявил он в интервью aif.ru.Тем временем, проблемы у США есть не только в воздухе и на суше. Иранские военные объявили о проведении атаки на американский десантный корабль LHA7, на борту которого находились более пяти тысяч военных. В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится: "Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана".Россия применит на фронте аналог американской StarlinkРоссия начала массово поставлять на фронт компактные спутниковые терминалы "Спирит-030" после того, как Starlink оказался недоступен для использования. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.Чиновник рассказал, что военные Вооруженных сил РФ и раньше использовали станции спутниковой связи. Однако они были слишком крупными, поэтому солдаты ВСУ легко их обнаруживали и наносили удары.По словам Бескрестнова, теперь российские войска получают именно терминалы "Спирит-030". Эти комплексы выполнены в переносном формате и взаимодействуют со специальным геостационарным спутником. Благодаря этому удалось отказаться от применения антенн диаметром 90 см и заменить их на антенны диаметром 30 см."Русские сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт", — подчеркнул советник главы Минобороны Украины.В конце марта российская компания "Бюро 1440" вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет", которая рассматривается как будущая альтернатива американской системе Starlink. Пока на высоте 800 км разместили 16 космических аппаратов, но в будущем их количество хотят увеличить до 900."Рассвет" будет в первую очередь обеспечивать российские войска связью. Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, передать координаты прямо на спутник", — пояснил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете "Взгляд".О возможном развитии конфликта между Востоком и Западом: "Бумажный тигр" готовится к прыжку. Никита Миронов

