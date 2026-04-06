Захарова предупредила участников японо-украинского проекта в сфере военных БПЛА - 06.04.2026 Украина.ру
Захарова предупредила участников японо-украинского проекта в сфере военных БПЛА
Захарова предупредила участников японо-украинского проекта в сфере военных БПЛА - 06.04.2026 Украина.ру
Захарова предупредила участников японо-украинского проекта в сфере военных БПЛА
Запуск проекта японо-украинского сотрудничества в сфере военных беспилотных технологий Москвой замечен. Об этом 6 апреля сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-04-06T19:51
2026-04-06T19:51
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Японский производитель дронов Terra Drone Corporation опубликовал сообщение о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании боевых беспилотников. Японская компания утверждает, что сделка является частью более долгосрочной концепции по выходу на профильный сегмент рынка военной продукции, в том числе ударного типа. Захарова подтвердила наличие такой информации."С учётом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществлённый явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения", - заявила официальный представитель МИД России.Захарова обратила внимание на последствия такой деятельности для официального Токио."Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония всё глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный урон серьёзно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией, - сказала дипломат. - Очевидно, что такие решения не способствуют скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивают боевые действия". Захарова напомнила, что "представляющие угрозу нашей стране и нашим гражданам вооружения, равно как и создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для Вооружённых Сил Российской Федерации".Больше новостей дня представлено в обзоре За вторжение ВСУ на Курщину ответил экс-губернатор. Катастрофа американцев в Иране. Итоги 6 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
токио
япония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056446872_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_f1064cf96d563f3eab57c15b13c6949e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, токио, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, мария захарова, мид рф, япония, бпла, впк, международная политика, международные отношения, международное право
Новости, Россия, Украина, Токио, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мария Захарова, МИД РФ, Япония, БПЛА, ВПК, Международная политика, международные отношения, международное право

Захарова предупредила участников японо-украинского проекта в сфере военных БПЛА

19:51 06.04.2026
 
Запуск проекта японо-украинского сотрудничества в сфере военных беспилотных технологий Москвой замечен. Об этом 6 апреля сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Японский производитель дронов Terra Drone Corporation опубликовал сообщение о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании боевых беспилотников. Японская компания утверждает, что сделка является частью более долгосрочной концепции по выходу на профильный сегмент рынка военной продукции, в том числе ударного типа.
Захарова подтвердила наличие такой информации.
"С учётом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществлённый явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения", - заявила официальный представитель МИД России.
Захарова обратила внимание на последствия такой деятельности для официального Токио.
"Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония всё глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный урон серьёзно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией, - сказала дипломат. - Очевидно, что такие решения не способствуют скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивают боевые действия".
Захарова напомнила, что "представляющие угрозу нашей стране и нашим гражданам вооружения, равно как и создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для Вооружённых Сил Российской Федерации".
Больше новостей дня представлено в обзоре За вторжение ВСУ на Курщину ответил экс-губернатор. Катастрофа американцев в Иране. Итоги 6 апреля
20:17В Луцке свидание закончилось стрельбой по троллейбусу
19:55Кто пытался подорвать "Турецкий поток" и на что готов пойти Трамп ради войны с Ираном — Ордуханян
19:51Захарова предупредила участников японо-украинского проекта в сфере военных БПЛА
19:38"Жирная, но не финальная точка": Хинштейн рассказал, что будет после приговора Смирнову
19:38Летом Украина останется без ПВО, осенью - без газа
19:25У депутатов Рады падают зрение и слух
19:24Армия России наступает, журналист "Известий" в эпицентре удара БПЛА ВСУ. Новости к этому часу
19:13Российские войска наступают на Славянском направлении
19:016 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:49На "правдоруба" из Рады Железняка завели уголовное дело
18:37Украинский людолов задекларировал золотые слитки и инвалюту, напавшего на его коллегу поймали
18:27Сто гривен за литр дизтоплива: новая реальность на Украине
18:18Украинских военных гонят в наступление под угрозой расстрела
18:14Сухогруз, атакованный беспилотниками в Азовском море, обнаружен и отбуксирован в Краснодарский край
18:12ТЭЦ-4 в Киеве уничтожена полностью, ТЭЦ-6 уничтожена на 80%
18:09За вторжение ВСУ на Курщину ответил экс-губернатор. Катастрофа американцев в Иране. Итоги 6 апреля
18:05Угрозы США и Израиля получили ответ: видео с картой ядерного объекта. Новости Ближнего Востока
18:01Националисты на Украине потребовали не праздновать Пасху
18:01Финляндия, Балтика и Прибалтика: Ищенко о том, как НАТО растягивает силы России вторым фронтом
17:49ЕС предупредил США о незаконности ударов по гражданской инфраструктуре Ирана
Лента новостейМолния