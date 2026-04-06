Захарова предупредила участников японо-украинского проекта в сфере военных БПЛА

Запуск проекта японо-украинского сотрудничества в сфере военных беспилотных технологий Москвой замечен. Об этом 6 апреля сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-04-06T19:51

Японский производитель дронов Terra Drone Corporation опубликовал сообщение о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании боевых беспилотников. Японская компания утверждает, что сделка является частью более долгосрочной концепции по выходу на профильный сегмент рынка военной продукции, в том числе ударного типа. Захарова подтвердила наличие такой информации."С учётом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществлённый явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения", - заявила официальный представитель МИД России.Захарова обратила внимание на последствия такой деятельности для официального Токио."Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония всё глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный урон серьёзно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией, - сказала дипломат. - Очевидно, что такие решения не способствуют скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивают боевые действия". Захарова напомнила, что "представляющие угрозу нашей стране и нашим гражданам вооружения, равно как и создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для Вооружённых Сил Российской Федерации".Больше новостей дня представлено в обзоре За вторжение ВСУ на Курщину ответил экс-губернатор. Катастрофа американцев в Иране. Итоги 6 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

