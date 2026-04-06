Тяжелые бои в лесах и отвлекающий удар под Глуховом: эксперт про наступление под Сумами

Чем ближе российские войска подойдут к Сумам, тем активнее смогут бить по целям в городе. Противник, опасаясь, что армия РФ заскочит в областной центр, будет вынужден бросать туда все новые резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный

2026-04-06T05:30

Журналист спросил Угольного, ожидать ли ярких сражений в Сумской области, учитывая недавнее продвижение "северян" на нескольких участках. Эксперт подтвердил, что войска подходят к Сумам, но в лесном массиве будут тяжелые бои."Мы сейчас с севера подходим к лесам, которые отделяют нас от самих Сум. Понятно, что в этих лесах нас ждут тяжелые бои. Но чем ближе мы подойдем к Сумам, тем активнее мы сможем бить по целям города и тем активнее противник будет бросать резервы на удержание города, опасаясь, что мы заскочим в областной центр", — ответил он.Обозреватель подчеркнул, что это наступление учитывает психологию противника. "Так что это неплохой обеспечивающий удар, учитывающий в том числе менталитет киевского режима, не желающего отдавать крупные города", — заявил Угольный.Он сообщил, что на Глуховском участке российские войска заняли автомобильный пункт пропуска на трассе "Москва-Киев", это просто отвлекающий удар для того, чтобы растянуть украинские силы."Не думаю, что у нас там какая-то крупная группировка. Вряд ли у нас хватит ресурсов на то, чтобы сам Глухов взять", — предположил собеседник издания.Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.

