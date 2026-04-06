https://ukraina.ru/20260406/pyatyy-god-ukrainskogo-krizisa-obsudili-na-kruglom-stole-v-kaire--1077580136.html

Пятый год украинского кризиса обсудили на круглом столе в Каире

В "Русском доме" в Каире прошел круглый стол "Пятый год Украинского кризиса". Подробной информацией 6 апреля поделился телеграм-канал Украина.ру

2026-04-06T14:30

новости

россия

украина

египет

посольство

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077580266_12:0:572:315_1920x0_80_0_0_d8c4d717446c3c9b3c3f16ced8233c38.jpg

В организации мероприятия приняли участие Посольство России в Египте, "Русский дом" в Каире, Центр политических и медиаисследований "Аль-Хиуар", Российско-египетский фонд науки и культуры, а также Центр стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования из Севастополя. В ходе встречи участники обсудили причины, ход и различные аспекты внутриполитического кризиса на Украине, который, как отмечалось на круглом столе, привел к антиконституционному перевороту и переходу страны под контроль внешних сил. Отдельное внимание было уделено политике России, направленной на защиту русскоязычного населения, освобождение исторических российских территорий, демилитаризацию и денацификацию Украины. С докладами выступили эксперты Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Алексей Канах и Андрей Мартынкин. После выступлений они ответили на вопросы участников мероприятия. В этот раз состав экспертов был расширен. В обсуждении также принял участие профессор юридического факультета университета Аз-Зейтуна в Иордании, специалист по международному праву, доктор юридических наук Емран Махафзаа. В своем выступлении он указал на незаконность санкционной политики западных государств во главе с США в отношении России с точки зрения международного права.О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

