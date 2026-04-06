Пятый год украинского кризиса обсудили на круглом столе в Каире - 06.04.2026 Украина.ру
Пятый год украинского кризиса обсудили на круглом столе в Каире
Пятый год украинского кризиса обсудили на круглом столе в Каире - 06.04.2026 Украина.ру
Пятый год украинского кризиса обсудили на круглом столе в Каире
В "Русском доме" в Каире прошел круглый стол "Пятый год Украинского кризиса". Подробной информацией 6 апреля поделился телеграм-канал Украина.ру
2026-04-06T14:30
2026-04-06T14:30
В организации мероприятия приняли участие Посольство России в Египте, "Русский дом" в Каире, Центр политических и медиаисследований "Аль-Хиуар", Российско-египетский фонд науки и культуры, а также Центр стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования из Севастополя. В ходе встречи участники обсудили причины, ход и различные аспекты внутриполитического кризиса на Украине, который, как отмечалось на круглом столе, привел к антиконституционному перевороту и переходу страны под контроль внешних сил. Отдельное внимание было уделено политике России, направленной на защиту русскоязычного населения, освобождение исторических российских территорий, демилитаризацию и денацификацию Украины. С докладами выступили эксперты Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Алексей Канах и Андрей Мартынкин. После выступлений они ответили на вопросы участников мероприятия. В этот раз состав экспертов был расширен. В обсуждении также принял участие профессор юридического факультета университета Аз-Зейтуна в Иордании, специалист по международному праву, доктор юридических наук Емран Махафзаа. В своем выступлении он указал на незаконность санкционной политики западных государств во главе с США в отношении России с точки зрения международного права.О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.
Пятый год украинского кризиса обсудили на круглом столе в Каире

14:30 06.04.2026
 
© Фото : Russian Cultural Center
© Фото : Russian Cultural Center
В "Русском доме" в Каире прошел круглый стол "Пятый год Украинского кризиса". Подробной информацией 6 апреля поделился телеграм-канал Украина.ру
В организации мероприятия приняли участие Посольство России в Египте, "Русский дом" в Каире, Центр политических и медиаисследований "Аль-Хиуар", Российско-египетский фонд науки и культуры, а также Центр стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования из Севастополя.
В ходе встречи участники обсудили причины, ход и различные аспекты внутриполитического кризиса на Украине, который, как отмечалось на круглом столе, привел к антиконституционному перевороту и переходу страны под контроль внешних сил. Отдельное внимание было уделено политике России, направленной на защиту русскоязычного населения, освобождение исторических российских территорий, демилитаризацию и денацификацию Украины.
С докладами выступили эксперты Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Алексей Канах и Андрей Мартынкин. После выступлений они ответили на вопросы участников мероприятия.
В этот раз состав экспертов был расширен. В обсуждении также принял участие профессор юридического факультета университета Аз-Зейтуна в Иордании, специалист по международному праву, доктор юридических наук Емран Махафзаа.
В своем выступлении он указал на незаконность санкционной политики западных государств во главе с США в отношении России с точки зрения международного права.
О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.
15:42В Одессе вводят трудовую повинность
15:37Полковник Виктор Баранец: Армия России загнала матерях вояк ВСУ в Купянск, чтобы перемолоть и обескровить
15:30"Хуже, чем у Никсона перед Уотергейтом". В иранском кризисе наметился перелом
15:29Все шахтёры, застрявшие в забое шахты "Белореченская" после атаки ВСУ, подняты. Новости к этому часу
15:10Языковый буллинг во Львове: дети переселенцев боятся ходить в школу
14:58"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО
14:37Десятки тысяч долларов, чтобы "решить вопрос" с ТЦК - расценки для уклонистов кусаются
14:33Власти США раскрыли, по каким статьям задерживают "самых опасных" украинцев
14:30Реактивные "Герани" продолжают атаки. Новости СВО к этому часу
14:30Пятый год украинского кризиса обсудили на круглом столе в Каире
14:15Захарова заявила, что Германия снова забыла уроки истории
14:02"Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой": Казаков о защите граждан России за рубежом
14:01Зеленский пожаловался "партнёрам на ночные удары России
13:55Право на оружие для военкомов: новый метод борьбы с уклонистами на Украине. Главное к этому часу
13:45Европу предупредили, чем обернется слепая поддержка Украины
13:44Украина может быть причастна к атакам на газопровод в Сербии. Важные заявления Кремля
13:41Казаков о будущем США: "Если у вас не будет короля, закрывайте лавочку"
13:39Уклонистов на Западной Украине снимали с розыска за $3 тыс
13:35Женская мобилизация на Украине: кого могут затронуть новые решения
13:23"Неблагодарность - худший из пороков": Киселев о том, что происходит с Арменией
Лента новостейМолния