Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта - 06.04.2026 Украина.ру
Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта
Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта - 06.04.2026 Украина.ру
Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта
Самая напряженная обстановка на фронте сохраняется в районе Купянска, в Сумской области, а также в Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, ВСУ активизировали подразделения на Курском и Брянском направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-06T16:19
2026-04-06T17:06
Разговор зашел о том, где сейчас на фронте самые напряженные участки. Баранец назвал несколько направлений. "Где у нас на поле боя жарче всего? Где температура противостояния, прямо скажем, адская? Купянск, Сумская область и Славянско-Краматорская агломерация. При этом особенная ситуация складывается на Херсонском направлении, где стороны швыряют друг в друга снаряды через Днепр", — ответил эксперт.Он также обратил внимание на "телодвижения" ВСУ вблизи приграничных регионов. По данным разведки, противник "шевелится" достаточно серьезными подразделениями и на Курском, и на Брянском направлениях."Уже доходит до того, что киевский режим бросает под Сумы несколько батальонов ССО. С одной стороны, это говорит о том, что у врага там не все в порядке. С другой стороны, мы никак не можем допустить, чтобы Зеленский устроил какую-нибудь новую авантюру со вторжением на нашу территорию", — констатировал собеседник издания.
Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта

16:19 06.04.2026 (обновлено: 17:06 06.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
Самая напряженная обстановка на фронте сохраняется в районе Купянска, в Сумской области, а также в Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, ВСУ активизировали подразделения на Курском и Брянском направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Разговор зашел о том, где сейчас на фронте самые напряженные участки. Баранец назвал несколько направлений.
"Где у нас на поле боя жарче всего? Где температура противостояния, прямо скажем, адская? Купянск, Сумская область и Славянско-Краматорская агломерация. При этом особенная ситуация складывается на Херсонском направлении, где стороны швыряют друг в друга снаряды через Днепр", — ответил эксперт.
Он также обратил внимание на "телодвижения" ВСУ вблизи приграничных регионов. По данным разведки, противник "шевелится" достаточно серьезными подразделениями и на Курском, и на Брянском направлениях.
"Уже доходит до того, что киевский режим бросает под Сумы несколько батальонов ССО. С одной стороны, это говорит о том, что у врага там не все в порядке. С другой стороны, мы никак не можем допустить, чтобы Зеленский устроил какую-нибудь новую авантюру со вторжением на нашу территорию", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Также о прогнозах на весеннюю кампанию и ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.
