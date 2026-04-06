Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта

Самая напряженная обстановка на фронте сохраняется в районе Купянска, в Сумской области, а также в Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, ВСУ активизировали подразделения на Курском и Брянском направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-04-06T16:19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Разговор зашел о том, где сейчас на фронте самые напряженные участки. Баранец назвал несколько направлений. "Где у нас на поле боя жарче всего? Где температура противостояния, прямо скажем, адская? Купянск, Сумская область и Славянско-Краматорская агломерация. При этом особенная ситуация складывается на Херсонском направлении, где стороны швыряют друг в друга снаряды через Днепр", — ответил эксперт.Он также обратил внимание на "телодвижения" ВСУ вблизи приграничных регионов. По данным разведки, противник "шевелится" достаточно серьезными подразделениями и на Курском, и на Брянском направлениях."Уже доходит до того, что киевский режим бросает под Сумы несколько батальонов ССО. С одной стороны, это говорит о том, что у врага там не все в порядке. С другой стороны, мы никак не можем допустить, чтобы Зеленский устроил какую-нибудь новую авантюру со вторжением на нашу территорию", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Также о прогнозах на весеннюю кампанию и ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.

