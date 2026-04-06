Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта
Самая напряженная обстановка на фронте сохраняется в районе Купянска, в Сумской области, а также в Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, ВСУ активизировали подразделения на Курском и Брянском направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-06T16:19
16:19 06.04.2026 (обновлено: 17:06 06.04.2026)
Самая напряженная обстановка на фронте сохраняется в районе Купянска, в Сумской области, а также в Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, ВСУ активизировали подразделения на Курском и Брянском направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Разговор зашел о том, где сейчас на фронте самые напряженные участки. Баранец назвал несколько направлений.
"Где у нас на поле боя жарче всего? Где температура противостояния, прямо скажем, адская? Купянск, Сумская область и Славянско-Краматорская агломерация. При этом особенная ситуация складывается на Херсонском направлении, где стороны швыряют друг в друга снаряды через Днепр", — ответил эксперт.
Он также обратил внимание на "телодвижения" ВСУ вблизи приграничных регионов. По данным разведки, противник "шевелится" достаточно серьезными подразделениями и на Курском, и на Брянском направлениях.
"Уже доходит до того, что киевский режим бросает под Сумы несколько батальонов ССО. С одной стороны, это говорит о том, что у врага там не все в порядке. С другой стороны, мы никак не можем допустить, чтобы Зеленский устроил какую-нибудь новую авантюру со вторжением на нашу территорию", — констатировал собеседник издания.