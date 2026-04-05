https://ukraina.ru/20260405/u-trampa-mnogo-mnogo-ruk-novichkov-obyasnil-pochemu-ssha-prodolzhat-dushit-ostrov-svobody-1077537311.html
"У Трампа много-много рук": Новичков объяснил, почему США продолжат "душить" Остров Свободы
"У Трампа много-много рук": Новичков объяснил, почему США продолжат "душить" Остров Свободы - 05.04.2026 Украина.ру
"У Трампа много-много рук": Новичков объяснил, почему США продолжат "душить" Остров Свободы
Ни о каком ослаблении хватки в отношении Кубы говорить не приходится. При этом Трамп будет давить на страны, которые поддерживают отношения с Островом Свободы. Об этом депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-04-05T05:00
2026-04-05T05:00
2026-04-05T05:00
новости
куба
сша
иран
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
латинская америка
война в иране
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050746613_0:94:3178:1883_1920x0_80_0_0_746a94e8cb39cdf7b600585403667769.jpg
О ситуации на Ближнем Востоке — в авторской статье Татьяны Стоянович "Чума, война, голод уже пришли. Собирается ли Трамп призвать в Иране четвертого всадника Апокалипсиса" на сайте Украина.ру.
куба
сша
иран
латинская америка
мексика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050746613_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_07ddca6de94c69253b9ffa9ca07289e2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, куба, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, латинская америка, война в иране, мексика, международные отношения, международная политика, санкции, антироссийские санкции, эксперты
Новости, Куба, США, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, Латинская Америка, война в Иране, Мексика, международные отношения, Международная политика, санкции, антироссийские санкции, эксперты
"У Трампа много-много рук": Новичков объяснил, почему США продолжат "душить" Остров Свободы
Ни о каком ослаблении хватки в отношении Кубы говорить не приходится. При этом Трамп будет давить на страны, которые поддерживают отношения с Островом Свободы. Об этом депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос журналиста о том, ослабил ли Трамп хватку в отношении Кубы на фоне войны в Иране, эксперт отметил, что пока про ослабление давления говорить не приходится.
"У Трампа много-много рук. Америка — большая, сильная и технологичная страна. Поэтому, естественно, ни о каком-то ослаблении речи не идет. Куба находится в аналогичной ситуации. Поэтому, уверен, США продолжат душить Остров Свободы и дальше", — подчеркнул Новичков.
Он отметил, что не стоит рассматривать символическое снятие санкций с некоторых российских танкеров как "ослабление хватки" США. Против России все ограничения действуют и даже добавляются новые.
По мнению Новичкова, Трамп будет оказывать давление и на те латиноамериканские страны, которые продолжают поддерживать отношения с Кубой.
"А таких много, и это не только дружественные Кубе государства. Обратите внимание, что Мексика, например, ни в какой блокаде Кубы не участвует. Другое дело, что фактор Мексики — не сильно определяющий в данном случае. Но он есть", — подытожил собеседник издания.