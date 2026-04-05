https://ukraina.ru/20260405/kto-ne-spryatalsya-ya-ne-vinovat-kopylov-pro-khay-tek-i-sredstva-porazheniya-vremen-pervoy-mirovoy-1077537876.html

"Кто не спрятался, я не виноват": Копылов рассказал про "хай-тек" и оружие времен Первой мировой

"Кто не спрятался, я не виноват": Копылов рассказал про "хай-тек" и оружие времен Первой мировой - 05.04.2026 Украина.ру

"Кто не спрятался, я не виноват": Копылов рассказал про "хай-тек" и оружие времен Первой мировой

Всякая война – это новые вызовы и новые сражения. Битва меча и щита, битва брони и снаряда, битва авиации и зенитной артиллерии. И какими бы ни были технологии, этот общий принцип остается прежним. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2026-04-05T04:45

2026-04-05T04:45

2026-04-05T22:47

новости

украина

россия

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво

спецоперация

первая мировая война

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103191/71/1031917121_0:53:1526:911_1920x0_80_0_0_c0fca76f2396c736bbcda85b1fce7d16.jpg

В Первую мировую войну стороны сталкивались с теми же самыми проблемами, что и во время спецоперации на Украине. Уже к 1916 году стороны начали воевать все более малыми формированиями, отметил эксперт."Люди стали заканчиваться. Такое усыхание боевых порядков наблюдалось всю Первую мировую войну. И сегодняшние тактические приемы – это та же самая находка, но на более высоком технологическом уровне", — подчеркнул Копылов.Он напомнил, что во времена Первой мировой войны огромное количество новых вооружений тоже могли считаться высокоточными. "Артиллерия по дальности и точности себя превзошла в разы. Да, тогда орудие еще не могло поразить цель одним снарядом, но могла поразить ее 200 снарядами", — отметил историк.Он подчеркнул, что по тем временам это был настоящий хай-тек. "Выкатываем огромную 8-дюймовую гаубицу и бросаем в сторону противника 100 снарядов. Кто не спрятался, я не виноват", — сказал Копылов.Сейчас ударные дроны тоже выглядят как "безумный хай-тек". Но для людей, которые жили в начале 19 века, средства поражения Первой мировой также были абсолютной фантастикой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

