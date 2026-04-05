"Кто не спрятался, я не виноват": Копылов рассказал про "хай-тек" и оружие времен Первой мировой
"Кто не спрятался, я не виноват": Копылов рассказал про "хай-тек" и оружие времен Первой мировой
"Кто не спрятался, я не виноват": Копылов рассказал про "хай-тек" и оружие времен Первой мировой - 05.04.2026 Украина.ру
"Кто не спрятался, я не виноват": Копылов рассказал про "хай-тек" и оружие времен Первой мировой
Всякая война – это новые вызовы и новые сражения. Битва меча и щита, битва брони и снаряда, битва авиации и зенитной артиллерии. И какими бы ни были технологии, этот общий принцип остается прежним. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
В Первую мировую войну стороны сталкивались с теми же самыми проблемами, что и во время спецоперации на Украине. Уже к 1916 году стороны начали воевать все более малыми формированиями, отметил эксперт."Люди стали заканчиваться. Такое усыхание боевых порядков наблюдалось всю Первую мировую войну. И сегодняшние тактические приемы – это та же самая находка, но на более высоком технологическом уровне", — подчеркнул Копылов.Он напомнил, что во времена Первой мировой войны огромное количество новых вооружений тоже могли считаться высокоточными. "Артиллерия по дальности и точности себя превзошла в разы. Да, тогда орудие еще не могло поразить цель одним снарядом, но могла поразить ее 200 снарядами", — отметил историк.Он подчеркнул, что по тем временам это был настоящий хай-тек. "Выкатываем огромную 8-дюймовую гаубицу и бросаем в сторону противника 100 снарядов. Кто не спрятался, я не виноват", — сказал Копылов.Сейчас ударные дроны тоже выглядят как "безумный хай-тек". Но для людей, которые жили в начале 19 века, средства поражения Первой мировой также были абсолютной фантастикой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.
"Кто не спрятался, я не виноват": Копылов рассказал про "хай-тек" и оружие времен Первой мировой

Всякая война – это новые вызовы и новые сражения. Битва меча и щита, битва брони и снаряда, битва авиации и зенитной артиллерии. И какими бы ни были технологии, этот общий принцип остается прежним. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
В Первую мировую войну стороны сталкивались с теми же самыми проблемами, что и во время спецоперации на Украине. Уже к 1916 году стороны начали воевать все более малыми формированиями, отметил эксперт.
"Люди стали заканчиваться. Такое усыхание боевых порядков наблюдалось всю Первую мировую войну. И сегодняшние тактические приемы – это та же самая находка, но на более высоком технологическом уровне", — подчеркнул Копылов.
Он напомнил, что во времена Первой мировой войны огромное количество новых вооружений тоже могли считаться высокоточными. "Артиллерия по дальности и точности себя превзошла в разы. Да, тогда орудие еще не могло поразить цель одним снарядом, но могла поразить ее 200 снарядами", — отметил историк.
Он подчеркнул, что по тем временам это был настоящий хай-тек. "Выкатываем огромную 8-дюймовую гаубицу и бросаем в сторону противника 100 снарядов. Кто не спрятался, я не виноват", — сказал Копылов.
Сейчас ударные дроны тоже выглядят как "безумный хай-тек". Но для людей, которые жили в начале 19 века, средства поражения Первой мировой также были абсолютной фантастикой, резюмировал собеседник издания.
