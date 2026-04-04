ВСУ разбили музей, в Литве выгнали Дитера Болена, а киевские олигархи покупают Голливуд. События недели

ВСУ бьют по музеям на новых территориях, устаревшие голливудские звезды продаются украинским олигархам для пиара бывших и восходящих политических "звезд", Николая Баскова записывает СБУ, а Дитера Болена гонят из Литвы.

2026-04-04T07:10

Вот такой нам запомнилась прошедшая неделя, которая показывает, что культура превратилась в поле символической борьбы и тесно переплетается с геополитикой и информационной борьбой. И если раньше зритель обсуждал новые спектакли, то сегодня - расценки голливудского "утиля" на украинском рынке или очередные "держать и не пущать" от европейских русофобов."Так не доставайся же ты никому"Те, кто рыдал по разрушенному музею Бандеры в селе Угринов, на днях нанесли удар беспилотниками по зданию историко-археологического музея в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате бомбежки и последовавшего пожара были уничтожены сотни уникальных артефактов и музейных экспонатов."Противник бил прицельно. Целью было именно хранилище, куда ранее эвакуировали основные фонды. Три выставочных зала уничтожено полностью. Огонь охватил более 100 квадратных метров помещений музея. Результат - безвозвратно утраченные свидетельства тысячелетней истории нашего края", - написал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Спасатели работали всю ночь и сделали что смогли, работая в крайне тяжелых условиях: город был обесточен, несколько раз объявлялась воздушная тревога. Но никто не ушел с поста. Удалось спасти около двух тысяч экспонатов, архивных документов и уникальных фотографий, хотя многие экспонаты исчезли навечно. Такую цель и ставили украинские "герои", которые прекрасно знали, что бомбят не воинскую часть и не полигон, а исторический музей. Почему? А все просто: музеи фиксируют историческую преемственность региона, демонстрируют культурные связи и сохраняют материальные свидетельства общей с Россией истории. Так что удары ВСУ по Каменке-Днепровской - это попытка силой изменить исторические реалии и лишить Запорожскую область её культурных маркеров. А если быть совсем точными, то ослабить аргументы об исторических связях Запорожья с Россией. Как же так, исторический центр украинского казачества, Запорожская Сечь…и вдруг это все - Россия? Пережить такой удар Ненька не смогла и устроила бандеровский аттентат археологическому музею. Точно также Украина убивала Олеся Бузину и сжигала куликовцев в Одессе 2 мая 2014 года. А значит, мы имеем дело с целенаправленным актом терроризма против русской культуры и против исторического наследия области.Музей в Каменке-Днепровской был открыт в 1963 году. Основу его фондов (более 26 тысяч экспонатов) заложил известный журналист и краевед Иннокентий Грязнов, передавший в него свою коллекцию из 813 предметов. Однако настоящую славу историко-археологической экспозиции принесла коллекция скифских сокровищ. Они были обнаружены во время раскопок на курганном могильнике Мамай-Гора. Главным предметом коллекции является скифский меч - акинак в золотых ножнах. Артефакт датируется VI-VII веками до н. э. Вместе с оружием были найдены золотые серьги, подвеска и другие украшения. В конце V - начале IV века нашей эры в Каменке-Днепровской возникло скифское укрепленное поселение, так называемое Каменское городище - центр степной Скифии того времени. Не исключено, что в этих сокровищах также кроется причина удара: то, что нельзя украсть и переправить за границу, как например, уникальные картины из Одесского художественного музея или раритеты Киево-Печерской Лавры, алчные бандерлоги просто уничтожают. Опять же, cкифские артефакты для колхозных ариев не являются исторической ценностью - в отличие от гитлеровских мундиров или железных крестов.СБУ хочет посадить Николая Баскова за оскорбление украинской нации и подбитые танки ВСУВ канун 1 апреля Служба безопасности Украины "вспомнила" про Николая Баскова и завела очередное дело против российского певца и ведущего. Вообще-то Басков и так уже внесен в базу сайта "Миротворец", а СБУ четыре года назад обвиняла его в публичных призывах к изменению границ Украины и объявила в розыск. Но сейчас пакет обвинений против российского шоумена расширен и ему "шьют" аж три новые статьи УК Украины - посягательства на территориальную целостность страны, финансирование действий, направленных на изменение границ Незалежной, да еще и оскорбление украинской нации. Для этого новое руководство СБУ, cтараясь отличиться, вытащило из нафталина задокументированное еще в 2023 году "преступление" Баскова: он выступал на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и вручал денежные сертификаты российским военнослужащим за уничтожение украинских танков. Также народный артист РФ не раз ездил с концертами в ЛДНР, выступая перед ополченцами и местными жителями. Естественно, эти действия в Киеве расценили как поддержку СВО и оскорбление украинской нации. Для украинских властей подобные расследования выполняют сразу несколько функций: формируют юридическую базу для санкций, закрепляют политическую оценку действий артистов и певцов, и одновременно работают на внутреннюю аудиторию, показывая, что поддержка российской позиции со стороны популярных исполнителей, не останется без ответа. В общем, новое дело против Баскова это не столько попытка привлечь бывшего народного артиста Украины (звание у певца отняли в 2024-м) к ответственности (что практически невозможно в условиях отсутствия юрисдикции), сколько расширение стратегии информационного противостояния, где культура и шоу-бизнес становятся продолжением политической борьбы другими средствами. А еще, похоже, что у СБУ закончились "песенные враги" из России и они пошли на второй круг: Киркоров, Тимати, Басков. В Офисе Генерального прокурора Украины объявили, что будет проведено тщательное досудебное расследование, после чего российский эстрадник будет заочно осуждён и получит дистанционный тюремный срок. Вангуем: символическая война с российской эстрадой на Украине будет продолжена - раз с войной на поле боя успехов достичь не вышло.Голливуд "подмахивает" украинским политикамА вот Голливуд продолжает "ложиться" под Украину актера Зеленского. Продажность - их общая черта, вот и нашли друг друга оскароносный Шон Пенн и экс-глава ОП Андрей Ермак, комик Бен Стиллер и скелетонист Владислав Гераскевич. Уцененных голливудских звезд пачками скупает украинский олигарх Виктор Пинчук, cправедливо рассчитывая, что украинцы проглотят дешевый голливудский пиар. Напомним, что тот же Шон Пенн недавно приезжал на Украину отмывать коррупционный мундир бывшего руководителя Офиса президента и даже вместе с несостоявшимся фронтовиком (Ермак обещал после отставки записаться в ВСУ) катался в Славянск, фоткаясь на въезде в город. А Бен Стиллер посещал Украину в 2022 году - как посол доброй воли ООН. Посетил Киев, Львов и Ирпень с благородной миссией помощи внутренним переселенцам, но на самом-то деле целью визита комика было выразить поддержку голливудской братии артисту Зеленскому. Ну и отработать деньги глобалистов, причем немалые: подобные визиты дружбы обходятся от 8 до 20 миллионов долларов. Уточнив расценки, теперь услугами погасших "звезд" пользуются украинские элиты в своих целях, чаще всего предвыборных. Например, сейчас приехавший на Украину "солдат неудачи" Стиллер встретился с лузером-скелетонистом Гераскевичем и получил от него в подарок вышиванку. Спортсмен в свою очередь поблагодарил американского комика за поддержку - во время скандала на Олимпиаде голливудский актер был одним из тех, кто публично встал на сторону украинского "шлемоносца". Напомним, Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за того, что он хотел выступить в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов. Акция эта была продуманной и проплаченной, а из скелетониста теперь лепят политического лидера и фронтмена новой партии - по типу УДАРА Кличко. Правда, пока не взлетает, так как украинцы уже раскусили "секрет" политических партий во главе с певунами типа Вакарчука или спортсменами типа Гераскевича. Вот и приправляют олигархи эту тухлую бурду яркими американскими блестками.Впрочем, на подтанцовке у "страны мечты" Зеленского не только голливудские актеры, но и литовские чиновники от культуры. В Литве отменили концерты Дитера Болена и его группы Blue System, запланированные в Литве на ноябрь 2026 года - из-за скепсиса в отношении "украинской победы". Клавишник, гитарист, второй вокалист и автор всего репертуара Modern Talking должен был выступить 20 ноября в Клайпеде, а 21 ноября в Каунасе. Но теперь ссылки на эти концерты и билеты исчезли с сайтов. Организаторы не сообщили официальной причины отмены гастролей. Но литовское телевидение предположило, что причина кроется в интервью звезды группы Modern Talking немецкому YouTube-каналу Kettner Edelmetalle. В нем Дитер Болен высказал свое откровенное отношение к войне на Украине, спровоцированной Европой."Еще три года назад я говорил, что с Украиной ничего не получится. И вот эти три года прошли, а мы заходим все дальше. Сотни тысяч погибли. И с экономикой все плохо. Хотя Россия и Германия были идеальной командой, мы получали дешевую энергию, и все шло очень хорошо", - признавался он. Немецкий музыкант предположил, что, если бы не нынешние власти ФРГ, восстановить отношения было бы вполне возможно. И добавил: "Не могут же люди действительно верить, что в этом конфликте Украина победит...". Очевидно, это и не понравилось Литве, решившей наказать своих зрителей, ждавших выступления кумира. Правда, от этого популярность Дитера Болена не уменьшится. Хотя случившаяся отмена концертов отражает более широкий процесс: усиление политической фильтрации культурного европейского пространства. Артисты всё чаще оказываются в положении, когда их творчество оценивается не по художественным критериям, а по политическим заявлениям. Похоже, Украина своими русофобскими потугами заразила всю Европу, и теперь она вынуждена проявлять солидарность с Киевом, вопреки собственным культурным интересам. Скоро до "черных списков" артистов ЕС дойдет, можно не сомневаться…

Елена Кирюшкина

