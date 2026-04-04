https://ukraina.ru/20260404/razgrom-smertnikov-syrskogo-i-voskhischenie-rubikonom-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1077521427.html

Разгром "смертников Сырского" и восхищение "Рубиконом". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе Зеленский сказал, что сейчас на фронте самая лучшая ситуация за последние 10 месяцев. Его слова восприняли на Украине с некоторым недоумением: то ли он не в курсе реального положения дел, то ли он приветствует дальнейшее продвижение российской армии.

2026-04-04T06:10

россия

украина

старица

трамп и зеленский

владимир зеленский

николай стариков

вооруженные силы украины

"рубикон"

сбу

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077176395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e36bdaff7d5f120947b4658f7a9a795.jpg

Как сообщает украинский паблик Deep State, подводя итоги предыдущего месяца, российские войска в марте заняли на 27% больше территории, чем в феврале — около 160 кв км. Паблик также отмечает, что выросла эффективность атак российской армии. В сводке говорится об увеличении массовости и качества штурмовых действий российской армии, что и позволило ей нарастить темпы продвижения. Наибольшее продвижение ВС РФ зафиксировано на Гуляйпольском направлении — 24% всех занятых территорий, а далее идут Славянское и Покровское направления (19% и 15% занятых территорий соответственно).Отдельно отмечается приграничье Сумской области: на этот участок приходится около 13% всех утраченных Украиной территорий, хотя там происходило лишь около 2% штурмовых действий ВС РФ, что может указывать на более уязвимую оборону ВСУ на этом направлении.Подводя итоги марта, украинские СМИ также отмечают, что Россия за прошедший месяц запустила по Украине рекордные 6462 дрона. Самая массированная атака произошла 24 марта — за сутки было выпущено почти 1000 беспилотников. При этом количество ракет снизилось до 138 против 288 в феврале.Отставной полковник СБУ и военный эксперт Олег Стариков тревожится, что российская армия разрезает фронт на две части. Его беспокоит продвижение ВС РФ в районе поселка Гришино в ДНР и в сторону Павлограда Днепропетровской области. Также он обращает внимание на существенное продвижение ВС РФ в сторону Славянска. "Прошли за неделю от 5 до 10 километров. Такого не было уже давно, а прошли. Это означает, что у нас нет сил для того, чтобы локализовать этот тактический кризис", - резюмирует Стариков обстановку под Славянском.Украинские паблики также признают продвижение ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении (в районах Старицы и Ветеринарного). Сообщается, что им удалось закрепиться на новых позициях в районе Старицы, а также продвинуться в сторону Верхней Писаревки. В случае установления устойчивого контроля над этим населённым пунктом, у российских сил появится возможность развивать наступление на юго-восток с целью давления на группировку ВСУ.Отдельно украинские эксперты отмечают и резкое усиление ударов российских БПЛА в Херсоне. Среди причин называют увеличение числа российских расчётов БПЛА на левом берегу Днепра, рост применения дронов на оптоволоконном управлении, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, а также тактику массированных атак: одновременных или последовательных запусков в одном секторе, перегружающих систему защиты.В то же время офицер ВСУ и военный эксперт Денис Ярославский на этой неделе вынужден был отдать должное российским системам РЭБ и дронщикам из подразделения "Рубикон". "Русские без преувеличения, надеюсь, никого не оскорблю, но я считаю, что они лучшие в мире в производстве РЭБов. Они даже "Старлинки" глушат", - признаёт Ярославский. Он также утверждает, что подразделение "Рубикон" - будущее всей российской армии. "Вся армия будет выстроена по принципу, как выстроен "Рубикон", потому что он самый эффективный в российской армии", - добавил офицер ВСУ.Украинский паблик Deep State также сообщил 1 апреля о разгроме колонны ВСУ из 425-й бригады "Скала" (одна из штурмовых бригад смертников главкома ВСУ Сырского), которая пыталась "контрнаступать" под Покровском. Сообщается, что колонна даже не доехала до Покровска, была обнаружена и сожжена российскими войсками еще в процессе выдвижения. Паблик также сообщает, что на сегодняшний день россияне "активно затягиваются" в соседнее с Покровском Гришино и ведут попытки закрепления на северных окрестностях. DeepState признаёт, что армия РФ имеет полное доминирование в FPV-дронах вокруг Покровска.Нацист и советник министра обороны Сергей Стерненко тоже признаёт, что под Покровском погибло много украинских военных, пытавшихся пойти в контрнаступление.По его словам, подобная тактика штурма в условиях массового применения дронов приводит к тяжелым потерям. "В условиях тотального доминирования дронов колонны становятся легкими мишенями", - пишет Стерненко.Как рассказывают украинскому изданию "Страна" военные, комментируя уничтожение колонны ВСУ под Покровском, установка наступать дается на более высоком военно-политическом уровне, чтоб потом рассказывать западным СМИ об освобождении километров украинской территории или же публиковать видео с украинским флагом на окраине каких-нибудь фактически потерянных населенных пунктов. Иными словами, Зеленский исключительно ради пиара продолжает бросать военных на заведомо самоубийственные миссии.Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Осенью Россия может провести мобилизацию для ударов на Сумы и Чернигов"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

