Разгром "смертников Сырского" и восхищение "Рубиконом". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 04.04.2026 Украина.ру
Разгром "смертников Сырского" и восхищение "Рубиконом". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
На текущей неделе Зеленский сказал, что сейчас на фронте самая лучшая ситуация за последние 10 месяцев. Его слова восприняли на Украине с некоторым недоумением: то ли он не в курсе реального положения дел, то ли он приветствует дальнейшее продвижение российской армии.
2026-04-04T06:10
2026-04-04T09:04
Как сообщает украинский паблик Deep State, подводя итоги предыдущего месяца, российские войска в марте заняли на 27% больше территории, чем в феврале — около 160 кв км.
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
Украина.ру
06:10 04.04.2026 (обновлено: 09:04 04.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
На текущей неделе Зеленский сказал, что сейчас на фронте самая лучшая ситуация за последние 10 месяцев. Его слова восприняли на Украине с некоторым недоумением: то ли он не в курсе реального положения дел, то ли он приветствует дальнейшее продвижение российской армии.
Как сообщает украинский паблик Deep State, подводя итоги предыдущего месяца, российские войска в марте заняли на 27% больше территории, чем в феврале — около 160 кв км. Паблик также отмечает, что выросла эффективность атак российской армии. В сводке говорится об увеличении массовости и качества штурмовых действий российской армии, что и позволило ей нарастить темпы продвижения. Наибольшее продвижение ВС РФ зафиксировано на Гуляйпольском направлении — 24% всех занятых территорий, а далее идут Славянское и Покровское направления (19% и 15% занятых территорий соответственно).
Отдельно отмечается приграничье Сумской области: на этот участок приходится около 13% всех утраченных Украиной территорий, хотя там происходило лишь около 2% штурмовых действий ВС РФ, что может указывать на более уязвимую оборону ВСУ на этом направлении.
Подводя итоги марта, украинские СМИ также отмечают, что Россия за прошедший месяц запустила по Украине рекордные 6462 дрона. Самая массированная атака произошла 24 марта — за сутки было выпущено почти 1000 беспилотников. При этом количество ракет снизилось до 138 против 288 в феврале.
Отставной полковник СБУ и военный эксперт Олег Стариков тревожится, что российская армия разрезает фронт на две части. Его беспокоит продвижение ВС РФ в районе поселка Гришино в ДНР и в сторону Павлограда Днепропетровской области. Также он обращает внимание на существенное продвижение ВС РФ в сторону Славянска. "Прошли за неделю от 5 до 10 километров. Такого не было уже давно, а прошли. Это означает, что у нас нет сил для того, чтобы локализовать этот тактический кризис", - резюмирует Стариков обстановку под Славянском.
Украинские паблики также признают продвижение ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении (в районах Старицы и Ветеринарного). Сообщается, что им удалось закрепиться на новых позициях в районе Старицы, а также продвинуться в сторону Верхней Писаревки. В случае установления устойчивого контроля над этим населённым пунктом, у российских сил появится возможность развивать наступление на юго-восток с целью давления на группировку ВСУ.
Отдельно украинские эксперты отмечают и резкое усиление ударов российских БПЛА в Херсоне. Среди причин называют увеличение числа российских расчётов БПЛА на левом берегу Днепра, рост применения дронов на оптоволоконном управлении, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, а также тактику массированных атак: одновременных или последовательных запусков в одном секторе, перегружающих систему защиты.
В то же время офицер ВСУ и военный эксперт Денис Ярославский на этой неделе вынужден был отдать должное российским системам РЭБ и дронщикам из подразделения "Рубикон". "Русские без преувеличения, надеюсь, никого не оскорблю, но я считаю, что они лучшие в мире в производстве РЭБов. Они даже "Старлинки" глушат", - признаёт Ярославский. Он также утверждает, что подразделение "Рубикон" - будущее всей российской армии. "Вся армия будет выстроена по принципу, как выстроен "Рубикон", потому что он самый эффективный в российской армии", - добавил офицер ВСУ.
Украинский паблик Deep State также сообщил 1 апреля о разгроме колонны ВСУ из 425-й бригады "Скала" (одна из штурмовых бригад смертников главкома ВСУ Сырского), которая пыталась "контрнаступать" под Покровском. Сообщается, что колонна даже не доехала до Покровска, была обнаружена и сожжена российскими войсками еще в процессе выдвижения. Паблик также сообщает, что на сегодняшний день россияне "активно затягиваются" в соседнее с Покровском Гришино и ведут попытки закрепления на северных окрестностях. DeepState признаёт, что армия РФ имеет полное доминирование в FPV-дронах вокруг Покровска.
Нацист и советник министра обороны Сергей Стерненко тоже признаёт, что под Покровском погибло много украинских военных, пытавшихся пойти в контрнаступление.
По его словам, подобная тактика штурма в условиях массового применения дронов приводит к тяжелым потерям. "В условиях тотального доминирования дронов колонны становятся легкими мишенями", - пишет Стерненко.
Как рассказывают украинскому изданию "Страна" военные, комментируя уничтожение колонны ВСУ под Покровском, установка наступать дается на более высоком военно-политическом уровне, чтоб потом рассказывать западным СМИ об освобождении километров украинской территории или же публиковать видео с украинским флагом на окраине каких-нибудь фактически потерянных населенных пунктов. Иными словами, Зеленский исключительно ради пиара продолжает бросать военных на заведомо самоубийственные миссии.
Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Осенью Россия может провести мобилизацию для ударов на Сумы и Чернигов"
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаСтарицаТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийНиколай СтариковВооруженные силы Украины"Рубикон"СБУЭксклюзивСВОСпецоперация
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
16:42В администрации Херсонской области сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз
16:36Итоги недели
16:33Грумера-украинку оштрафовали в США на $20 тысяч за отказ стричь "русского" кота
Лента новостейМолния