Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана. Заявления президента США к этому часу - 01.04.2026
Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана 1 апреля, в 21:00 по времени Вашингтона (4:00 мск 2 апреля). Об этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила в соцсети X
"Президент США Дональд Трамп выступит в среду в 21:00 по времени Вашингтона со специальным обращением к нации, чтобы представить важную обновленную информацию по Ирану", — написала Левитт.Другие заявления:🟦 Тегеран нуждается в твёрдых гарантиях неприменения силы по итогам переговоров о завершении войны с США с учётом очень отвратительного досье Трампа в этом отношении, заявил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в интервью газете Times;🟦 Трамп заявил журналистам в Белом доме, что власти Ирана не обязаны заключать сделку с ним, чтобы США завершили операцию против Исламской республики, договоренность с Тегераном возможна;🟦 Операция США против Ирана грозит обернуться тем, что исламская республика выйдет из противостояния окрепшей, а "у американского президента осталось мало жизнеспособных вариантов, если режим продолжит выдерживать бомбардировки", пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung;🟦 Трамп заявил, что никогда не ставил целью военной операции против Ирана смену власти в исламской республике. "У меня была одна цель — у них не должно быть ядерного оружия. И эта цель достигнута", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.🟦 Трамп заявил журналистам в Белом доме, что его не беспокоят возможные удары Ирана по объектам компаний США на Ближнем Востоке;🟦 Трамп утверждает, что операция Соединенных Штатов против Ирана продлится еще две или три недели.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
