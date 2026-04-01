Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260401/tramp-vystupit-s-obrascheniem-k-natsii-po-situatsii-vokrug-irana-zayavleniya-prezidenta-ssha-k-etomu-chasu-1077387978.html
Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана 1 апреля, в 21:00 по времени Вашингтона (4:00 мск 2 апреля). Об этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила в соцсети X
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
иран
вашингтон
тегеран
удар по ирану
война в иране
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077208366_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_442055d1133a132b7b6347427c36f66e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана. Заявления президента США к этому часу

04:16 01.04.2026
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана 1 апреля, в 21:00 по времени Вашингтона (4:00 мск 2 апреля). Об этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила в соцсети X
"Президент США Дональд Трамп выступит в среду в 21:00 по времени Вашингтона со специальным обращением к нации, чтобы представить важную обновленную информацию по Ирану", — написала Левитт.
Другие заявления:
🟦 Тегеран нуждается в твёрдых гарантиях неприменения силы по итогам переговоров о завершении войны с США с учётом очень отвратительного досье Трампа в этом отношении, заявил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в интервью газете Times;
🟦 Трамп заявил журналистам в Белом доме, что власти Ирана не обязаны заключать сделку с ним, чтобы США завершили операцию против Исламской республики, договоренность с Тегераном возможна;
🟦 Операция США против Ирана грозит обернуться тем, что исламская республика выйдет из противостояния окрепшей, а "у американского президента осталось мало жизнеспособных вариантов, если режим продолжит выдерживать бомбардировки", пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung;
🟦 Трамп заявил, что никогда не ставил целью военной операции против Ирана смену власти в исламской республике. "У меня была одна цель — у них не должно быть ядерного оружия. И эта цель достигнута", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
🟦 Трамп заявил журналистам в Белом доме, что его не беспокоят возможные удары Ирана по объектам компаний США на Ближнем Востоке;
🟦 Трамп утверждает, что операция Соединенных Штатов против Ирана продлится еще две или три недели.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
