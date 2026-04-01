Сладкие мечты Каллас: США и Россия не смогут заключить соглашение по Украине без ЕС

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Киеве, что Соединённые Штаты и Россия якобы не смогут заключить никакое соглашение по Украине без участия Евросоюза. Об этом в ночь на 1 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-01T02:38

"Я считаю важным подчеркнуть, что на самом деле многое зависит от поддержки Европы. Поэтому даже если США и Россия о чём-то договорятся, они не смогут это реализовать, если Европа не будет частью этого процесса. Чем скорее придёт понимание того, что Европа тоже должна участвовать в этом обсуждении, тем лучше", — сказала Каллас.В конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Евросоюза, который уже длительное время безуспешно ищет место за столом переговоров по Украине, нет никаких оснований претендовать на это место.Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев. Уже в столице незалежной Каллас вновь разочаровала киевскую верхушку, заявив, что не может назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС.Подробнее о Каллас - в материале "Жалко быть такой тупой в 50 лет": Медведев уличил главу дипломатии ЕС в профнепригодности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

