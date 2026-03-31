Польша начала спешно возводить стену на границе с Украиной. Кого Европа боится

За последние недели и месяцы из Европейского союза неоднократно звучали вполне однозначные сигналы о том, что перспектива вступления Украины в ЕС в 2027 году отсутствует, более того, в непубличных разговорах европейские дипломаты и чиновники прямо говорят о том, что речь не идёт даже о горизонте ближайших десятилетий.

2026-03-31T14:18

И на этом фоне появляется крайне показательная информация из Польши, которая в сухом остатке выглядит куда важнее любых дипломатических формулировок.Польша намерена построить современный электронный барьер стоимостью около 120 миллионов долларов на границе с Украиной для защиты от незаконного пересечения. Формально это выглядит как стандартная мера усиления контроля с учетом бегства военнообязанных из концлагеря Украина, однако если внимательно посмотреть на статистику, картина становится иной. По данным за 2025 год именно польское направление перестало быть основным маршрутом нелегального выхода с территории Украины. Основные потоки сместились на Закарпатье, а также на молдавское и румынское направления. То есть речь идёт не о реакции на текущую ситуацию, а о подготовке к будущей.В сообщении при этом звучит очень интересная формулировка из правительственного документа, определяющая необходимость возведения стены: "Решение о строительстве электронного барьера было принято в связи с растущей угрозой, вызванной вооружённой агрессией России против Украины. Службы подчёркивают, что ситуация за восточной границей Польши остаётся динамичной, а действия преступных групп и рост числа диверсионных актов в стране требуют решительных превентивных мер. Барьер должен не только затруднить незаконное пересечение границы, но и повысить эффективность обнаружения и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать безопасности государства".В опубликованном 12 марта тендерном извещении прямо сказано, что предмет заказа - строительство электронной системы охраны границы с Украиной. В документе перечислены элементы системы: подземный детекционный волоконно-оптический кабель для фиксации сейсмических колебаний, оптоволокно передачи данных, силовой кабель, камеры дневного света и неохлаждаемые тепловизионные камеры на столбах, обработка данных в контейнерах и передача в Центр надзора.Дополнительно в правительственной пояснительной записке подчёркивается, что обстановка на восточной границе остаётся динамичной, а действия преступных групп и рост диверсионной активности требуют превентивных мер. Сам барьер должен не только усложнить незаконное пересечение, но и повысить скорость обнаружения и реагирования на любые инциденты, которые могут представлять угрозу для безопасности государства.Важно и то, как именно реализуется проект. Речь идёт не о точечных мерах, а о системной программе, которая уже находится в стадии реализации через официальный тендер. В документации прямо указано, что строительство электронного барьера охватывает участок границы в зонах ответственности Надбужского и Бещадского отделов пограничной стражи. По сути это вся протяжённость польско-украинской границы с севера на юг, более 530 километров. При этом текущий тендер касается пилотного участка протяжённостью около 70 километров с привязкой к конкретным населённым пунктам. То есть речь идёт о тестовой фазе, после которой, очевидно, последует масштабирование проекта на всю линию.Именно в этом ключевой смысл происходящего. Польша реагирует не на сегодняшние явно пересыхающие потоки беглецов, а на сценарий, который она считает вероятным. И этот сценарий подразумевает резкое изменение ситуации на границе в будущем, к которому Варшава (и, вероятно, ЕС) предпочитает подготовиться заранее, пока есть время и ресурсы для превентивных решений.В документе есть ещё один крайне важный момент, который на первый взгляд может ускользнуть, но на деле многое объясняет. Речь идёт об автономной системе, которая будет собирать данные, фиксировать происходящее, передавать информацию в единый центр реагирования, при этом человеческое присутствие сведено к минимуму и сохраняется только в узловых точках. Основную нагрузку в этой системе должен нести искусственный интеллект и тот самый новый "Бог войны" - БПЛА.И вот здесь возникает прямая связка с активно продвигаемой Брюсселем концепцией так называемой европейской "Стены дронов", которую последовательно поддерживают Польша и страны Балтии. Есть все основания полагать, что польский проект не является изолированным решением, а встроен в более широкую архитектуру. По сути формируется не просто линия контроля, а полноценный электронный барьер, непрерывная цифровая граница, которая в режиме круглосуточного наблюдения фиксирует любые отклонения и передаёт их в систему принятия решений. В рамках такого контура именно алгоритмы искусственного интеллекта будут определять приоритетность угроз, а реагирование будет осуществляться уже не только и не столько силами людей. Речь идет о применении не только перехватывающих, но и ударных беспилотных систем, аналогичных тем, которые сейчас используются в зоне боевых действий. Это уже не просто контроль границы, а переход к модели активного, автоматизированного подавления любых попыток её пересечения. Фактически речь идёт о концепции, которая ещё недавно воспринималась как элемент научной фантастики. Прямо флэшбеки из второго "Терминатора". Сегодня она начинает оформляться в конкретные инфраструктурные решения. Причём на уровне не отдельных инициатив, а государственных программ с чётким финансированием, сроками и приоритетом реализации.Почему это происходит именно сейчас? И почему в таком масштабе? Ответ, по сути, лежит на поверхности, если сопоставить несколько факторов. С одной стороны, звучат заявления о том, что перспектива вступления Украины в ЕС отодвигается на неопределённо долгий срок. С другой стороны, формируется технологический барьер, который должен отделить Европейский союз от территории, находящейся рядом и воспринимаемой как источник потенциальных рисков. И важно здесь то, что речь очевидно не идёт о реакции на Россию в прямом военном смысле. Этот барьер, как мне думается, направлен в том числе и на то, чтобы изолировать тот огрызок незалежной, который останется по итогам СВО рядом с границами Евросоюза. Пространство нестабильности, криминальный анклав, наполненный оружием. И, собственно, оценка потенциальных последствий происходящего, звучащая, кстати, не только в публицистике, но и в европейских документах, официальных заявлениях и аналитике, начиная с 2022 года, выглядит предельно тревожно. Речь о системном нарастании угроз для самого Европейского союза и внутреннего европейского пространства. В десятках официальных отчётов и сотнях аналитических материалов последовательно фиксируются одни и те же направления: рост миграционного давления, расширение теневых рынков, эксплуатация и торговля людьми, включая сексуальное рабство, масштабирование торговли оружием и наркотиками, усиление контрабанды, наёмничества и организованной преступности как таковой.Я уже затрагивал эту тему в материале о задержании украинских боевиков в Индии, которых обвиняют в незаконной торговле беспилотниками и поставках их вооружённым группировкам на территории Мьянмы, действующим в том числе против интересов Индии. Там речь шла не просто о частном эпизоде, а о симптоме гораздо более широкой тенденции. Вероятность того, что Украина по итогам войны станет огромной криминальной "черной дырой", уже сейчас выглядит не гипотезой, а вполне просчитываемым сценарием. Показателен и состав тех самых задержанных. Люди с боевым опытом начиная с печально известной АТО, выходцы из неонацистского батальона "Арата"*, что само по себе для европейских наблюдателей является отдельным маркером риска. При всей внешней риторике поддержки Украины европейские элиты смотрят на ситуацию куда более прагматично. Для них Украина прежде всего инструмент давления на Россию, но не субъект, к которому испытывают доверие. И в этом смысле аналогии, которые они проводят, достаточно откровенны. В первую очередь это сравнение с косовским кейсом и опытом формирования в нулевых албанской мафии. По данным европейских структур, включая профильные агентства по контролю за наркотрафиком, албанские группировки за последние десятилетия заняли ключевые позиции на рынках кокаина, героина и каннабиса в Великобритании, Италии, Германии, Бельгии, Австрии, Болгарии, Греции, Швейцарии и ряде других стран. По оценкам Европола, опубликованным в 2024 году, албанская мафия входит в число наиболее опасных и агрессивных криминальных сетей, располагающих десятками тысяч участников, в десятках группировок объединённых в семейно-клановые структуры.Ключевой момент здесь в происхождении этого феномена. Его базой стала Армия освобождения Косова, которая на пике в 1999 году насчитывала, по разным оценкам, от 17 до 20 тысяч человек. После завершения конфликта значительная часть этих людей, имея боевой опыт, доступ к оружию и отсутствие гражданских перспектив, достаточно быстро трансформировалась в криминальные структуры. И вот здесь возникает прямая параллель. И если тогда речь шла о десятках тысяч человек, то в случае Украины масштаб несопоставимо больше. Украинские силы обороны на пике это более миллиона человек, мобилизовано было не менее полутора миллионов. Это означает, что после завершения активной фазы войны в гражданскую жизнь вернётся огромная масса людей с боевым опытом, привыкших к насилию, часто с психологическими травмами и без понятных социальных перспектив. При этом сама среда, в которую они будут возвращаться, будет крайне нестабильной. Экономика разрушена, социальные гарантии ограничены, финансирование извне неизбежно сократится, а значительная часть институтов уже сейчас демонстрирует признаки деградации. При открытых границах и существующих транснациональных криминальных связях это создаёт идеальные условия для масштабной криминализации.Вопрос здесь не в том, будет ли этот процесс, а в его масштабе. Даже если в криминальные структуры уйдёт относительно небольшая доля, речь всё равно может идти о десятках, а скорее сотнях тысяч человек. А с учётом уже существующих контрабандных и теневых сетей, давно интегрированных в европейскую систему, это приведёт к качественно новому уровню угроз.И уже сейчас перспективу существования этого "мега-Косово" нужно воспринимать очень серьезно всем соседям, включая Россию.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФО других аспектах этой проблемы - в статье Владимира Скачко "Украина – ЧВК неонацистов. Режим Зеленского распродает украинцев для войны с Россией"

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

