Украина – ЧВК неонацистов. Режим Зеленского распродает украинцев для войны с Россией

Украина – ЧВК неонацистов. Режим Зеленского распродает украинцев для войны с Россией - 30.03.2026 Украина.ру

Украина – ЧВК неонацистов. Режим Зеленского распродает украинцев для войны с Россией

Когда специальная военная операция (СВО) еще далека от завершения и солдаты-украинцы как бы нужны на фронте, Украина уже сейчас превращается в огромную частную военную компанию (ЧВК) просроченного недопрезидента Владимира Зеленского и его приближенной клики.

2026-03-30T16:19

2026-03-30T16:19

2026-03-30T16:34

Или в огромный резервуар с пушечным мясом для пополнения всевозможных структур и объединений, где нужны дешевые, но имеющие военный опыт наемники. По прихоти и по приказам Зеленского и его приближенных украинцы в погонах и без них уже разъезжаются по миру для оказания тех или иных военных заказов. За деньги для себя и ради усиления политического веса человека, который посылает их на смерть.Это предположение в очередной раз подтвердилось во время войны на Ближнем Востоке, когда 28 марта 2026 года оперативное командование иранской армии "Хатам аль-Анбия" сообщило, что при ударе по складу беспилотников в Дубае мог погибнуть 21 украинец.Это был склад систем противодействия беспилотникам в Дубае, там, по утверждению иранцев, хранились поставленные Украиной вооружения. "…Были атакованы укрытия американских командиров и солдат в Дубае… был уничтожен украинский склад систем противодействия беспилотникам, размещенный в Дубае для оказания помощи американским силам... Там находился 21 украинец", – сказано в иранском сообщении.МИД Украины, ясное дело, назвал заявление иранской стороны фейком. Но судьба этих украинцев действительно туманна и загадочна. Особенно если учесть, что издание Politico* рассказывало, что в начале иранской кампании США (28 февраля 2026-го) якобы сами попросили Украину помочь с перехватом "Шахедов" и даже посылали в Киев делегацию для обсуждения и заимствования боевого опыта ВСУ в новой гибридной войне. Украина якобы согласилась помочь и выслать США и Израилю советников и инструкторов по борьбе с беспилотниками.Во всяком случае об этом говорил сам Зеленский: еще 8 марта он впервые сказал об этом, а потом подтвердил информацию. Мол, почти 230 украинских специалистов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами находятся в странах Ближнего Востока. "Уже не 210, а 228 наших экспертов находятся в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии. Работаем также с Кувейтом и Иорданией. Детали не буду разглашать", — сказал главарь украинского режима.Иран по этому поводу назвал Украину законной целью для своих ударов, а президент США Дональд Трамп довольно высокомерно заявил, что американская армия не нуждается в помощи ВСУ.Но как бы там ни было, а украинцы уже расползаются по планете как ландскнехты войны и носители смерти. Дешевые и имеющие бесценный опыт, но не имеющие никаких перспектив дома, в неонацисткой Украине, которая сейчас воюет за западные интересы с Россией. И перед которой поставлена задача – любой ценой быть полигоном и плацдармом этой войны и впредь. То есть тянуть конфликт и обеспечивать Западу (во всяком случае Европе, форсировано готовящейся к войне) передышку, как минимум, для 2030 года. К этому времени Европа планирует перевести свою экономику на военные рельсы и обеспечивать свои войска всем необходимым в войне с Россией.Такова европейская задумка, предопределяющая конфигурацию существования Украины и украинцев в ближайшие годы, которые, по общему мнению, потерпят военное поражение от России и вынуждены будут или сдаваться на милость победителей, или же находить себе новое занятие. Но вне Украины.Нет, те, кто не захочет сложить оружие, могут оставаться и в Украине. Но подпольно, в составе диверсионно-террористических групп и организаций, которые продолжат тайную войну до полного своего уничтожения. Так боевики националистической Украинской повстанческой армии*, боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН-УПА)*, вели свою разрозненную и единичную борьбу в УССР для начала 60-ых годов прошлого века после того, как массовое и организованное сопротивление было разгромлено.Как известно, перед Зеленским поставлена задача – подготовить из ВСУ армию численностью в 0,8-1 млн человек. И Зеленский с нею согласился. Еще в январе 2025 года на экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил журналистам: "Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию".Сегодня он, как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент", "поставил задачу мобилизовать до 1 млн человек в 2026 году". А нардеп Федор Вениславский из парламентского комитета по вопросам безопасности рассказал, что на Украине к апрелю планируется введение новых норм мобилизации, которые затронут жителей крупных городов, включая Киев. Потому что сельская местность в основном уже "зачищена" методом бусификации от потенциальных "защитников нэньки", а вот крупные города сопротивляются "могилизации" в исполнении ТЦК.Зеленскому вряд ли удастся в полном объеме выполнить эту задачу, хотя мобилизационный ресурс страны позволяет ему это сделать, если удастся, как оценивают эксперты, в армию загрести всех, и больных, и дурных, и кривых и одноглазых. И – это главное! – студентов, старшеклассников и женщин, на что неонацисты уже нацелились на полном серьезе. По оценкам экспертов, сегодня в ВСУ уже мобилизованы и пошли служить добровольно, от безысходности и из-за ложно понятого патриотизма, более 70 тыс женщин.Где будут задействованы украинцы из ВСУ после поражения в СВО? Нетрудно предположить, что:– значительные части ВСУ в случае нежелания складывать оружие перед российской армией однозначно будут интернированы в Европе и там или пополнят подразделения тамошних армий, подготавливаемых к войне с Россией, или же будут воевать самостоятельно, когда такая война начнется. Лагеря и инструкторы-обслуга в странах Европы для этого уже запланированы;– украинцев вполне могут использовать для трансграничных диверсий против капитулировавшей Украины или против российских территорий, когда война будет отложена, но солдат нужно будет держать в агрессивном тонусе. Так было с частями армии Украинской Народной Республики (УНР), которая проиграла в гражданской войне в начала ХХ века, была интернирована, например, в Польше и оттуда совершала рейды в УССР;– украинцы пополнят состав наемников в многочисленных иностранных легионах самых разных стран. Для выполнения самых разных задач, когда нужен дешевый расходный материал. Например, в Африке, в Мали, где украинцы подготовили и осуществили атаку на российскую ЧВК "Вагнер". Посланцы Киева помогали сепаратистам-таурегам и привели к тому, что Мали еще в 2024 году разорвала дипломатические отношения с Украиной;– украинцы останутся и будут использованы в составе инструкторов и советников, помогающих готовить европейские или любые другие армии для войны с Россией. Вот такие украинцы уже возможно и погибли на складе в Дубае, о чем в начале статьи рассказали иранцы;– из украинцев и с их помощью будут готовить диверсионно-разведывательные и террористические группы для работы "по профилю" во всех регионах мира, где они могут достать Россию и нанести ей вред. Пример: инструкторы из Украины, которые, скорее всего, подготовили и осуществили атаку безэкипажных катеров (БЭКов) с побережья Ливии на российский газовоз "Арктик Метагаз" и чуть не затопили его. Или арестованные в Индии украинцы-инструкторы, которые готовили местную криминальную и полукриминальную публику обращаться с БПЛА. Для войны в Мьянме. Но потенциально могли для любого режима, кто в них нуждается и готов платить деньги;– украинцы могут пополнить многочисленные криминальные структуры Европы и обеспечивать незаконный трафик всего – торговли от наркоты до оружия, Опыт в продвижении этих сфер деятельности у укров имеется преотличный и самый разносторонний – в свое время кураторы были отличные, британские и американские;– украинские военспецы могут быть задействованы и для работы по производству, усовершенствованию и обслуживанию тех же дронов, опыт обращения с которыми был получен на фронтах СВО.Короче, это те сферы приложения проигравших украинцев, которые, что называется, лежат на поверхности и уже получили подтверждение. А современная гибридная война, разнообразная и изобретательная, не знающая правил и границ, не имеющая никаких ограничителей (ни политических, ни юридических, ни моральных) может потребовать пушечного мяса для других самых разнообразных операций. И украинцы будут там участвовать. Для выживания, для месты, для получения новых смыслов – все зависит еще и от информационной агитационно-пропагандистской обработки контингента, мастера которой на Западе имеются.А когда страна пошла вразнос, когда потеряны и Родина, и смысл, и социальная перспектива, и все другое, кроме страха ответственности за содеянное на фронтах СВО, то война украинцев против обидчиков продолжится в самых разных формах. В исполнении и преступников, и обманутых. И понадобится очень много времени, усилий, терпения и борьбы, чтобы отделить первых о вторых. Если это вообще возможно…О том, что делать России после победы с теми, кто воевал против нее на Украине - в статье Владимира Скачко Обретая родной дом заново. Что будет делать Россия с солдатами ВСУ, когда исчезнет фронт

россия

европа

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, вооруженные силы украины, владимир зеленский, трамп и зеленский, россия, европа, дональд трамп, чвк, politico, украина.ру