"Килл-зона никуда не исчезла": Андрей Коц о перспективах освобождения Славянска и Краматорска

Наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию осложняется тем, что противник серьезно закопался, а килл-зона никуда не исчезла. Однако Константиновку и Дружковку в этом году взять можно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону СВО

2026-03-31T05:15

Говоря об ожиданиях на этот год, военкор признал: бои за Славянск и Краматорск будут тяжелыми. "Я бы очень хотел надеяться, что в этом году мы начнем бои за Славянско-Краматорскую агломерацию. Хотя противник там серьезно закопался. Да и килл-зона никуда не исчезла", — подчеркнул Коц.По его словам, после освобождения Никифоровки российские войска будут двигаться на Рай-Александровку, которая находится на важном перекрестке дорог. "На север от нее – Славянск, на запад — Краматорск", — заявил военкор, также отметив появление нового плацдарма в районе трассы "Москва — Киев".Эксперт также рассказал о значении освобождения Орехова в оккупированной Запорожской области. "Надеюсь, что мы Орехов возьмем. В этом случае путь на Запорожье будет открыт, и Украине для защиты города придется стягивать значительные силы с других участков, где мы сможем наступать", — пояснил журналист.Кроме того, военкор выразил надежду, что в этом году войска зачистят Гришино к западу от Красноармейска и начнут продвижение в Днепропетровской области.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, что будет с украинскими военными после окончания боевых действий — в статье Владимира Скачко "Обретая родной дом заново. Что будет делать Россия с солдатами ВСУ, когда исчезнет фронт" на сайте Украина.ру.

