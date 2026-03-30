Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260330/iran-soglasilsya-s-bolshey-chastyu-amerikanskogo-mirnogo-plana-obstanovka-na-blizhnem-vostoke-1077301060.html
Иран согласился с большей частью американского мирного плана. Обстановка на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования. Об этом и других важных событиях рассказал 30 марта телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_d7092d73f1e565efcdebc508bded5e64.jpg.webp
иран
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_b5e652b99d716e6b273b5b852ca517c0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Иран согласился с большей частью американского мирного плана. Обстановка на Ближнем Востоке

07:19 30.03.2026 (обновлено: 07:30 30.03.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования. Об этом и других важных событиях рассказал 30 марта телеграм-канал Украина.ру
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, который состоял из 15 пунктов.
🟥 В Иране сообщили об атаке на нефтехимический завод в Тебризе. По словам гендиректора завода, выбросов токсичных или опасных веществ не зафиксировано.
🟥 Иран выпустил несколько ракет по Хайфе, пишут западные мониторинговые каналы.
🟥 Численность американских войск на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, отмечает The New York Times, что на 10 тысяч превышает стандартную.
🟥 Последствия конфликта вокруг Ирана для топливных рынков могут оказаться значительно серьёзнее ожиданий, заявили руководители нефтегазовых компаний на конференции CERAWeek, сообщает CNBC.

По их оценке, основная угроза — не только рост цен, но и перебои с поставками. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и СПГ, и любые сбои сразу влияют на рынок.

Участники рынка отмечают, что дефицит топлива уже начинает ощущаться в Азии и может распространиться на Европу, а цены на нефтепродукты продолжают расти.

Даже при снижении напряжённости восстановление поставок займёт время, что будет удерживать цены на высоком уровне.
🟥 США и Иран могут быстро заключить сделку, заявил Трамп в интервью The Financial Times. Он подчеркнул, что непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников идут хорошо. Трамп утверждает, что Иран предоставит США 20 танкеров с нефтью.
🟥 Трамп рассматривает проведение военной операции по вывозу обогащенного урана из Ирана, пишет The Wall Street Journal. По ее сведениям, в случае проведения, операция будет предусматривать вторжение американских сухопутных войск на срок от нескольких дней.
🟥 Филиппинская Petron Corporation планирует продолжить закупку сырой нефти из РФ в случае продолжения боевых действий на Ближнем Востоке, заверяет The Manila Times.
Подробнее о конфликте - в материале "Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
