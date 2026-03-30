Иран согласился с большей частью американского мирного плана. Обстановка на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования. Об этом и других важных событиях рассказал 30 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-30T07:19

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, который состоял из 15 пунктов.🟥 В Иране сообщили об атаке на нефтехимический завод в Тебризе. По словам гендиректора завода, выбросов токсичных или опасных веществ не зафиксировано.🟥 Иран выпустил несколько ракет по Хайфе, пишут западные мониторинговые каналы.🟥 Численность американских войск на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, отмечает The New York Times, что на 10 тысяч превышает стандартную.🟥 Последствия конфликта вокруг Ирана для топливных рынков могут оказаться значительно серьёзнее ожиданий, заявили руководители нефтегазовых компаний на конференции CERAWeek, сообщает CNBC.По их оценке, основная угроза — не только рост цен, но и перебои с поставками. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и СПГ, и любые сбои сразу влияют на рынок.Участники рынка отмечают, что дефицит топлива уже начинает ощущаться в Азии и может распространиться на Европу, а цены на нефтепродукты продолжают расти.Даже при снижении напряжённости восстановление поставок займёт время, что будет удерживать цены на высоком уровне.🟥 США и Иран могут быстро заключить сделку, заявил Трамп в интервью The Financial Times. Он подчеркнул, что непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников идут хорошо. Трамп утверждает, что Иран предоставит США 20 танкеров с нефтью.🟥 Трамп рассматривает проведение военной операции по вывозу обогащенного урана из Ирана, пишет The Wall Street Journal. По ее сведениям, в случае проведения, операция будет предусматривать вторжение американских сухопутных войск на срок от нескольких дней.🟥 Филиппинская Petron Corporation планирует продолжить закупку сырой нефти из РФ в случае продолжения боевых действий на Ближнем Востоке, заверяет The Manila Times.Подробнее о конфликте - в материале "Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана на сайте Украина.ру.

