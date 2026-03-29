Украинские дроны в Финляндии. Итоги 29 марта

В Финляндии упали два украинских БПЛА

2026-03-29T19:40

2026-03-29T19:44

Министерство обороны Финляндии заявило о падении украинских дронов в стране. По информации Минобороны Финляндии, утром в воскресенье, 29 марта, военные заметили над Балтийским морем и на юго-востоке Финляндии несколько небольших объектов, которые летели медленно и на низких высотах. Военно-воздушные силы Финляндии подняли в воздух истребитель F/A-18 Hornet для разведки.Полиция региона Западная Уусимаа сообщила, что получила сообщение о неизвестном беспилотнике, который приземлился на морской лёд в районе Меллстенинранта в Эспоо. Полицейские изолировали район и расследуют ситуацию в сотрудничестве с другими правоохранительными органами.По информации Минобороны, один беспилотник упал на землю к северу от города Коувола, а другой — к востоку от него. Этот город находится примерно в 50 километрах от границы с Россией. Полиция изолировала эти районы для дальнейшего расследования."На территорию Финляндии попали беспилотные летательные аппараты. Мы относимся к этому очень серьёзно. Органы безопасности немедленно отреагировали на эту ситуацию. Расследование обстоятельств продолжается, и более подробная информация будет обнародована после подтверждения данных", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, которые упали на финской территории в воскресенье предположительно были украинскими.По его словам, ему подтвердили падение двух беспилотников. Орпо вспомнил, что Украина ранее атаковала Ленинградскую область."Это нарушение территории — очень серьёзное дело. Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже… Мы сделаем выводы из этого, когда полная картина ситуации станет ясна. Это нежелательная ситуация", — заявил он.Также премьер-министр указал, что Финляндия не сбивала дроны, а они упали самостоятельно.В этот же день Служба безопасности Украины признала атаку на порт Усть-Луга."Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ", – гласило заявление украинской спецслужбы.В СБУ подчеркнули, что Усть-Луга – это "ключевой морской порт РФ на Балтике", через который идёт экспорт нефти."СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу для снижения финансовых и логистический возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются часть российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет РФ средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому противодействующие этому спецоперации будут продолжаться и дальше. Россия заплатит большую цену", – заявил и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.Таким образом, в СБУ не стали отрицать, что осуществляли атаку на порт Усть-Луга и фактически признали ответственность за падение дронов в Финляндии.При этом некоторые расценили заявление финских властей как признание того, что дроны запускаются с территории Финляндии."Финляндия фактически признала, что запуск дронов идёт с её территории: "Один из упавших в Финляндии дронов был украинским, подтвердили в ВВС страны. Это был AN196 "Лютый". Был ещё и второй беспилотник, но его принадлежность еще выясняется"", – отметил российский военкор Роман Сапоньков.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ходе ночной атаки на регион было уничтожено 36 дронов. Также возникли повреждения и пожар в порте Усть-Луга.Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник", политолог Алексей Чадаев обратил внимание на некоторые нюансы атаки на порт."Ещё по Усть-Луге, техническое. Основная трудность, с которой столкнулись наши там — это отражение атак со стороны залива. Поскольку объекты находятся прямо на берегу, при такой траектории последний рубеж обороны (прямо на территории объекта) — он же и единственный. Так не должно быть", – отметил он.Чадаев указал, как можно выстроить оборону."Простое правило: оборона должна быть эшелонированной, рубежей должно быть больше одного. Нужен хотя бы плюс ещё один вынесенный вперёд, пусть на несколько километров, рубеж обороны. Таким решением могли бы быть БЭКи с перехватчиками на борту, дежурящие в акватории. Технически это можно сделать, например, с помощью наших "Скорлуп" на оптоволокне, оснащённых вместо штатных КВН-ов чем-нибудь вроде "Архангелов" или тех же "Ёлок". Радар на берегу, а средства поражения — вынесены вперёд, с единым управлением и пуском с общего пульта. В целом, это правильное решение для любых прибрежных объектов, в т.ч. и в Чёрном море", – отметил генеральный директор предприятия, производящего беспилотники.Примечательно, что ранее украинские дроны уже падали в других прибалтийских государствах.Так, 25 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что разбившийся в этой стране дрон был украинским."Беспилотник был частью операции, координируемой Украиной, против объектов на территории России", – заявил Ринкевичс.Он также добавил, что этот инцидент подтвердил, что приоритет – укрепление противовоздушной обороны, особенно на границе – определён правильно."К сожалению, мы не можем исключить повторения таких инцидентов и в будущем. И это требует от Вооруженных сил, от министерства обороны, от служб министерства внутренних дел еще больше сосредоточиться на том, как уже сейчас развивать систему, которая не будет дорогой, но позволит нейтрализовать дроны", – заявил президент.Он также добавил, что не счёл нужным созывать внеочередное заседание Совета по вопросам национальной безопасности.В этот же день премьер-министр Эстонии Кристен Михал рассказал об упавшем в Эстонии беспилотнике, заявив, что целью атаки украинских беспилотников был порт Усть-Луга. По словам Михала, беспилотники также двигались в сторону Эстонии."Это также привело к общенациональному оповещению во время последней волны. Это оповещение должно было поступить в Ида-Вирумаа, а поступило во всей Эстонии, что также вызвало дополнительную путаницу, но лучше, что это оповещение поступило, чем то, что оно вообще не сработало бы", – добавил Михал.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак беспилотников в Ленинградской области, Силы обороны уже усилили бдительность.По его словам, Украина использовала в атаке 100 беспилотников, один из которых разбился в Латвии, один попал в дымовую трубу Аувере, а несколько также пересекли морскую границу Эстонии над Финским заливом.Певкур сказал, что не исключено, что некоторые из беспилотников могли упасть где-то, например, в море, и призвал людей быть осторожными, если они найдут беспилотники или их части.По его словам, министерство также усилило патрулирование воздушного пространства Балтии ночью."Истребители были подняты в воздух. Когда люди в Ида-Вирумаа рано утром услышали низко пролетающие истребители, это было сознательное действие с нашей стороны", – отметил Певкур.Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что в Эстонии сейчас мирное время и различные объекты охраняются средствами и возможностями мирного времени.Подробнее о проблемах инфраструктуры Украины – в статье Никиты Волковича "Нет покоя на "железке". До чего доведут Украину российские удары по ж/д-инфраструктуре".

