Алехин: ВСУ пытаются стягивать резервы к Волчанску, но "Грады" видят их даже сквозь "молоко"

На Харьковском направлении последние дни стоит густой туман. Противник пытается стягивать резервы к Волчанску, но российские "Грады" и дроны видят противника даже сквозь "молоко". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-29T05:00

Автор описывает тактическую обстановку на Харьковском направлении. "Под Харьковом картина несколько иная, но не менее напряженная [чем на Запорожье]. Там последние дни стоит густой туман", — пишет Алехин.По словам Алехина, продвижение на этом участке хоть и не измеряется километрами, но является устойчивым. "В районе Волчанских Хуторов продвижение составило до 600 метров", — сообщает он. "Да, это не километры, но это основательное продавливание".Войска группировки "Запад" также продолжают движение в сторону Изюма, к этому крупному логистическому узлу противника, пишет автор. "Практически ежедневно авиация работает по путепроводам и мостам восточнее города. Зачем? Чтобы перекрыть врагу воздух для маневра". "Очередной мост ликвидировали в Красном Осколе, который связывал Изюм с Яцковкой", — резюмировал Алехин.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ" на сайте Украина.ру.Киевский режим усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. Подробности в материале "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

новости, изюм, харьков, запорожье, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, война на украине, война, аналитики, аналитика, украина аналитика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация