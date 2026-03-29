Алехин: ВСУ пытаются стягивать резервы к Волчанску, но "Грады" видят их даже сквозь "молоко"
На Харьковском направлении последние дни стоит густой туман. Противник пытается стягивать резервы к Волчанску, но российские "Грады" и дроны видят противника даже сквозь "молоко". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-03-29T05:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Автор описывает тактическую обстановку на Харьковском направлении. "Под Харьковом картина несколько иная, но не менее напряженная [чем на Запорожье]. Там последние дни стоит густой туман", — пишет Алехин.
"Противник этим пользуется, пытается стягивать резервы к Волчанску. Но наши "Грады" и дроны видят их даже сквозь "молоко". Наши бьют по Липцам, Старому Салтову и Чугуеву", — отмечает эксперт.
По словам Алехина, продвижение на этом участке хоть и не измеряется километрами, но является устойчивым. "В районе Волчанских Хуторов продвижение составило до 600 метров", — сообщает он. "Да, это не километры, но это основательное продавливание".
Войска группировки "Запад" также продолжают движение в сторону Изюма, к этому крупному логистическому узлу противника, пишет автор.
"Практически ежедневно авиация работает по путепроводам и мостам восточнее города. Зачем? Чтобы перекрыть врагу воздух для маневра". "Очередной мост ликвидировали в Красном Осколе, который связывал Изюм с Яцковкой", — резюмировал Алехин.
Киевский режим усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. Подробности в материале "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.