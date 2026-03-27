Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары пот тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ

Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары пот тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ - 27.03.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары пот тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ

Обстановка на линии боевого соприкосновения характеризуется высоким напряжением и рекордной интенсивностью применения беспилотных летательных аппаратов. Идут ожесточенные бои на всех ключевых направлениях, при этом российские войска демонстрируют тактические успехи

2026-03-27T06:36

2026-03-27T06:36

2026-03-27T06:36

Подразделения группировки войск "Запад" под Купянском продвинулись восточнее Петропавловки и зачистили участок, выровняв линию фронта. В районе Куриловки и Песчаного, вдоль дороги на Купянск также есть продвижение, под нашим контролем важные высоты, что позволяет вести активное продвижение в восточной части Купянск-Узлового. ВСУ для улучшения логистики используют роботизированные платформы, уничтожение техники противника нашими огневыми средствами поражения продолжается не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах. Бойцы ВС РФ ежедневно уничтожают робототехнические наземные комплексы, средства подвоза и артиллерийские системы, только за сутки выведены из строя три пикапа, два наземных робототехнических комплекса и самоходная артиллерийская установка.Обстановка в зоне ответственности группировки войск "Восток" динамично развивается. На западном участке в районах населенных пунктов Бойково, Верхняя Терса, Воздвиженка, штурмовые подразделения воинов-дальневосточников продолжают ожесточённые бои, вклиниваясь в глубину обороны противника. Под огневой контроль взяты ключевые маршруты подвоза материальных средств и подкреплений. Ведётся работа по блокированию и уничтожению подразделений ВСУ в укрепрайонах.На северном участке наносится огневое поражение по районам сосредоточения противника к северу от реки Волчья. Противник, истощив запас живой силы и техники, методично уничтоженных бойцами группировки "Восток"", теперь окончательно перешел к обороне, неся основные потери уже не в результате контратак. Ряд подразделений ВСУ были отведены в тыл для восполнения потерь, а также переброшены на другие направления. Командование противника всё ещё надеется и продолжает предпринимать неудачные попытки проскочить в глубину нашей обороны, однако созданная за счет дроновых засад и инженерных заграждений полоса обеспечения переднего края уверенно пресекает попытки прорыва противника. Основная тактика штурмовых групп ВСУ заключается в использовании авто- и мототранспорта, а также пеших ДРГ для просачивания в глубину нашей обороны в условиях плохой видимости.Тем временем по поступающей оперативной информации и сообщений наших военкоров, армейские подразделения ВС РФ завязали бои за здание электроподстанции Укрцинк, которое находится в самом центре Константиновки. Нашим штурмовикам удалось занять часть промзоны кирпичного завода Красный Октябрь. Это серьёзный прорыв позиций врага в центральной части. Хотя, естественно, стоит понимать, что в условиях городской застройки полноценного контроля южной части города еще нет. Там находятся ещё много украинских мобильных групп, которые придётся выкуривать из блиндажей, подвалов и укрепов.На Запорожском направлении обстановка тяжелая. Противник атакует в районе Приморского, а также нарастил присутствие в Степногорске, где российские подразделения пока удерживают под ударами дронов руины в южном районе многоэтажной застройки. Остальная часть города остаётся серой зоной. Командование ВСУ явно не отказалось от планов продвинуться дальше на юг, в сторону Плавней. Некоторое время назад туда уже пытались прорваться несколько бронемашин, которые были сожжены ударами дронов.Под Харьковом картина несколько иная, но не менее напряженная. Там последние дни стоит густой туман. Противник этим пользуется, пытается стягивать резервы к Волчанску. Но наши "Грады" и дроны видят их даже сквозь "молоко". Наши бьют по Липцам, Старому Салтову и Чугуеву. В районе Волчанских Хуторов продвижение составило до 600 метров. Да, это не километры, но это основательное продавливание.Наши войска группировки "Запад" также продолжают движение в сторону Изюма к этому крупному логистическому узлу противника. Практически ежедневно авиация работает по путепроводам и мостам восточнее города. Зачем? Чтобы перекрыть врагу воздух для маневра. Очередной мост ликвидировали в Красном Осколе, который связывал Изюм с Яцковкой. Переброска вооружения теперь идет в объезд, по разбитым грунтовкам, где наши дроны их и ловят.Чуть южнее, у Студенка, фиксируются пункты управления БПЛА ВСУ. Они оттуда кошмарят наши позиции от Коровьего Яра до Яровой. Сама Яровая сейчас в серой зоне. При наших накатах там завязываются стрелковые бои. Участок тяжелый — кругом лесные массивы, где у врага укрепленные точки. У Пришиба в лесах идет планомерное уничтожение позиций противника, которые пытаются атаковать дронами район Дробышево. И тут есть любопытный момент, о чем сообщают наши военкоры. ВСУ на дороге от Изюма до Славянска устанавливают датчики, которые при обнаружении наших дронов мигают красным. Это мелочь, но она показывает их панику. Они пытаются защитить свои тыловые дороги от наших "птичек". Не помогает.На Херсонском направлении обстановка сложная, но контролируемая. Не стихают взаимные артиллерийские удары через Днепр. Противник активно пытается закрепиться малыми группами на нашем берегу. Но самое опасное — это дроны. В небе над акваторией Днепра круглосуточно висят вражеские ретрансляторы. Это дает им контроль над трассами в районе Алешек. Российская армия выдерживает попытки воздушных ударов ВСУ. На правом берегу Днепра наша разведка выявляет укрытия врага, а артиллерия 18-й армии группировки "Днепр" наносит сокрушительные удары. В Ивановке, в самом Херсоне артиллеристы уничтожают выявленные пункты управления. В районе Днепровского расчеты БПЛА вместе с артиллерией работают по вражеским дроноводам, которые били по гражданской инфраструктуре.На Краснолиманском участке внимание приковано к Рай-Александровке. Передовые подразделения ВС РФ начали штурм этого населенного пункта. Это ключевой узел обороны перед Славянском и Краматорском. Активизация здесь идет уже несколько дней — после того, как мы освободили Каленики, Липовку и Федоровку-Вторую. Западнее наши выбили противника с большей части Дибровы. Севернее штурмовые группы уже вышли к южным окраинам Рай-Александровки.Логика здесь простая, если мы захватим этот важный тактический рубеж, дальше открывается дорога на Николаевку — крупнейший укрепрайон ВСУ на этом направлении. А от ее окраин до первых домов Славянска — всего около двух километров. Это уже не обмен ударами, это последовательное продавливание с прицелом на крупные города. Ключевым событием стало разрушение российскими войсками дамбы в населенном пункте Райгородок, что критически усложнило логистикуОсобое внимание привлекает Сумское направление. Здесь российские штурмовые группы демонстрируют рекордные темпы продвижения. В Краснопольском районе бойцы прошли до 1200 метров за сутки, проламывая оборону противника. Наступление развивается к югу от Юнаковки и в Глуховском районе. Командование ВСУ в панике перебрасывает сюда инженерные части (808-я бригада) и сводные группы из отказников и пограничников, пытаясь заткнуть дыры во фронте до прибытия комиссии из Генштаба.А вот мнение украинских информационных структур. "Активная переброска войск, усиление артиллерии, тактической авиации и широкое использование беспилотников наблюдаются во всех секторах, что указывает на то, что российская армия готовится к дальнейшему наступлению", — заявил на днях Дмитрий Запорожец из 11-го корпуса ВСУ в эфире национального телевидения. Спикеры ВСУ также отмечают, что масштаб наступления свидетельствует о смене тактики русских — большую часть прошлого года они действовали лишь малыми пехотными подразделениями в попытках просочиться сквозь украинские рубежи."Атака на уровне батальона значительно превосходит большинство российских механизированных наступлений за последние месяцы", — отметили в вашингтонском Институте изучения войны. Институт усматривает признаки того, что российские войска планируют активизировать сухопутные операции против других звеньев "Пояса крепостей", включая города Краматорск и Константиновку, ключевые узлы украинской обороны.Минувшие дни отметились беспрецедентным масштабом воздушных атак. Системы противовоздушной обороны России перехватили 249 вражеских дронов над 12 регионами и акваторией Азовского моря только за ночь. Общее количество уничтоженных за сутки аппаратов приблизилось к полутысяче. Наибольший удар приняли на себя приграничные территории: в Брянской области сбито более ста БПЛА (двое пострадавших). В Ленинградской области нейтрализовано свыше 70 дронов, однако в порту Приморска зафиксировано возгорание топливного резервуара.В ответ Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по объектам военной и логистической инфраструктуры в шести регионах Украины. В районе порта Ильичевска (Одесская область) зафиксировано около 40 прилетов. Серьезный урон нанесен железнодорожным узлам в Знаменке и Александрии, локомотивным депо в Кривом Роге и учебному полигону в Черниговской области, где проходили слаживание операторы западной бронетехники (накануне Швеция передала Киеву очередную партию из 50 БТР PBV-302).Всю минувшую неделю на территории Украины стали фиксироваться особо жёсткие "прилёты". Огромные сполохи огня были замечены даже наблюдателями, находящимися за границей, в польском Жешуве, являющемся главной перевалочной базой для поставок ВСУ оружия и боеприпасов из Европы. Уничтожению подверглись объекты на Западной Украине, в том числе – здание главного управления службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области. Объектом успешной атаки стал авиаремонтный завод на военной авиабазе Скнилов.В самом Львове – удар, предварительно, в Бронетанковый завод или в производственные цеха завода ЛАЗ. Чего там только военного не делают, даже перечислять сложно. Начиная от полного цикла изготовления и сборки ударных беспилотников и много чего ещё. Рядом военные части нацгвардии Украины. По свидетельству украинских источников, "ужасающий ракетный удар" был нанесён также по Одесской области. В самой Одессе превратилось в руины здание местного управления СБУ. Кроме того, после прилётов в так называемое "нежилое помещение" в центре Одессы для эвакуации раненых прибыло восемь машин скорой помощи, а весь квартал был оцеплен военными и эсбэушниками.В соседней Николаевской области по тыловому аэродрому ВСУ в Вознесенске ударили три "Искандера". Результатом атаки стало разрушение аэродромной инфраструктуры и уничтожение трёх вражеских самолётов – американского F-16 и двух Су-24М, являющихся основными носителями ракет "Storm Shadow". Взрывы от детонации этих ракет, хранившихся на аэродроме, буквально разнесли всё вокруг. Удары фиксировались и в других областях. В Сумах было взорвано здание ТЦК – территориального центра комплектования. В Бахмаче (Черниговская область) наши беспилотники били по месту укрытия военной техники и логистическим путям в сторону Конотопа. На Полтавщине удар пришёлся по райцентру Кобеляки, где ВСУ используют бывший полигон аграрного техникума для хранения бронированной техники и для обучения личного состава управлению ею.В Хмельницкой области поражён военный городок. А в Запорожье, в районе местного аэропорта, отмечены попадания по тренировочному лагерю с натовскими инструкторами. Мощной огневой обработке за минувшие дни подверглись, главным образом, Сумская, Черниговская, Киевская и Запорожская области. Основной упор делался на удары по местам расположения иностранных наёмников и по пунктам дислокации наиболее боеспособных подразделений ВСУ, в том числе, составленного из добровольцев спецназа. Наши аналитики отмечает, что подобные действия держат в большом напряжении всё вражеское северное направление и, в особенности, сильно перегружают прикрывающее Киев ПВО.Таким образом, можно констатировать, что явно прослеживается изменение в стратегии наших атак ракетами и беспилотниками по глубоким украинским тылам. Удары стали более избирательными, акцентированными и мощными. Выбирается меньшее количество целей, но зато сила поражающего воздействия на них кратно возрастает. По всей видимости, ставится задача вывода подвергаемых атакам объектов на максимально долгий срок, а в некоторых случаях, – и вообще без реальной возможности их восстановления в обозримом будущем.Наращивание огневых ударов по тылам противника позволяют российской армии продолжить наступление сразу на нескольких участках фронта в зоне СВО. Свежие карты боевых действий и сообщения с направлений показывают продвижение на Сумском, Краснолиманском, Добропольском и Константиновском участках, а также тяжёлые бои под Харьковом, в Херсонской и Запорожской областях. На ряде отрезков счёт идёт уже не на десятки, а на сотни метров и километры тактического давления.О том, как живут люди в "серой зоне" - в репортаже Татьяны Стоянович "Жизнь за колючей проволокой. Жители села Сопыч о том, как Украина их забыла и почему они выбрали Россию"

россия

изюм

днепр

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, изюм, днепр, яровая, вооруженные силы украины, удар, генштаб, f-16