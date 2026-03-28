Мария Дэви Христос: украинская "богиня" из Сталино

Город Донецк появился на карте СССР только после провозглашённой XXII съездом КПСС первой декоммунизации (тогда она называлась "десталинизация"). До этого город назывался Сталино. Так что родившаяся 28 марта 1960 года Марина Мамонова было уроженкой именно Сталино

2026-03-28T16:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Мы, правда, эту удивительную женщину под таким именем не знаем. Мы её знаем или как Марину Цвигун, по первому мужу, или как Марию Дэви Христос – бога живого на Земле. В первой половине 90-х она, вместе со своим мужем Юрием Кривоноговым, создала жуткую тоталитарную секту, известную как "Белое братство"*. Впрочем, инициатором и главным действующим лицом был именно Кривоногов, но и Марину не стоит считать невинной овечкой.Делали биографии: просто МаринаМарина Викторовна Мамонова ещё при СССР успел сделать карьеру "комсомольского шнурка".Окончила факультет журналистики Киевского университета (заочно). Была редактором радиовещания Донецкой камвольно-прядильной фабрики. Даже стала членом Союза журналистов Украины.Член КПСС. Находилась на комсомольской работе. Работала в Ленинском райкоме комсомола Донецка, была членом бюро райкома.В 1990 году избрана депутатом Ленинского райсовета Донецка.А потом с ней случилось несчастье – 11 апреля 1990 года во время операции (аборта – то ли пятого, то ли десятого; вообще у неё есть сын 1978 года рождения) врачи зафиксировали клиническую смерть, которая продолжалась 3,5 часа. Результатом стало Откровение. Мария поняла, что она "Мессия Эпохи Водолея и Матерь Мира" (земным воплощением Иисуса Христа её назвал уже Кривоногов в 1992 году) и начала шляться по разным подозрительным сборищам.На одном из них, а мае 1990 года в Днепропетровске, познакомилась с Кривоноговым и тут заверте…Детали биографии: не просто ЮрийЮрий Андреевич Кривоногов родился 15 мая 1941 года в Воронежской области.По образованию – инженер-кибернетик, в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию в Харьковском институте радиоэлектроники по специальности "Автоматизация, проектирование и организация систем связи в АСУ".Затем по основной специальности работал в Институте клинической и экспериментальной медицины в Новосибирске, Институте неврологии, психиатрии и наркологии АН УССР. Разрабатывал собственные методы гипноза, присутствовал на лекциях Анатолия Кашпировского и других психотерапевтов.В СМИ активно обсуждалась его работа на КГБ по теме управления сознанием, в частности – в некоем "Николаевском центре психотехники" с доктором Жашковым. По словам журналистки Янины Соколовской*, суд владел информацией об этой его работе, но к делу не приобщил. Причиной, скорее всего, была не боязнь раскрыть "тайны КГБ", а то, что информация эта не имела отношения к делу – Кривоногов предлагал собственные наработки, которые публиковались в открытых источниках (был автором ряда брошюр о здоровом образе жизни, биоэнергетике и т.п., издававшихся в т.ч., обществом "Знание"). Никакими "секретными методиками КГБ" он не владел, никаких технических средств воздействия на психику, которые якобы разрабатывал КГБ, не использовал. Экспертиза особых способностей к внушению у него не выявила.Потом увлёкся эзотерикой, стал кришнаитом (видимо кое-что позаимствовав там), а в 1990 году основал собственную организацию "Институт души „Атма“" (он же – "Киевский центр самопознания и высшей йоги "Атма"). Используя широкие познания в эзотерике и уфологии, базируясь на христианских и индийских основах, создал новое вероучение. Себя он объявил себя "Отцом Вселенной" Юоаном Свами, в прошлых воплощениях – Иоанном Крестителем, Адамом, Осирисом, Кришной, князем Владимиром, Ромэо и многими другими. О создании новой религии было объявлено 1 июля 1990 года.Цвигун была третьей женой Кривоногова. Две первые (жившие с ним в браке 16 лет и 2 года) характеризуют его как амбициозного шарлатана и бабника."Белое братство"Найдя в лице очень привлекательной, обладающей актёрским даром Марины идеального партнёра, позаимствовав элементы её бреда, Кривоногов решил сделать богиней её, а самому рулить с позиций второго лица. От почестей он, всё же, не отказался – "Белым братством" управляла "Божественная дуада".Кстати, Цвигун не первая была – до неё Кривоногов обращался к контактёру Надежде Николаевой, но та отказалась.Следует сказать, что вероучение за время своего существования несколько раз довольно радикально менялось. До такой степени, что в позднейшем "Белом братстве" запрещалось читать раннюю газету "ЮСМАЛОС" (аббревиатура от "Юоанн Свами Мария Логос", но бытуют и другие расшифровки; борец с сектами Александр Дворкин указал, что по-латыни Jus malos означает "закон зла", но случайность это или нет, неизвестно), ибо та дичь, которую писали там, никак не соответствовала той дичи, которую несли проповедники "Бб" позже. Например, программу ЮСМАЛОС создали инопланетяне, что было слишком рационально для "Бб" и противоречил божественной сущности руководителей.Впрочем, содержание учения значения не имеет. Людям, вошедшим в общину, давались новые имена (якобы узнанные Кривоноговым имена предыдущих воплощений этих людей), запрещалось работать или учиться, употреблять белковую пищу, читать газеты, смотреть ТВ, поддерживать отношения с родственниками, главное – отказаться от собственности в пользу общины. Полученные средства позволяли Кривоногову вести активнейшую пропаганду, совершать паломнические поездки за рубеж (Индия, Болгария, Югославия, Израиль, Польша, Египет и др.). В апреле-октябре 1993 года "божественная дуада" жила в Москве, где Марина издала книгу, за которую получила звание "град-доктора философии" Ноосферной общественной академии наук.Следует отметить, что официальные власти к инициативам Кривоногова и Цвигун относились с понимаем. Например, ходатайство пророка о регистрации первой общины "Бб" поддержал Залызнычный райисполком г. Киева, и 7 марта 1991 года община была зарегистрирована в городском отделе по делам религий. Помещения для работы предоставляло общество "Знание".Это обстоятельство тоже обычно связывали с какими-то особыми знакомствами Кривоногова "на самом верху", но всё было проще и страшнее. Чиновники – люди дисциплинированные. Им сказали, что во имя "возрождения духовности" всем надо срочно стать верующими – они и занялись поддержкой религий. В это же время создавалась УПЦ-КП, процветала масса психокультов как религиозного, так и коммерческого ("здравствуйте, вам крупно повезло, меня зовут Вася, я представляю канадскую оптовую компанию…") характера. И все встречали поддержку.Конец светаПредполагалось за три года набрать в состав секты 144 тысячи человек, после чего начнётся конец света и только они спасутся.Сначала Кривоногов объявил о конце света в Николаеве. Не сложилось.В конце концов, было решено устроить акцию "Покаяние" 1-10 ноября 1993 года в Киеве. В акции должны были принять участие порядка 1000 юсмалиан и их родители (предполагалось, что они будут защищать своих детей от милиции). Акция должна была окончиться "страшным судом" – массовым суицидом при сопротивлении милиции. Предполагался захват и оборона Софийского собора, куда должны были завезти провиант, свечи, канистры с бензином.31 марта 1993 года против руководителей "Белого братства" было возбуждено уголовное дело за мошенничество, нанесение ущерба здоровью граждан путем отправления религиозных обрядов, самовольный захват земли и т.п.24 ноября 1993 года, в день "конца света", группа из примерно 30 "белобратчиков" совершила попытку провести служение в Софии Киевской, которая было пресечена милицией. Служба должна была сопровождаться спецэффектами в виде само- или убийством Марии Дэви, для чего один из приближённых должен был купить пистолет, да не купил. "Божественная дуада" и 839 юсмалиан были задержаны. Кривоногов объявил голодовку, но через несколько дней передумал и призвал голодать только Марию Дэви (которая это поняла так, что он хочет от нее избавиться).Всего к "концу света" в Киев съехалось около 1000 человек, примерно 300 из них объявили сухую голодовку. Часть юсмалиан удалось спасти (при помощи гипнотизеров), часть была возвращена в семьи, однако судьба большинства из них осталась неизвестной.9 февраля 1996 года Цвигун была осуждена на 4 года заключения, а Кривоногов – на 7. К этому времени её опытом уже воспользовалась УНА-УНСО**, попытавшаяся взять штурмом Софию, чтобы похоронить там патриарха УАПЦ Владимира (Романюка) (его, в результате, закопали за церковной оградой – как еретика или самоубийцу).После конца света"Божественная дуада", понятно, никуда не делась.Кривоногов, по словам ряда свидетелей (в том числе – сотрудников милиции), активнейшим образом принимал участие в майдане 2004 года. Даже выступал с трибуны под видом священника УПЦ-КП. Однако в новую власть не вписался.По состоянию на 2020 год он работал продавцом, четвёртый раз женился, взяв фамилию жены – Севастьянов.Марина Цвигун, выйдя из тюрьмы досрочно, в 1997 году, опять занялась религиозной деятельностью, восстановив "Великое белое братство ЮСМАЛОС". Но уже без прежнего размаха – времена были другие. Неоднократные попытки зарегистрировать организацию провалились.Она вышла замуж за другого руководителя "Бб" – Виталия Ковальчука (он был осуждён на 6 лет). В 2006 года она переехала в Москву, сменила имя и фамилию на "Виктория ПреобРАженская" (писать именно так). Под этим именем основала "Космическое полиискусство третьего тысячелетия", (объединяющее духовную живопись, графику, поэзию, музыку, танец), создала "Театр мистерий Виктории ПреобРАженской" и "Творческую мастерскую Виктории ПреобРАженской", проводит выставки своих картин, пишет стихи и музыку, издаёт поэтические и литературные сборники, записывает музыкальные альбомы.В 2012-13 годах читала лекции по психологии в КПИ. Внезапно – осудила Майдан 2014 года.Сейчас ведёт активную вербовочную кампанию. В 2020 году она выступала против вакцинации, но на общем фоне была незаметна.* Заочно осуждена в России за фейки о российской армии.** Литература "Белого братства" в России признана экстремисткой. Почему не само "Бб" – понять трудно.*** Террористическая организация, запрещённая в России.

Василий Стоякин

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

история, история украины, секта, религия, кгб, кпсс, уапц, ссср, донецк