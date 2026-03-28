"Лицо" иранских ракет, спаситель из Венгрии и американские подарки депутатам. Неделя необычных фотофактов
Иранские ракеты получили наклейки с изображением премьера Испании и посланием Лондону. Мелания Трамп раскрыла, кем намерена заменить учителей США. Сторонник Виктора Орбана вышел на улицу в майке с "миротворческой" миссией премьера. Российские депутаты получили от коллег из Конгресса необычный сувенир с изображением главы Белого дома
"Лицо" иранских ракет, спаситель из Венгрии и американские подарки депутатам. Неделя необычных фотофактов

В субботу, 21 марта, на Гавайских островах произошло сильнейшее за 20 лет наводнение, ставшего самым разрушительным за последние два десятилетия. Причиной стихийного бедствия стали проливные дожди, не прекращающиеся на архипелаге на протяжении нескольких дней, сообщает BBC News.
В результате паводков значительная часть инфраструктуры оказалась затоплена. Под водой находятся сотни единиц автотранспорта и жилых строений. Власти были вынуждены организовать массовую эвакуацию населения из зон подтопления.
В воскресенье, 22 марта, в столице Приморья состоялось одно из самых зрелищных и необычных событий начала весны — сапсерферы в десятый раз открыли сезон морских прогулок, организовав традиционный "угон" льдин. Мероприятие, собравшее рекордное количество участников, прошло на берегу легендарной Токаревской кошки.
В импровизированной регате приняли участие около 350 спортсменов и любителей активного отдыха. Многие из них подошли к мероприятию с изрядной долей юмора, выйдя на лед в карнавальных костюмах, что придало действу особую праздничную атмосферу.
В понедельник, 23 марта, в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия произошла трагедия: пассажирский самолет, выполнявший рейс из Монреаля, врезался в пожарный автомобиль на взлетно-посадочной полосе. В результате инцидента погибли оба пилота воздушного судна, еще четверо пожарных получили травмы различной степени тяжести.
На борту лайнера находились 72 пассажира и четыре члена экипажа. Всего, по данным экстренных служб, в результате столкновения пострадали более 40 человек.
Согласно данным FAA, в период с 2021 по 2025 год в США было зафиксировано 26 происшествий на взлетно-посадочных полосах, которые были отнесены к категории наиболее серьезных. Еще 52 инцидента, согласно оценкам ведомства, имели "значительный потенциал для столкновения".
В тот же день иранское информационное агентство Tasnim опубликовало кадры, на которых запечатлены баллистические ракеты с необычным полиграфическим оформлением. На корпусах вооружений размещены изображения премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также тексты "благодарности" на английском и фарси.
"Разумеется, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, господин премьер-министр", — гласит надпись.
Во вторник, 24 марта, в преддверии парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут уже в следующем месяце, на улице была замечена весьма креативная поддержка нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана. Мужчина вышел в футболке, на которой венгерский политик в буквальном смысле сдерживает Третью мировую войну.
По данным агентства Reuters, в Евросоюзе признали, что надеются на проигрыш Орбана. Ранее сам политик заявлял, что Брюссель и Киев сговорились, поэтому намерены сменить власть в Венгрии.
В среду, 25 марта, первая леди США выступила с инициативой внедрить роботов с искусственным интеллектом в школьное образование, сообщает CBS.
На форуме в Белом доме Мелания Трамп заявила, что такие устройства станут персональными преподавателями, помогут детям развить критическое мышление и сделать их "самым высокообразованным поколением", что обеспечит экономическое превосходство США.
В четверг, 26 марта, президент Белоруссии подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну белорусский автомат в рамках своего визита в республику.
"На всякий случай, если враги появятся", — сказал Александр Лукашенко, вручая подарок.
В пятницу, 27 марта, в ходе встречи российских парламентариев с американскими законодателями делегация конгресса США преподнесла коллегам из Госдумы необычные сувениры — носки с портретом президента США Дональда Трампа.
Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
О том, почему украинский футбол деградирует, что особенно стало заметно на минувшей неделе - в интервью Руслана Мармазова: "Золотые мячи" Беланова и Блохина мешают спецам из Тернополя добить украинский футбол"
