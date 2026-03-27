Высадка десанта или ядерный удар: Суздальцев о двух плохих вариантах для Трампа в Иране

В ситуации на Ближнем Востоке Дональд Трамп оказался в тупиковой ситуации. У него осталось только два варианта: высадка десанта или ядерный удар. Но первый невозможен из-за нехватки войск, а второй — из-за угрозы ответа России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2026-03-27T05:45

Рассуждая о возможных сценариях развития военного конфликта в Иране, Суздальцев оценил ресурсы американской армии."Тогда остаются два варианта. Первый — это высадка десанта. Но у США нет армии для масштабного вторжения, даже нет возможности переброски такого количества войск", — заявил Суздальцев.По его словам, возможен лишь ограниченный десант, но тогда все, что летает и стреляет у Ирана, будет брошено на этот остров. Это гарантировано снова поднимет цены на нефть, пояснил эксперт.Ядерный вариант, по мнению Суздальцева, также маловероятен. "Американцы категорически не хотят этим заниматься, потому что дамокловым мечом над ними висит возможность ядерного удара со стороны России. Развязывание Америкой ядерной войны вызовет такую же реакцию Москвы", — подчеркнул он."Израиль тоже имеет ядерное оружие, во всяком случае не опровергает этого. Все это не устраивает Вашингтон. Поэтому пятидневная пауза взята для того, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Обернется ли конфликт на Ближнем Востоке началом глобального противостояния — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.

