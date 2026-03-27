ВС РФ зачистили Белицкое и атаковали цели на Украине. Новости СВО

Наступление российской армии в зоне СВО затрудняется тотальным минированием местности противником и атаками его дронов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T18:38

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

🟥 В Ворошиловском районе Донецка в результате атаки БПЛА повреждено остекление 17 окон, а также получили повреждения 2 двери и лоджии в многоквартирных домах. Об этом пишут местные тг-каналы;🟥 В Курской области объявлена опасность БПЛА;🟥 "Герани" поразили газовую и транспортную инфраструктуру в Полтавской области;🟥 Нанесены удары по используемым в интересах ВСУ объектам в Одесской области; 🟥Погиб украинский стендап-комик Артур Петров 18 марта в Купянске-Узловом во время эвакуации раненых. Об этом украинским СМИ сообщила его жена;🟥 Ямполь под контролем российских войск, южнее села идут бои, сообщает канал "Дневник Десантника". Участок у Дибровой перешел в серую зону. ВСУ вышли из лесного массива юго-западнее села и оттянули силы в Брусовку и Старый Караван."От Закотного и западнее до Дибровой также серая зона, ВС РФ пытаются продвинуться вперёд, участок сложный, заминировано абсолютно все. Обстановка сложная, подразделения противника контратакуют, наши расчеты БПЛА выявляют и уничтожают группы ВСУ, что осложняет их закрепление и перемещение", - сказано в публикации;🟥 В Харьковской области два дезертира из ВСУ расстреляли собутыльников во время застолья и сбежали в Житомир, где их поймали.🟥 Юго-восточная часть города Белицкое полностью перешла под контроль ВС РФ, пишет тг-канал "Синяя Z Борода". До это весь юг города был зачищен от ВСУ, что позволило подтянуть силы для дальнейших штурмовых действий.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

