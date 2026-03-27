В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 марта

Президент Финляндии Александр Стубб и глава европейской дипломатии Кая Каллас признали раскол в НАТО. Иран с помощью "Хезболлы" бьет израильскую армию и полностью контролирует Ормузский пролив. Денег в бюджете Украины осталось до лета. Российские военные провели уникальную операцию. Поток желающих заключить контракт с ВС РФ достиг 400 тысяч в год

2026-03-27T18:00

Раскол НАТО признали в Европе на самом высоком уровнеНАТО раскололся на две части. А именно — на северные страны, защищающие либеральный порядок и западные, которые поддерживают заключение сделок с США. Об этом 27 марта заявил президент Финляндии Александр Стубб."Вероятно, мы наблюдаем не разрыв, а раскол в трансатлантическом партнерстве. Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как Глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки. Это просто реальность", — сказал он в интервью газете Politico.Раскол единства НАТО фактически подтвердила и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она раскритиковала идею США об отводе ВСУ из Донбасса. По ее словам, такой подход играет на руку России и является ловушкой для Киева, передает агентство Reuters."Мы уже на протяжении года наблюдаем, что Россия стремится получить эти территории за столом переговоров. Очевидно, что это неверный подход", — заявила Каллас.На этот выпад ответил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Донбасс... исторически принадлежал России и никому другому... Вообще-то Эстония (о ужас!) тоже была частью России", — написал Медведев в соцсети X.Иран демонстрирует успехи в ближневосточном конфликтеВоюющие на стороне Ирана отряды "Хезболлы" уничтожили 21 танк Merkava и другую тяжелую технику. Это самые крупные потери Иерусалима за последние 40 лет. Большая часть бронетехники была сожжена в одном бою между городами Тайбе и Кантара в Палестине, куда выдвинулась израильская бронегруппа."Наши бойцы следили за продвижением противника и заманили его в хорошо организованную засаду, где было уничтожено 10 танков Merkava, бульдозеры D9 и автомобили HMMWV", - говорится в официальном заявлении движения."Хезболла" открыла второй фронт против Израиля 29 февраля. В ответ израильская армия вторглась в Южный Ливан. При этом ЦАХАЛ – израильская армия – оказалась не готова к массовому применению противником FPV-дронов. Танки ЦАХАЛ, как выяснилось, не имеют защиты от БПЛА: "Хезболла" распространила в интернете многочисленные ролики, с кадрами поражения Merkava.Иран, в свою очередь, добился полного контроля над Ормузским проливом, который по многочисленным заявлениям президента США Дональда Трампа, якобы свободен. Газета Financial Times рассказала, как танкеры проходят Ормузский пролив. Для этого они платят два миллиона долларов и получают разрешение Тегерана.Иран заявляет, что Ормузский пролив закрыт только для кораблей недружественных стран. Остальные могут проходить через него, но для этого требуется координация с Тегераном."Мы разрешили некоторым странам, которых признаем своими друзьями, проходить через Ормузский пролив. Мы разрешили Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану проходить через него", - сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Украина на грани банкротства: денег хватит лишь до летаУкраина может в течение двух месяцев остаться без денег в бюджете, если не получит новую международную помощь. Стране в течение года понадобится €45 млрд зарубежной финансовой поддержки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Евросоюз в декабре договорился предоставить стране "военный кредит" на €90 млрд.Планировалось, что эти средства начнут поступать в бюджет Украины с апреля, но соблюдение этих сроков оказалось под угрозой после блокировки решения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который добивается возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Похоже, налицо раскол не только в НАТО, но в Евросоюзе.Российские штурмовики провели уникальную операцию, число желающих служить – сотни тысячШтурмовые подразделения группировки "Восток" на Запорожье захватили украинский опорный пункт после 20-км марш-броска в зоне работы дронов противника, сообщили в Минобороны РФ.Продвижение группы корректировали с дронов, что позволило штурмовикам безопасно миновать заминированные участки и инженерные заграждения."Парни шли в незнакомую местность, поэтому мы корректировали каждый шаг. Проводили их через минные поля и заграждения, чтобы они не тратили силы на обход препятствий. Ночью в лесополосах ориентироваться сложно, поэтому моей задачей было контролировать, чтобы группа не сбилась с маршрута. Путь был неблизкий, почти все время в движении и под постоянной угрозой со стороны вражеских беспилотников", - рассказал оператор БПЛА с позывным Сапер."Зашли к врагу с тыла, откуда они нас не ждали. Начали штурм гранатами и прострелом, сразу взяли объект в круговую оборону. Я предлагал им сдаться, чтобы остаться в живых, но они запросили подмогу. Наши эту подмогу перехватили и уничтожили. Когда они поняли, что к ним никто не придет, начали выкидывать оружие и выходить по одному. Всех связали и вывели тем же путем под прикрытием наших "птичек", - рассказал командир штурмового подразделения с позывным Монгол.Между тем, число желающих служить в российской армии и участвовать в СВО по-прежнему очень велико."Мы в прошлом году набрали более 400 тысяч добровольцев, то есть контрактников, которые по зову сердца, будучи патриотами, пошли защищать нашу страну", - заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Никита Миронов

