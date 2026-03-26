Трампу не хватает рук: Иран и Украина тянут одеяло на себя. Хроника событий на утро 26 марта

Десантные корабли США движутся к Ирану на фоне заявлений о переговорах. Владимир Зеленский раскрыл условия США для предоставления гарантий

Иран выдержал, Трамп не выдержал: американский план провалилсяУ администрации Трампа нет плана по Ирану, только "метания в поисках решения"Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Глава Белого дома уточнил, что Иран заинтересован в заключении сделки. "Они (Иран - Ред.) участвуют в переговорах и очень хотят заключить сделку, но боятся сказать об этом", — уточнил американский лидер на мероприятии по сбору средств, организованном комитетом Республиканской партии. В словах Трампа нашли противоречие: американский президент объявил о начале переговоров с Ираном, однако в регион уже движутся американские десантные корабли. Такой диссонанс, по мнению экспертов, свидетельствует об отсутствии у Белого дома четкого плана действий, а любые попытки совместить дипломатию с наращиванием военной группировки могут привести к срыву переговорного процесса.Обстановку вокруг возможной наземной операции США против Ирана в беседе с РБК прокомментировала Дженнифер Кавана, директор отдела военного анализа американского аналитического центра Defense Priorities. По ее словам, администрация Трампа изначально строила расчеты на стремительном развале иранского руководства."Не думаю, что у администрации [Трампа] есть план. Они рассчитывали, что спустя 72 часа иранский режим рухнет, они зайдут и поставят в Иране лидера, поддерживаемого США (или, по крайней мере, лояльного к ним), и на этом все закончится. А сейчас прошел уже почти месяц, а конфликт продолжается. И все, что делает Трамп, с моей точки зрения, — это реакция на события, происходящие в регионе. А значит, неизбежны метания в попытках найти хоть что‑то, что сработает", — заявила эксперт.Кавана допустила, что если переговоры действительно состоятся и будут проходить успешно, Трамп может приостановить любые планы по проведению наземной операции. Однако она подчеркнула, что синхронизация дипломатических усилий с наращиванием военного присутствия выглядит крайне противоречиво.Ранее Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние дни Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры. Однако в МИД Ирана опровергли эти утверждения, назвав их попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов.На фоне противоречивых заявлений американского лидера в регион Персидского залива, по данным спутниковой разведки и осведомленных источников, продолжают прибывать десантные корабли США. Между тем президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил факт начала предварительных контактов с США, которые направлены на формирование повестки возможных будущих переговоров. Об этом Диас-Канель сообщил в интервью телеканалу Canal Red.Он отметил, что цель переговоров — определить двусторонние разногласия, которые страны могут урегулировать. Зеленский забил тревогу: США требуют сдать ДонбассТем временем Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты выдвинули Киеву условие для предоставления гарантий безопасности: Украина должна передать России всю восточную часть Донбасса. Об этом он рассказал в интервью ReutersПо словам украинского политика, администрация Дональда Трампа продолжает делать ставку на усиление давления на украинскую сторону.Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что освобождение Донбасса является одной из ключевых задач Специальной военной операции. В Москве подчеркивают, что жители региона сделали свой выбор еще в 2014 году, отказавшись признавать киевский режим, пришедший к власти в результате государственного переворота.Заявление Зеленского подтверждает, что Вашингтон все больше склоняется к необходимости урегулирования конфликта на условиях, предполагающих отход украинских формирований с территории Донбасса. Ранее украинские СМИ сообщали, что США и РФ усилили давление на Киев с требованием вывести ВСУ из региона, а в противном случае Трамп может выйти из переговорного процесса и переключить внимание на иранское направление.Фронтовая сводка Над регионами России за ночь сбиты 125 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Оборонное ведомство уточнило, что перехвачены и уничтожены дроны были над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении российские войска освободили населенный пункт Никифоровка. Ведется давление на Липовку и Диброву, отмечается продвижение южнее дороги Резниковка — Каленики. Продолжаются позиционные бои у Кривой Луки. Противник пытается закрепиться на промежуточных рубежах, однако российские штурмовые группы последовательно выдавливают его.На Константиновском направлении боевые действия идут у Берестка, на южных окраинах Константиновки, а также на подступах к Часову Яру. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь удержать занимаемые рубежи и не допустить прорыва в глубину обороны. В городе Константиновка продолжаются позиционные бои, российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах.На Купянском направлении населенный пункт Купянск остается в серой зоне. Российские подразделения продвигаются у Куриловки и Ковшаровки с целью оперативного охвата Купянска-Узлового. Бои продолжаются у Хатнего и Григоровки. Отмечается, что планомерное закрепление на флангах создает предпосылки для дальнейшего продвижения и полного освобождения агломерации.На Харьковском направлении идут встречные бои у Графского и Верхней Писаревки. Также фиксируются столкновения у Избицкого и Волчанских Хуторов. Противник предпринимает попытки контратак малыми штурмовыми группами, однако российским подразделениям удается удерживать инициативу и наносить огневое поражение по выявленным целям.На Краснолиманском направлении идут тяжелые бои за город Лиман. Позиционные столкновения продолжаются у Дробышево и Святогорска. Противник стягивает резервы, пытаясь не допустить прорыва обороны. Российские войска наносят удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ, постепенно расширяя зону контроля.

Кристина Черкасова

