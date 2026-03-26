Украинский судья оказался фейковым "доктором философии"

По обвинению в мошенничестве будут судить судью Великоберезнянского районного суда Закарпатской области, который в течение нескольких лет незаконно получал доплаты к зарплате за несуществующую научную степень. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований

2026-03-26T19:48

С апреля 2017 по октябрь 2025 судья получил более 642 тыс гривен (около $15 тыс) доплат за научную степень на основании диплома доктора философии, который не отвечает требованиям украинского законодательства и не дает права на такие выплаты. Диплом был оформлен неназванным коммерческим вузом. "Этот документ не является дипломом установленного образца, а Министерство образования и науки Украины не утверждало решение о присуждении ему научной степени, - отметили в ГБР. - Судья знал, что нет законных оснований для получения доплаты, но сознательно подал заявление об установлении доплаты за научную степень, после чего ему назначили ежемесячную надбавку в размере 15% должностного оклада".Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Закарпатской области безосновательно выплатило этому судье 642689 грн."Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах",- рассказали в ГБР.Больше новостей дня представлено в обзоре Россия не будет раздавать "нефтяные" деньги, Зеленский и Трамп разошлись. Итоги 25 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

