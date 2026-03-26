Украинский судья оказался фейковым "доктором философии"
Украинский судья оказался фейковым "доктором философии"
По обвинению в мошенничестве будут судить судью Великоберезнянского районного суда Закарпатской области, который в течение нескольких лет незаконно получал доплаты к зарплате за несуществующую научную степень. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
2026-03-26T19:48
украина
закарпатская область
россия
западная украина
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077190890_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4ec59210f9c817cef65d35bac293229d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
19:48 26.03.2026
 
По обвинению в мошенничестве будут судить судью Великоберезнянского районного суда Закарпатской области, который в течение нескольких лет незаконно получал доплаты к зарплате за несуществующую научную степень. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
С апреля 2017 по октябрь 2025 судья получил более 642 тыс гривен (около $15 тыс) доплат за научную степень на основании диплома доктора философии, который не отвечает требованиям украинского законодательства и не дает права на такие выплаты. Диплом был оформлен неназванным коммерческим вузом.
"Этот документ не является дипломом установленного образца, а Министерство образования и науки Украины не утверждало решение о присуждении ему научной степени, - отметили в ГБР. - Судья знал, что нет законных оснований для получения доплаты, но сознательно подал заявление об установлении доплаты за научную степень, после чего ему назначили ежемесячную надбавку в размере 15% должностного оклада".
Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Закарпатской области безосновательно выплатило этому судье 642689 грн.
"Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах",- рассказали в ГБР.
