"Победа или смерть": политолог о тупике Трампа в Иране и последствиях убийства Лариджани - 26.03.2026 Украина.ру
"Победа или смерть": политолог о тупике Трампа в Иране и последствиях убийства Лариджани
Еще на минувшей неделе Дональд Трамп был ближе к мирному процессу и давал пас иранцам, чтобы выйти на деэскалацию. Но его политический партнер Биньямин Нетаньяху последовательно выбивал всех, кто мог вести диалог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076910746_0:27:1350:786_1920x0_80_0_0_2183223ad2b84f12294e0958084f9dc0.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, к чему сейчас ближе президент США. к мирному процессу или к эскалации, Евстафьев описал ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке.По его словам, одним из последних убитых был секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Он являлся представителем клана, который пророс во все направления иранской политики. "Этот клан за своего будет мстить. Лариджани добился сделки по ядерной программе, и он мог вывести все в фазу деэскалации. Но его убили", — пояснил эксперт.Он добавил, что на смену Лариджани пришли другие. "Ему на смену пришли те, кто понимает: победа или смерть", — подытожил собеседник издания.
Отвечая на вопрос журналиста о том, к чему сейчас ближе президент США. к мирному процессу или к эскалации, Евстафьев описал ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке.
"Еще на минувшей неделе он был ближе к мирному процессу. И давал пас иранцам, чтобы выйти на деэскалацию. Но его политический партнер Нетаньяху последовательно выбивал всех, кто мог вести диалог", — пояснил политолог.
По его словам, одним из последних убитых был секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Он являлся представителем клана, который пророс во все направления иранской политики. "Этот клан за своего будет мстить. Лариджани добился сделки по ядерной программе, и он мог вывести все в фазу деэскалации. Но его убили", — пояснил эксперт.
Он добавил, что на смену Лариджани пришли другие. "Ему на смену пришли те, кто понимает: победа или смерть", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условия" на сайте Украина.ру.
Об угрозе наземной операции США против Ирана — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
06:20"Придется пойти на поклон к Орбану". Что говорят на Украине о конфликте с Будапештом
06:10Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте
06:06Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине
06:00"Что останется от Украины и сколько будет украинцев?" Эксперты и политики гадают о будущем Украины и мира
05:45"Второй фронт Зеленского": Ищенко рассказал, почему Киев не оставляет выбора Будапешту
05:30"Флаговтык" или война до конца: Евстафьев про два неудобных варианта для Трампа в Иране
05:15"Станут лакомой целью для иранцев": Блохин о переброске морпехов США в Персидский залив
05:00Молниеносной войны не получилось: ситуация в Иране для Трампа вышла из-под контроля — эксперт
04:45"Победа или смерть": политолог о тупике Трампа в Иране и последствиях убийства Лариджани
04:30"Влезли британцы": Евстафьев объяснил, кому выгодна пауза в переговорах по Украине
04:21События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
04:15"Мы в ЕС, а украинцы под дверью скребутся": Ищенко объяснил, как венгры относятся к Украине
04:06При атаке дрона в Белгородской области пострадала мирная жительница — Гладков
04:00"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине
03:50Над Ленобластью уничтожено более 20 украинских БПЛА — губернатор
03:33Пытки пленных и секретные тюрьмы: Россия передала в ООН два доклада о преступлениях киевского режима
02:50Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, в регионе активно работает ПВО
02:12Военная сводка за 25 марта от канала "Дневник десантника"
01:51Мирошник назвал число мирных граждан, погибших и пострадавших от рук боевиков ВСУ с 2022 и 2014 годов
01:20СБУ расширяет показательные карательные операции по всей Украине
Лента новостейМолния