"Победа или смерть": политолог о тупике Трампа в Иране и последствиях убийства Лариджани

Еще на минувшей неделе Дональд Трамп был ближе к мирному процессу и давал пас иранцам, чтобы выйти на деэскалацию. Но его политический партнер Биньямин Нетаньяху последовательно выбивал всех, кто мог вести диалог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

2026-03-26T04:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос журналиста о том, к чему сейчас ближе президент США. к мирному процессу или к эскалации, Евстафьев описал ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке.По его словам, одним из последних убитых был секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Он являлся представителем клана, который пророс во все направления иранской политики. "Этот клан за своего будет мстить. Лариджани добился сделки по ядерной программе, и он мог вывести все в фазу деэскалации. Но его убили", — пояснил эксперт.Он добавил, что на смену Лариджани пришли другие. "Ему на смену пришли те, кто понимает: победа или смерть", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условия" на сайте Украина.ру.Об угрозе наземной операции США против Ирана — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.

