Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условия

2026-03-22T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.- Дмитрий Геннадиевич, в своем Telegram-канале вы пишите о том, что в войне на Ближнем Востоке появилась третья сила. Как она влияет на ход конфликта?- Уточню, не третья, а третьи силы. То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, вписывается в концепцию геополитического хаоса. Управляемый хаос — это любимая концепция американцев, навязчивая идея геополитики США. При этом все попытки создать американцами такую ситуацию провалились. Это грабли, на которые американская политика, наступает циклично. В ситуациях, когда управляемый хаос становится неуправляемым, возникают третьи силы.Война США и Ирана изначально заявлялась коалицией США и Ирана как попытка создать управляемый хаос. Но Израиль видел это, как полное обрушение иранской государственности и распад Ирана. Хаос США — это уничтожение политической системы, возникшей в результате Исламской революции 1979 года и возникновение чего-то более комфортного для Вашингтона на ее месте.Даже Исламская революция возникла из желания президента Джимми Картера сместить шаха, который был неэффективен. Именно для этого из Парижа привезли аятоллу Хомейни, хотя израильтяне говорили, что его надо ликвидировать. Но период светской власти в Иране после свержения шаха оказался очень коротким. Трамп пытается сейчас это закончить, не напоминая американской публике, с чего все началось.Есть еще одна ситуация, которая началась с самого Дональда Трампа. Это поставки летального оружия тогда еще относительно легитимному режиму в Киеве. Сейчас в США некоторые люди пытаются пробрасывать тему управляемого хаоса на Украине. Денег на этот актив нет, давайте сделаем, чтобы он не достался никому.Что касается Ближнего Востока, то третья сила, которая там присутствовала изначально, это Британия. Два американских союзника в регионе Персидского залива, Кувейт и Оман, ориентировались на США меньше, чем на Британию.Радикальные исламисты – третья волна политического салафизма, для которой сейчас возникает непаханое поле деятельности, потому что нефтяные монархии удерживали стабильность, заливая деньгами собственное население и гастарбайтеров. Сейчас денег нет.Далее. Возникает транснациональный рынок торговли оружием, контрабанды. После создания условий для разрушения стран залива высвобождаются криминальные силы. Тоже третья сила.В качестве третьей силы в Персидском заливе пытается выступить Европа, которая отстроилась от Трампа. Он это воспринял как объявление ему политической войны. Хотя он просил у европейцев политической поддержки, но не получил даже этого. Европа хочет въехать в Персидский залив на белом коне на фазе истощения всех сторон. Она представляет собой серьезной военно-морской силы, но разместить гуманитарную миссию она сможет. Французские и британские морпехи, раздающие муку голодающим жителям Дубая, дадут сильный эффект. Это будет возвращение Европы в Персидский залив на пепелище американской политики. И это будет настоящая третья сила.- Трамп ближе сейчас к мирному процессу или эскалации?- Еще на минувшей неделе он был ближе к мирному процессу. И давал пас иранцам, чтобы выйти на деэскалацию. Но его политический партнер Нетаньяху последовательно выбивал всех, кто мог вести диалог. Одним из последних убитых был Али Лариджани, представитель клана, который пророс во все направления иранской политики. Этот клан за своего будет мстить. Лариджани добился сделки по ядерной программе, и он мог вывести все в фазу деэскалации. Но его убили. Ему на смену пришли те, кто понимает: победа или смерть.На сегодняшний день у Трампа варианта выскочить из конфликта без потери лица нет. Всю прошлую неделю он уже заявлял, что всех победил. Закрыл, а потом открыл Ормузский пролив, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнером - Китаем.Сейчас остались два варианта. Первый это идти до конца вместе с Нетаньяху. Израиль может убить еще несколько руководителей Ирана, но это не компенсирует обстрелы, которые превращают в щебень Тель-Авив и Хайфу. И не факт, что Нетаньяху пойдет до конца. Самая длинная война, которую вел Израиль в последние годы продлилась 34 дня. Это была Вторая ливанская война 2006 года. И израильская армия устала уже на 31-й день, хотя война была не той интенсивности, что сейчас. Кроме того, есть война против Хезболлы и ситуация в Газе.Второй вариант, тут мы возвращаемся к украинскому опыту, это так называемый флаговтык, то есть имитация победы. То есть надо найти место, где безопасно или по договоренности с иранцами, высадить там морпехов, спеть гимн. Место, где это можно сделать, это остров Харк. Но с иранцами придется договариваться, потому что такие места находятся в пределах досягаемости ствольной артиллерии.Вообще, в Персидском заливе сложилась уникальная ситуация: впервые за 50 лет там нет ни одного военного корабля США. Авианосец "Джеральд Форд" ушел на ремонт в Грецию. "Авраам Линкольн" находится в Аравийском море, сокращая возможности своей палубной авиации, зато вне пределов досягаемости дронов.- В переговорном процессе вокруг Украины тем временем возникла пауза. Кому это выгодно?- Лондону. Старый аристократический Лондон является непосредственным участником этого конфликта. Факт британских дестабилизационных действий на Украине проговаривается на российском официальном уровне.Главный бенефициар зависания переговорного процесса — это Лондон, потому что он имеет возможность переформатировать киевскую хунту и систему помощи Украине.Главная причина зависания переговоров не в том, что англичанка гадит, а в том, что позиции, которые обсуждались в ходе процесса, сильно отстают от ситуации на земле. И в разрыв между тем, о чем договорились в Анкоридже, и тем, что существует сейчас на земле, влезли британцы.Ситуация для украинского переговорного процесса в связи с войной в Персидском заливе усложняется. Трампу все время нужно выглядеть победителем. У него есть стимул, чтобы ужесточить позицию по урегулированию на Украине. При этом Трамп еще не потерпел фиаско на Ближнем Востоке. Там началась уже другая война, не блицкриг, а в долгую. И наша задача сейчас показать Трампу реальное положение дел на фронте, а не то, что показывает ему Зеленский на каких-то планшетах. И с этих позиций начинать новый переговорный цикл, но уже по-новому.- То есть вы не исключаете, что будут выдвинуты новые условия?- Я это предполагаю. Я напомню слова Лаврова и Пескова о том, что стамбульский формат уже устарел, а этот формат определял логику переговорного процесса. Если этот формат устарел, должен быть другой. Должна вернуться на повестку дня тема денацификации Украины, то есть политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям. Демилитаризация Украины проходит естественным путем.Причем демилитаризация Украины происходит в значительной степени в Персидском заливе, потому что то, что там будет сожжено, в особенности ПВО, на Украину уже не попадет. Но демилитаризация без денацификации — это рецепт для ремилитаризации.Нужно вернуть в повестку дня вопрос о самоопределении украинских регионов, не только на западе, но и на востоке, тех, которые не входят в состав исторических регионов России. Есть время подумать о новом политическом формате. Тем более у Трампа нет времени на это.- В заключение хотелось бы поговорить о переобувании юриста Ильи Ремесло, который ранее боролся с оппозицией. Что это было?- Я очень уважаю патриотов, которые имея выбор, остаются со своей страной в горестях и в радостях. Но с неким подозрением отношусь к турбо-патриотам. У настоящего патриота, который болеет за свою страну, всегда есть вопросы и к государству, и к обществу, частью которого он является, внутренняя рефлексия. У меня тоже есть комментарии по поводу некоторых решений государства, но я понимаю логику, в которой действует государство. А когда человек поддерживает все, это признак того, что вы моргнете, а он уже на другой стороне.То, что написал ремесло, не имеет никакого содержания, кроме того, что "я внезапно прозрел по утру". От того, что он писал месяц назад, это отличается на 180 градусов. А где была эволюция этого человека, где он начал задавать вопросы? Что было в основе изменения его позиции?У тех, кто остановил коричневую чуму в 1941 году было много вопросов к советской власти и к Сталину, но у них была Россия. Не хочу обсуждать причины, по которым Ремесло написал то, что написал, но у меня возникают серьезные сомнения в его искренности.

Александр Порунов

