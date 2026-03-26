"Флаговтык" или война до конца: Евстафьев про два неудобных варианта для Трампа в Иране
На сегодняшний день у Дональда Трампа нет варианта выскочить из конфликта в Иране без потери лица. Всю прошлую неделю он уже заявлял, что всех победил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Флаговтык" или война до конца: Евстафьев про два неудобных варианта для Трампа в Иране

05:30 26.03.2026
 
На сегодняшний день у Дональда Трампа нет варианта выскочить из конфликта в Иране без потери лица. Всю прошлую неделю он уже заявлял, что всех победил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
На сегодняшний день у президента США не осталось шансов выскочить из конфликта на Ближнем Востоке без потери лица. Всю прошлую неделю он уже заявлял, что всех победил, отметил политолог.
"Сейчас остались два варианта. Первый это идти до конца вместе с [премьером войны Биньямином] Нетаньяху. Израиль может убить еще несколько руководителей Ирана, но это не компенсирует обстрелы, которые превращают в щебень Тель-Авив и Хайфу. И не факт, что Нетаньяху пойдет до конца", — заявил Евстафьев.
По его словам, самая длинная война, которую вел Израиль в последние годы, продлилась 34 дня. "Это была Вторая ливанская война 2006 года. И израильская армия устала уже на 31-й день, хотя война была не той интенсивности, что сейчас", — пояснил эксперт.
Он добавил, что второй вариант — имитация победы, так называемый флаговтык. "Надо найти место, где безопасно или по договоренности с иранцами, высадить там морпехов, спеть гимн. Место, где это можно сделать, это остров Харк", — констатировал собеседник издания.
