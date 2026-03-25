Европа хочет "въехать в Персидский залив на белом коне" — Евстафьев про амбиции Евросоюза
Европа отсторонилась от Дональда Трампа, и он воспринял это как объявление ему политической войны. Теперь Европа пытается выступить третьей силой в Персидском заливе, чтобы въехать туда "на белом коне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Европа хочет "въехать в Персидский залив на белом коне" — Евстафьев про амбиции Евросоюза
17:58 25.03.2026 (обновлено: 18:10 25.03.2026)
Европа отсторонилась от Дональда Трампа, и он воспринял это как объявление ему политической войны. Теперь Европа пытается выступить третьей силой в Персидском заливе, чтобы въехать туда "на белом коне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Продолжая тему третьих сил на Ближнем Востоке, Евстафьев указал на европейские амбиции. По его мнению, в качестве третьей силы в Персидском заливе пытается выступить Европа, которая отсторонилась от президента США.
"Он это воспринял как объявление ему политической войны. Хотя он просил у европейцев политической поддержки, но не получил даже этого", — заявил Евстафьев.
По его словам, Европа хочет въехать в Персидский залив "на белом коне" на фазе истощения всех сторон. "Она не представляет собой серьезной военно-морской силы, но разместить гуманитарную миссию она сможет. Французские и британские морпехи, раздающие муку голодающим жителям Дубая, дадут сильный эффект", — пояснил эксперт.
Он добавил, что это будет возвращение Европы в Персидский залив на пепелище американской политики. "И это будет настоящая третья сила", — констатировал собеседник издания.