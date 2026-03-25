Европа хочет "въехать в Персидский залив на белом коне" — Евстафьев про амбиции Евросоюза
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/evropa-khochet-vekhat-v-persidskiy-zaliv-na-belom-kone--evstafev-o-nastoyaschey-tretey-sile-1077158848.html
Европа хочет "въехать в Персидский залив на белом коне" — Евстафьев про амбиции Евросоюза
Европа отсторонилась от Дональда Трампа, и он воспринял это как объявление ему политической войны. Теперь Европа пытается выступить третьей силой в Персидском заливе, чтобы въехать туда "на белом коне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2026-03-25T17:58
2026-03-25T18:10
новости
европа
ближний восток
сша
дмитрий евстафьев
украина.ру
дональд трамп
иран
война в иране
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg
европа
ближний восток
сша
иран
дубай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_dbad51b9e289f978c4d9013520dd05a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, ближний восток, сша, дмитрий евстафьев, украина.ру, дональд трамп, иран, война в иране, война, война на украине, дубай, главные новости, главное, международные отношения, международная политика
Новости, Европа, Ближний Восток, США, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, Дональд Трамп, Иран, война в Иране, война, война на Украине, Дубай, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика

Европа хочет "въехать в Персидский залив на белом коне" — Евстафьев про амбиции Евросоюза

17:58 25.03.2026 (обновлено: 18:10 25.03.2026)
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : interaffairs.ru
Читать в
ДзенTelegram
Европа отсторонилась от Дональда Трампа, и он воспринял это как объявление ему политической войны. Теперь Европа пытается выступить третьей силой в Персидском заливе, чтобы въехать туда "на белом коне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Продолжая тему третьих сил на Ближнем Востоке, Евстафьев указал на европейские амбиции. По его мнению, в качестве третьей силы в Персидском заливе пытается выступить Европа, которая отсторонилась от президента США.
"Он это воспринял как объявление ему политической войны. Хотя он просил у европейцев политической поддержки, но не получил даже этого", — заявил Евстафьев.
По его словам, Европа хочет въехать в Персидский залив "на белом коне" на фазе истощения всех сторон. "Она не представляет собой серьезной военно-морской силы, но разместить гуманитарную миссию она сможет. Французские и британские морпехи, раздающие муку голодающим жителям Дубая, дадут сильный эффект", — пояснил эксперт.
Он добавил, что это будет возвращение Европы в Персидский залив на пепелище американской политики. "И это будет настоящая третья сила", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условия" на сайте Украина.ру.
Об угрозе наземной операции США против Ирана — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаБлижний ВостокСШАДмитрий ЕвстафьевУкраина.руДональд ТрампИранвойна в Ираневойнавойна на УкраинеДубайГлавные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
