Роскосмос провел успешный запуск космического корабля к МКС. Главное к этому часу
Грузовой корабль "Прогресс МС-33" с продуктами, водой, топливом отправлен на Международную Космическую Станцию. Успешный запуск состоялся с площадки 31, которая была восстановлена в рекордные сроки после повреждений. Об этом и других новостях к этому часу 22 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-22T16:08
🟦 В Кремле опровергли публикацию Financial Times, в которой говорилось о том, что помощник президента Юрий Ушаков якобы нецензурно ответил европейским дипломатам. "РФ никогда никого матом не посылала" — заявил Песков;🟦 Глава МИД Польши Радослав Сикорский распространил новость о том, что Венгрия якобы мгновенно передает содержание закрытых внутриевропейских переговоров России.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг новость, назвал ее фейком, а Сикорского обвинил в поддержке венгерской оппозиции перед выборами и втягивании страны в войну;🟦 "Йеменские хуситы будут атаковать американские корабли в Красном море", — заявил представитель движения;🟦 В интервью The Telegraph президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Соединённые Штаты действуют в одиночку или вместе с Израилем, не информируя союзников. По его словам, США перестали быть "доброжелательным гегемоном";🟦 Два малоэтажных здания обрушились в Стамбуле из-за взрыва газа, спасатели вызволяют пострадавших из под обломков;🟦 Почти 100 гривен за литр дизеля — новые цены на топливо появились на АЗС в Киевской области.Ранее сообщалось, что цены могут достигнуть 90 гривен, но кризисная ситуация развивается быстрее. Теперь за литр, согласно современному курсу, требуют примерно 189 рублей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возмущение Стубба и Зеленского из-за США, налёты и обстрелы. Хроника событий на 13:00 22 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
