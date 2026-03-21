"Чёрная метка" для Зеленского

Что общего у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэро по прозвищу Эль Чапо - "Коротышка" и Владимира Зеленского?

2026-03-21T11:28

Это небольшой рост? Или миллиарды долларов на счетах в западных банках?Есть ещё одно интересное общее обстоятельство, которое загадочным образом объединяет Эль Чапо и Зеленского: оба они удостоились пристального внимания актёра Шона Пенна.Шон Пенн давно исполняет, кроме однообразных ролей в Голливуде, ещё и роль журналиста. Но с очень специфическим "окрасом"."Журналист" Шон ПеннОн был во многих "горячих точках" и в местах катастроф.Был в Багдаде в 2003 году, где он хотел почему-то "запечатлеть облик иракского народа".В 2005 году он побывал в Тегеране под видом "журналиста" "Сан-Франциско Кроникл".В 2011 году, когда начиналась "арабская весна" Шон Пенн посетил Египет и Ливию.Он отправился в Новый Орлеан после урагана "Катрина".Потом - на Гаити после землетрясения.На Гаити он был назначен послом доброй воли.Он основал, естественно, благотворительный фонд помощи пострадавшим.После этого в западной прессе появились публикации о том, что его фонд ничего практически не отправил никаким пострадавшим, но зато хорошо себя чувствовали сотрудники: перелёты по миру, шикарные отели, "благотворительные" вечеринки с шампанским и дорогими закусками.Впрочем, все эти "благотворительные фонды" - это давно уже отмывочные организации для якобы "пожертвований" и возможность зарабатывать, ничего не делая.А кроме того, отличное прикрытие для разведки и различных тёмных дел: торговля людьми или оружием. Как раз именно этот бизнес и процветает в "странах третьего мира", особенно во время катастроф.Потом Шон Пенн побывал в гостях на Кубе и в Венесуэле и подружился с такими интересными лидерами стран, как Уго Чавес и Рауль Кастро.Он снял документальный фильм о президенте Сирии Башаре Асаде.Но самым интересным и заметным стало его интервью с наркобароном "Эль-Чапо".Как живет мексиканский баронЭтого "неуловимого" человека, главу самого известного мексиканского картеля "Синалоа", США якобы не могли поймать очень много лет - лет 20 или 30. Эль Чапо успел уже и постареть немного за это время.При этом понятно, что наркобаронам тоже надо где-то хранить деньги и где-то они должны роскошно жить. Иначе зачем все эти баснословные прибыли?А в уважаемых банках уважаемых стран "Коротышка" хранил, как выяснилось, около 12 миллиардов долларов. Это только официально и только он один, а не всё "Синалоа".Эль Чапо не отличался от других дельцов "мира чистогана и наживы" ничем. Он хотел роскоши и женщин, и он всё это имел.У него было 17 дворцов в различных городах Мексики. Он был много раз женат, последний раз - на 18-летней "королеве" конкурса красоты одного из штатов.Для своей мамы он построил грандиозный дворец и целый церковный комплекс в их маленьком городке.Мэр этого мексиканского города до сих пор чуть ли не со слезами на глазах вспоминает Эль Чапу и говорит, что их жизнь никогда больше не будет такой прекрасной, как при нём."Он построил здесь школы, дороги. Он построил здесь всё. Грустно видеть его в тюрьме", - говорит мэр его родного города, Ла Туна. А какие праздники Эль Чапо устраивал жителям родного города!Это отдельная интересная тема: как наркобароны построили отдельную систему управления страной в Мексике - каждый в своём штате. Со своей армией, полицией, соцобеспечением (получше, чем у государства), церквями и судами. И праздниками с карнавалами, естественно.Это просто альтернативная, параллельная реальность мексиканской жизни. Со своим кодексом справедливости, со своими обычаями и огромным штатом "служащих".Однажды в Мексику прибыла Хиллари Клинтон и "толкнула" зажигательную речь о том, что весь мексиканский народ должен бороться с картелями. Конкретно - давно пора поймать так называемого "Эль-Чапо"!В это самое время "так называемый" спокойно вёл свою обычную жизнь во дворце буквально через пару кварталов от места выступления Хиллари Клинтон. Управлял своей империей.Это не преувеличение. Обороты этих картелей - больше, чем у некоторых государств.Картель "Синалоа" поставлял в США треть потока всех "запрещенных веществ".У них прорыто, по сообщениям прессы, около 60 туннелей из Мексики в США. У них есть мини подводные лодки, катера, самолёты. Дроны, наверняка теперь есть."Борьба" СШАИнтересный вопрос: почему президент Трамп боролся с "наркокартелями" Венесуэлы, а не Мексики? Основной поток идёт, конечно же, из Мексики, а не из Венесуэлы.Почему знаменитая "стена против мигрантов" на границе США и Мексики есть, а 60 туннелей "Синалоа" продолжают спокойно работать? И это только от одного картеля! Такой "Синалоа" в Мексике далеко не один.Кстати, давно не слышно ничего про борьбу со страшными венесуэльскими контрабандистами на малюсеньких катерах, которых бомбил "героический" флот США. Неужели всех победили? Сразу после свержения Мадуро?Дело в том, что вся эта "борьба с наркотрафиком" со стороны США - это обычная ложь и демагогия. Просто отвратительный спектакль, с участием политиков, которые всё прекрасно понимают.Разумеется, все эти картели, как и сама Мексика как государство - давно встроены в экономическую и политическую систему США. Эль-Чапо и его собратья давно и прочно курируются ЦРУ и ФБР, и другими службами.А может быть - уже и они сами кого-то курируют? Не исключено. Это в любом случае, единый организм, который не будет разрушать ни один президент США. Да это же и есть настоящие спонсоры и избиратели американских президентов!Но вот когда Китай начинает "ползучий захват" Мексики, Венесуэлы или Панамы - тут президенты США вдруг вспоминают про страшные "наркокартели" и начинают непримиримую борьбу с ними.Борьба идёт, в основном, на словах. Ещё не был зарыт, кажется, ни один туннель. Ну, может, один показательно и зарыли.Так же как показательно посадили в американскую тюрьму Эль Чапо. Именно в этом сыграл свою загадочную и странную роль Шон Пенн - бывший актёр, а ныне - "журналист" и видимо, сотрудник американских спецслужб.Дружба с "коротышкой"Шон Пенн побывал у Эль-Чапо за полгода до его ареста. В "неназванном месте". Нетрудно догадаться, что они встретились в одном из его хорошо охраняемых дворцов.Цель своего визита впоследствии Шон Пенн внятно объяснить не смог. Бормотал что-то про "борьбу с наркотрафиком". Как он мог обсуждать эту борьбу с главой "Синалоа"?- Откажитесь от своих миллиардов, господин Гусман Лоэро!- Да, знаете ли, я как раз об этом размышлял...Главный прокурор Мексики потом объявила, что арестовать Эль-Чапо смогли именно с помощью Шона Пенна. Якобы он помог его "выследить".Да зачем его было выслеживать! Вся Мексика знала, где сегодня обедает и что вечером празднует Эль Чапо.На следующий день после ареста "Коротышки" в журнале "Роллинг Стоун" вышло интервью с ним за авторством Шона Пенна. Почему только через полгода и почему так срочно опубликовали?Якобы интервью долго готовили, уточняли что-то, хотели отправить "на правку" Эль-Чапо.Ничего интересного в том интервью не было. Но сама история - крайне загадочная.Что и зачем делал Шон Пенн у "Коротышки"? Какую роль он сыграл в его аресте? Зачем понадобилась срочная публикация?Видимо, потому что чьи-то "уши" вылезали из-за забора виллы Эль Чапо. То ли ЦРУ, то ли ФБР, то ли какой-то другой спецслужбы. Или это были "уши ЧВК"? И это были, в то же самое время, уши "актёра и журналиста" Шона Пенна.Эль-Чапо сейчас в американской тюрьме (якобы, на самом деле он может быть где угодно). Картелем успешно управляет его сын. Дворцы в целости и сохранности, 60 туннелей на границе продолжают работать."Синалоа" продолжает процветать.Эль-Чапо мог просто исчезнуть, чтобы начать новую жизнь на покое в какой-то другой стране. Когда-то же надо уходить на покой. И заодно напоследок сыграть в спектакле "великие ЦРУ и ФБР поймали страшного наркобарона".В тюрьме кто-то сидит вместо Эль Чапо. А может, и не сидит. Всё, как в истории с Эпштейном. Кстати, последние дни Эпштейн провёл в камере рядом с Эль Чапо. Да, они сидели в одном "боксе". И к нему пришли два адвоката Эль Чапо, девушки 25-30 лет . Они и составили последнее "завещание Эпштейна".Как-то очень много очень странных совпадений.Странно, что Шон Пенн у Эпштейна не взял интервью. Или там работали другие сотрудники?Но вернёмся на Украину.Украинский "Оскар"Шон Пенн утверждает, что он был у Зеленского в день начала СВО! Вот именно 23 и 24 февраля. И "Зеленский нашел время для встречи 24 февраля". Чтобы поговорить о демократии, естественно!Кто-то может в это поверить? Если только Шон Пенн не был послан в Киев с определённой миссией. Например, проследить, чтобы Зеленский не сбежал. Или обеспечить финансирование.Или, например, обсудить участие частных военных компаний в войне на Украине. Пишут, что Шон Пенн часто представляет их интересы в других странах.Встреча почему-то не документировалась. Нет ни фото, ни видео. Это "для того, чтобы он понял, можно мне доверять или нет", объяснял Шон Пенн.Как за полчаса встречи можно понять, доверять или нет?А вот передать "привет" определённого содержания можно, конечно. Инструкцию, что делать. Номер счёта в банке. Обсудить срочный приезд ЧВК. Если рассказ об этой встрече является правдой, конечно.Очень сомнительная информация, которую зачем-то нужно было опубличить.С тех пор Шон Пенн бывал в Киеве пять раз, его группа сняла какое-то документальное кино, для отвода глаз.Шон Пенн подарил свой "Оскар" Зеленскому, много и часто фотографировался с Зеленским. Получил украинскую награду "За заслуги".Какие заслуги? Дарение "Оскара"?Последняя поездка уже произошла на фронт, вместе с Ермаком, ранее - всесильным "канцлером", главой Офиса президента, а ныне - непонятно кем.Деньги и "Оскары"Естественно, Шон Пенн получает за свои услуги деньги. Раньше ему платил USAID, как и другим актёрам, которые посещали Зеленского."Это были оплаченные пропагандистские туры Анджелины Джоли, Орландо Блума, Шона Пенна, Бена Стиллера. Жан-Клод Ван Дамм туда же попал. Это всё обошлось Вашингтону в 38, 5 миллионов долларов", - так описала эти "благотворительные поездки в Киев" спикер МИД Мария Захарова.Да, без миллионов не обошлось. Анджелина получила больше всех - 20 миллионов, Шон Пенн - 5 миллионов. И меньше всех получил Ван Дам - 1,5 миллиона.Шон Пенн сегодня не такой уж высокооплачиваемый актер, особой актёрской работы у него нет. Последний "Оскар" он получил за роль второго плана.Он "пропустил важнейшую награду в жизни", церемонию вручения "Оскара", чтобы поехать в Киев.Но дело в том, что Голливуд, ЦРУ и вручение "Оскаров" тесно связаны. Об этом много писали западные СМИ, и есть документальные фильмы на эту тему.ФБР и ЦРУ фактически руководят Голливудом, а многие фильмы без стеснения снимаются на их деньги. Даже телешоу о каких-нибудь пончиках - и такие программы спонсируют спецслужбы. Это не шутка.Так что это все вместе - одна большая спецоперация, к которой привлекается внимание: и к Ермаку, и к Шону Пенну. И к надоевшему уже всем на Западе Зеленскому.И деньги исправно поступают в карманы бывших знаменитостей, которые теперь промышляют "благотворительностью" - всё так.Но одновременно они исполняют и другую миссию. Она понятна: разведка, сбор и передача информации. В случае Шона Пенна это может быть также торговля оружием, управление наркотрафиком через Украину, торговля людьми. Всё, чем можно заняться в "горячих точках" такому интересному человеку, как актёр, журналист и друг "диктаторов" и наркобаронов, как Шон Пенн.Интересно, что, видимо, Шон Пенн обсуждал с Эль Чапо условия его сдачи и последующего "ареста" или исчезновения.Не привёз ли он такую же "черную метку" Зеленскому?Или может быть, он привёз какие-то гарантии возвращения в активную политическую жизнь "настоящему президенту" Украины Андрею Ермаку?Кстати, "благотворительный фонд" для Украины у него тоже есть. Но о помощи украинцам от этого фонда никто ничего не слышал. Пишут, что фонд этот просто "имитирует деятельность". Как собственно, и "журналист" Шон Пенн.

Елена Мурзина

