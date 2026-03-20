Трамп может отвернуться от Украины, чтобы наказать Европу. Главные новости к этому часу - 20.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260320/tramp-mozhet-otvernutsya-ot-ukrainy-chtoby-nakazat-evropu-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1076999215.html
Трамп может отвернуться от Украины, чтобы наказать Европу. Главные новости к этому часу
Президент США Дональд Трамп может отвернуться от Украины, чтобы наказать Европу в случае своего поражения на Ближнем Востоке, пишет The Economist. Об этом и других важных событиях рассказал 20 марта телеграм-канал Украина.ру
дональд трамп
новости
украина
сша
европа
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076306293_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f5a4ae470e0755c47cadf716f2d136c3.jpg
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076306293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111eae63af450cebd7539a8c19ea8a42.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Трамп может отвернуться от Украины, чтобы наказать Европу. Главные новости к этому часу

10:27 20.03.2026
 
© REUTERS / Ken Cedeno
- РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп может отвернуться от Украины, чтобы наказать Европу в случае своего поражения на Ближнем Востоке, пишет The Economist. Об этом и других важных событиях рассказал 20 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 ФСБ задержала в ДНР 52-летнего россиянина, готовившего покушение на регионального чиновника по заданию украинских спецслужб.
Мужчина сам вышел на контакт с кураторами и получил задание подорвать автомобиль представителя администрации. При обыске у него изъяли взрывное устройство на основе гексогена, поражающие элементы, электродетонатор и пульт дистанционного управления.
🟥 Российские паралимпийцы Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, занимающиеся горнолыжным спортом, а также лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков были добавлены в базу украинского сайта "Миротворец", известного своей экстремистской деятельностью.
Кроме того, в этот список включили ведущего спортсмена Сергея Синякина и старшего тренера российской команды по лыжным гонкам Ирину Громову.
🟥 Украинские дроны замечены над Ливаном.
🟥 США близки к наземной операции в Иране, пишет WSJ. Десантный корабль ВМС США "Триполи" в сопровождении эскорта прибудет в район Персидского залива уже через 5–7 дней. На его борту — авиагруппа и свыше двух тысяч морских пехотинцев.
🟥 Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил об отказе участвовать в военной операции США по деблокированию Ормузского пролива.
Он фактически опроверг вчерашнее коммюнике британского правительства, в котором говорилось, что Британия вместе с Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Японией якобы выразили готовность внести свой вклад в "соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив".
🟥 Европа предоставит Украине обещанный кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, заверила Урсула фон дер Ляйен.
🟥 На закрытой сессии саммита ЕС премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает позицию Виктора Орбана, заблокировавшего кредит ЕС для Украины, писало со ссылкой на пятерых дипломатов издание Politico.
Однако позже оно же указало, что Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Венгрии.
О других событиях - в материале Иран атакует американские объекты в Бахрейне. Обстановка на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Дональд ТрампНовостиУкраинаСШАЕвропаЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
