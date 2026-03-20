Метод кнута и пряника, иначе никак: командир медсанбата о специфике работы в приграничье

В зоне спецоперации работают тысячи военных и гражданских медиков. Майор Ислам Байрамбеков рассказал изданию Украина.ру, как одни вытаскивают бойцов прямо с передовой, другие - оперируют в полевых госпиталях, третьи - лечат и восстанавливают участников СВО уже в тыловых госпиталях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По официальным данным Минобороны РФ, благодаря оперативным действиям медиков на поле боя, своевременной эвакуации раненых и высокотехнологичной медпомощи, летальность в госпитальном звене составляет менее половины процента и продолжает снижаться. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины - более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Отдельный медсанбат 68-й гвардейской мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа (группировка войск "Север") выполняет сложные, комплексные задачи в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. С первого дня формирования его возглавил майор Ислам Байрамбеков, выпускник военно-медицинской академии. - Ислам, вы на СВО с первых дней?- Я врачом заходил. Был старшим ординатором хирургического отделения медицинского отряда специального назначения. Затем трудился начмедом поезда. На этом поезде не было врачей, поэтому занимался всем. После этого был начмедом одного особого специализированного подразделения, где не было тоже врачей, и поступали туда раненые ребята. Иной раз тяжёленький, и мне вести было некуда, и приходилось там оперировать. Благо, за полгода там у меня не было ни одного летального случая. - Каковы основные трудности, с чем пришлось столкнуться в период формирования батальона?- В первую очередь, люди. Подразделение новое, формировалось с нуля. Многие пришли с "гражданки", включая медиков. Рядовой и сержантский состав медицинской роты также, мягко скажем, не был обучен военному делу. Никто из них не прошел курс молодого бойца, как было в прежние времена. Укомплектованность медсанбата на начальном этапе составляла всего 40%. Пришлось вникать в любую мелочь, особенно в плане воинской дисциплины. И с офицерским составом были проблемы, скажем так, профессионального плана. В батальоне 32 офицера по штату, из них 28 врачей.- Они имели уже какой-то опыт?- В основном, нет. Есть офицеры из запаса. Но в локальных конфликтах ранее не участвовали. Практический опыт приобретали уже здесь, в ходе спецоперации. Во время обучения в военно-медицинской академии нам много рассказывали преподаватели, профессора, которые побывали в различных горячих точках. Мы смотрели и видеоматериалы, и анатомические препараты всякие видели. Много полезных советов дал мне мой родственник, полковник запаса Вилли Курбанов, за плечами которого Афганистан и две чеченских кампании. В ходе боевых действий на юге-востоке Украины пришлось осваивать специфику и характер ранений. В основном, минно-взрывные и осколочные, более 95%. Преобладают ранения конечностей, затем самая "популярная" локация - грудная клетка, ранения головы и шеи, оставшиеся - пулевые (в основном, разведывательные и группы спецназа, ведущие бои в лесопосадках) и ожоги без механических повреждений. Раненого необходимо в кратчайшие сроки вынести с поля боя и организовать эвакуацию. Это, в свою очередь, целый комплекс мероприятий.- Например?- Если раненый находится на линии огня, эвакуационная группа должна быть где-то поодаль от него, чтобы не участвовать в бою и заниматься его доставкой на следующий этап эвакуации. Это ПМГ (передовая медицинская группа - ред.), которая разворачивается либо медицинской ротой, либо медбатом.- Ваш батальон в этой структуре тактической медицины какое место занимает?- Два места. Мы развернули своими силами ПМГ. Затем эвакуируем раненых в военно-полевой сортировочный госпиталь. На долечивание, решение социальных гарантий, вопросы плановых оперативных вмешательств — это уже у меня. Хочу особо подчеркнуть, что на этапе передовой медицинской группы боец впервые встречается с квалифицированными медицинскими специалистами. Здесь работают врачи анестезиологи-реаниматологи и травматологи, обладающие необходимыми навыками для оказания экстренной помощи. Их основная задача – стабилизировать состояние бойца, предотвратить значительную кровопотерю, обеспечить инфузионную терапию и, при необходимости, провести интубацию. Это позволяет сохранить жизни тяжелораненых, которые могли бы не дожить до следующего этапа медицинской эвакуации.- Кого вы там можете отметить из медиков?- Артём Шинкарёв, хирург, молодой специалист, старший лейтенант. Он не боится ничего. У него горят глаза, он не ленится. Работал в круглосуточном режиме в разгар боевых действий на границе Белгородской и Сумской областей. Разные были потоки. Бывало, через него проходило до ста человек в сутки с ранениями различной степени тяжести. Сейчас там находится капитан медицинской службы Андрей Печинский, призвался из запаса. Долго на гражданке просидел — травматолог, хирург, кандидат наук. Рассудительный, хладнокровный человек, клиническое мышление у него развито очень хорошо. Понимает сразу всё. Он не так, что будет сидеть думать, когда человек истекает кровью. И молодые специалисты перенимают у Печинского опыт. Например, Булгун Самьянова. Недавно закончила ординатуру и сразу призвалась в наш батальон. Она тоже хирург, уже работала на ПМГ пару месяцев. Показала себя с самой лучшей стороны в профессиональном плане.- Через два месяца исполнится год, как вы командуете батальоном. В чём есть какие-то отличия и чего вы достигли за такой короткий срок?- С самого начала я понял, что здесь нужно строить что-то типа маленькой части. У нас по штату 167 человек, по списку ещё меньше. Коллектив один. Кусочек сформировался, второй, третий, закрылись островки. Всё, мы теперь один большой остров и как одна семья работаем. Конечно, всякое случается. Проходит два, три, четыре, пять, шесть месяцев, люди начинают отходить чуть-чуть в сторону в силу разных причин. У кого-то семейные проблемы, кто-то просто перегорел, кто-то устал, кто-то, не знаю, наслушался новостей, начинает какие-то выводы делать, наслушался слухов. Моя задача в том, чтобы держать батальон в том направлении, в котором мы двигаемся дальше.- То есть в тонусе таком.- Метод кнута и пряника, он никуда не делся, это так, чего скрывать. По-другому никак. Быть для всех хорошим не получается. Быть для всех плохим тоже не получается. Потому что люди разные. Одного по головке погладил, он пошёл работать ещё лучше. Другого погладил — он вообще не перехотел работать. Поэтому индивидуальный подход к каждому. А взять личный состав медицинской роты, который занимается обеспечением жизнедеятельности батальона. Так как мы подразделение медицинское, естественно, все остальные должны обеспечивать эту возможность кормить, охранять, одевать, переодевать, стирать, возить.Поначалу, конечно, и готовить тяжело было, и там топливо получать, и возить, потому что у нас всё в разных местах: лекарства в одном получить, продукты в другом. Я обязан в это вникать, потому что я командир части, в первую очередь, а не доктор, хоть и заканчивал как врач академию. Очень благодарен управлению своей дивизии - максимально вникли. Я их даже не звал, не просил, они сами звонили, сами приезжали.

https://ukraina.ru/20260301/i-protiv-drona-est-priemy-snayper---eto-prezhde-vsego-razvedchik-1076200283.html

