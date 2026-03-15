Западная Украина за минувшую неделю: Силовое освобождение мобилизованных и загрязнённый Днестр

Сотрудники ТЦК, привыкшие "охотиться" на мужчин мобилизационного возраста, сами все чаще становятся "дичью". Разъяренные местные жители крушат авто людоловов, бьют их самих и освобождают "бусифицированных".

В регионе участились случаи силового освобождения мобилизованныхТолько в течение прошлой недели в двух областях Западной Украины местные жители напали на бусы ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – прим.) и освобдили мужчин, которых собирались мобилизовать в ВСУ. Мужчины до сих пор находятся на свободе, а в одном случае не удалось задержать и нападавших.Так, вечером 10 марта возле села Пацканёво Ужгородского района в Закарпатье группа цыган перекрыла дорогу бусу ТЦК, и с палками набросилась на него. Видео инцидента опубликовал близкий к СБУ журналист Виталий Глагола.Конфликт начался мгновенно, когда людоловы попытались задержать одного из мужчин. На защиту мобилизуемого вышла большая толпа, вооруженная деревянными дубинками. Разъярённые люди окружили микроавтобус Volkswagen, начали лупить по нему, и в результате разбили лобовое стекло.На обнародованных кадрах видно, как протестующие пытались не просто остановить транспорт, но и вытащить одного из сотрудников ТЦК прямо из салона авто. Ещё один военный лежал на земле, а над ним стояли люди с палками. Ситуация была критической, поскольку толпа действовала слаженно и агрессивно.В Закарпатском областном ТЦК ситуацию не комментировали, ссылаясь на то, что всю информацию по инциденту предоставит полиция. В свою очередь, спикер полиции Закарпатья Анна Дан сообщила 11 марта, что в ситуацию вмешались полицейские, которым удалось прекратить противоправные действия и не допустить их развития."Сейчас уже установлены все участники этого события. Наиболее активных, которые совершали непосредственно хулиганские действия, мы задержали в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания. Продолжаются все необходимые следственные действия, все участники дают показания, то есть идет расследование", – заявила она.Действия нападавших квалифицировали как хулиганство, за что им грозит до семи лет лишения свободы. На видео с задержанными, опубликованном полицией, цыгане просят прощения, говорят, что "искренне каются" и готовы нести ответственность. При этом мужчина, которого они отбили у ТЦК, пока находится на свободе.Ещё более интересный инцидент произошёл на Волыни, где местные жители догнали микроавтобус ТЦК, отправили его в кювет и освободили находившегося в нём мужчину. Инцидент произошел после обеда 8 марта возле села Озеро Луцкого района.Бус, в котором везли военнообязанного, догнали семь гражданских машин. Они стали блокировать движение и создавать угрозу столкновения, в результате чего микроавтобус съехал в кювет. "После этого группа людей применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и насильно освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК", – заявили в Волынском областном ТЦК.В результате нападения один сотрудник ТЦК получил травму головы, его коллега – ссадины на предплечье и лице. В ТЦК заявили, что передали информацию правоохранителям."Человек, незаконно освобождённый во время нападения, является жителем города Запорожья и подлежит мобилизации на военную службу. Препятствование законной деятельности военнослужащих, применение силы и организация таких нападений во время военного положения являются тяжким преступлением, и влечет уголовную ответственность", – добавили в ТЦК.Полиции до сих пор не удалось задержать ни самого мужчину, ни освободивших его лиц. В этой связи 11 марта в Волынской областной прокуратуре состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов области. Согласно официальному сообщению, на нём обсудили "проблемные вопросы противодействия преступности в области и определили общие приоритеты для дальнейшей работы". Однако наиболее скандальной частью совещания была дискуссия по поводу инцидента с силовым освобождением мобилизованного, в ходе которой силовики перекидывали вину друг на друга.На совещании также признали, что в 2025 году в области вдвое увеличилось число направленных в суд обвинительных актов относительно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (31 против 15 в 2024-м). Правда, силовых прорывов границы на Волыни пока не было, но и в Закарпатье они начались не сразу.Ивано-Франковск утопает в мусоре. Мэр кивает на военное положениеГрадоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив признал, что в городе есть проблема с вывозом мусора и отсутствием достаточного количества мусорников. Однако мэр попытался убедить жителей, что проблема возникла из-за мер безопасности в условиях военного положения и отсутствия бронирования мусорщиков от мобилизации."По мусорникам – есть эта проблема. Но сейчас мусорники – это также и потенциальное место, где можно заложить, в том числе в условиях войны, взрывчатку. Поэтому есть определенные моменты", – сказал Марцинкив 12 марта, объяснив, что "есть вопросы безопасности, которые нам не позволяют увеличивать количество мусорников".Очевидно, мэр, говоря о взрывчатке в людных местах, имел в виду вероятность терактов. Напомним, во время теракта во Львове, который произошел в конце февраля, взрывчатка была заложена именно в мусорный бак, и этот момент попал на видео.Вопрос о количестве мусорных урн на улицах Ивано-Франковска возник во время прямого эфира телеканала "Вежа", когда житель города пожаловался городскому голове на эту проблему. По его словам, иногда приходится долго искать урну, а если она и есть, то часто находится внутри помещения. В ответ Марцинкив призвал жителей пользоваться уже установленными урнами или выбрасывать мусор в соответствующие контейнеры.Местные социальные сети разразились возмущенными комментариями типа: "Неужели мэр считает горожан полными идиотами?", "Боится, что его кто-то в урну засунет", "Асфальт на дорогах тоже сняли из соображений безопасности", "Главное, чтобы церквей в городе было достаточно".При этом буквально накануне Марцинкив оправдывался за еще одну возникшую в городе мусорную проблему. 8-10 марта не вывозили мусор в разных районах Ивано-Франковска, а на улице Дмитрия Донцова площадка для сбора бытовых отходов превратилась в огромную стихийную свалку."Проблема с вывозом мусора была вследствие того, что в АТП-0928 закончилось бронирование работников. В процессе перебронирования часть работников не выходили на работу. Сегодня за ночь эти проблемы, особенно на улице Донцова, убрали. Уже в тех районах, где были жалобы, будет гораздо лучше вывоз мусора", – говорил Марцинков.АТП-0928 занимается вывозом мусора в Ивано-Франковске с 1988 года. На предприятии работает 85 человек, ежедневно собирающих бытовые отходы на более чем 200 контейнерных площадках областного центра, а также Тисменицкой общины. Когда-то предприятие было коммунальным, однако в 1990-х его приватизировали. Поскольку забронировать от мобилизации можно только 50% работающих мужчин, они постоянно увольняются с работы, что отражается на регулярности вывоза мусора.Похожая ситуация и в Ивано-Франковском коммунальном предприятии "Электроавтотранс", где не хватает более 30 водителей автобусов и троллейбусов. В общей сложности коммунальным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность города, из-за мобилизации не хватает более 120 работников, сообщали недавно и Ивано-Франковском горсовете.Украина не предупредила Молдавию о масштабном выбросе масла в ДнестрПосле недавней ракетной атаки России на Днестровскую гидроэлектростанцию ​​(ГЭС) в реке Днестр обнаружили пятна технического масла, сообщило 12 марта Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Это сообщение появилось только после того, как власти Молдавии обратились к Румынии за помощью в ликвидации загрязнения Днестра, которое привело к перебоям в водоснабжении второго по размеру города этой страны – Бельц.По информации источников автора в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, украинская сторона не проинформировала Кишинев о последствиях удара по Днестровской ГЭС в ночь на 7 марта. Публично же было сообщено, что силы ПВО Украины сбили две ракеты, летевшие в направлении электростанции, и они упали в Днестровское водохранилище.Однако уже 10 марта в водах Днестра у села Наславча на севере Молдавии обнаружили пятно технического масла, которое на следующий день растянулось на 120 километров, до города Сороки. В результате на сутки было прекращено водоснабжение этого города, а также города Бельцы – второго по размерам в Молдавии. Сейчас там вода есть, однако её не рекомендуют пить или использовать для приготовления пищи.Для задержания и удаления загрязняющих веществ из воды молдавские специалисты при поддержке румынских коллег установили на Днестре в районе Сороки дополнительные боновые заграждения, фильтры и тюки соломы. Аналогичные работы проходят и ниже по течению.Национальное управление "Воды Молдовы" ещё 11 марта сообщило журналистам, что после ракетного удара по украинской гидроэлектростанции в Новоднестровске в реку Днестр вылилось около 1,5 тонны трансформаторного масла. Заместитель директора управления Раду Козаку заявил, что ведет переговоры с коллегами на Украине. По его словам, утечка масла происходит "из некоторых электрических трансформаторов на украинской электростанции".При этом в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины признали проблему лишь на следующий день, и заявили, что "загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которое произошло в результате атаки РФ". Только 12 марта состоялось внеочередное заседание Днестровской комиссии по синхронизации действий украинских и молдавских служб по локализации загрязнения и минимизации возможных экологических последствий.В Черновицкой области загрязнение Днестра не зафиксировано, в отличие от Винницкой – хотя и там оно не является критическим, потому что большинство масла уже собрали молдавские специалисты. Киев также распространяет страшилки о возможных проблемах с водоснабжением Одессы, получающей воду из Днестра.Однако министр окружающей среды Молдавии Георге Хайдер отметил, что опасности нет даже для Кишинева, водозаборы которого находятся значительно выше по течению. Кроме того, естественным "фильтром" станет Дубоссарская ГЭС в Приднестровье, у плотины которой всё ещё стоит лед.Никаких претензий в адрес Украины, не предупредившей соседей о выбросе масла в Днестр, в Молдавии до сих пор не выдвинули, и вряд ли это произойдет, ведь Кишинев является союзником Киева в противостоянии России.

Олег Хавич

