"За что ты погиб, отец?!" 120 лет со дня смерти лейтенанта Шмидта
19 марта 1906 года на острове Березань около Очакова были расстреляны несостоявшийся глава "Южнорусской социалистической республики" и самоназначенный "командующий Черноморским флотом" лейтенант в отставке Пётр Петрович Шмидт Третий, комендор (матрос-артиллерист) Никита Антоненко, кондуктор Сергей Частник и машинист Александр Гладков
Проводили расстрел матросы с канонерки "Терец", которая наиболее активно принимала участие в подавлении мятежа. Командовал ею лейтенант Михаил Ставраки, знавший Шмидта ещё с юношеского возраста. В 1923 году Ставраки расстреляли, хотя на суде он утверждал, что участвовал в казни только как офицер связи. Как оно было на самом деле, историки спорят и по сей день.
Незадолго до расстрела Шмидт написал:
"Если когда-нибудь в будущем город даст деньги на памятник, то положить скалу, вырезать на ней мою клятву. На скале бросить якорь (корабельный, настоящий) не сломанный, как это принято делать на памятниках, а целый якорь, и воткнуть в скалу флагшток с красным флагом из жести. Я поднял знамя революции русского флота, оставшегося верным народу, и пусть этот флаг свободы развевается на моей могиле!"
После февраля 1917-го новая власть увидела, что воевать и подчиняться старшим чинам распропагандированные матросы не хотят. Тут и вспомнили про Шмидта.
Командующий Черноморским флотом, адмирал Колчак распорядился перезахоронить останки "очаковцев" с воинскими почестями в Покровском соборе Севастополя, а морской министр Керенский возложил на могильную плиту не принимавшего участия ни в одном сражении Шмидта офицерский Георгиевский крест.
В 1923 году останки были перезахоронены на кладбище Коммунаров. Надгробие над могилой лейтенанта выполнили в точности по его завещанию.
Родилась будущая легенда революции 17 февраля 1867 года в Одессе, в семье потомственных флотских офицеров. Основатель династии – корабельный мастер Антон Шмидт – прибыл в Россию из Франкфурта-на-Майне ещё при Петре Первом. Его потомки впоследствии стали дворянами.
Отец, контр-адмирал Пётр Петрович Шмидт, оборонял Севастополь, был ранен и контужен, сдружился с Львом Толстым. Был назначен "начальником" Бердянска, достроил порт и на личные средства заложил сад, который и по сей день носит его имя. Большую роль в судьбе будущего революционера сыграл его дядя - вице-адмирал Владимир Шмидт.
Вице-адмирал Владимир Петрович Шмидт
Мать – баронесса Екатерина Яковлевна, в девичестве фон Вагнер (по отцу – участнику Отечественной войны 1812 года), нарушив родительский запрет, приехала в осажденный Севастополь, где стала сестрой милосердия. Она увлекалась Чернышевским и Белинским, водила дружбу с будущей террористкой Софьей Перовской.
Отца Шмидт практически не видел, его воспитывали мать и сестры. Уже в зрелом возрасте Шмидт напишет статью "Влияние женщин на жизнь и развитие общества" и не раз скажет, что всем в жизни обязан именно матери.
Сформировался Шмидт впечатлительным и склонным к романтике человеком. Любил читать, декламировать стихи, музицировать. Ему была свойственна эмоциональная неустойчивость, состояние эйфории легко сменялось затяжными депрессиями.
Он закончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, был произведён в мичманы и получил назначение на Балтийский флот. Друзей у него не было, за глаза его называли "психом".
С первых дней взрослой службы у выпускника начались проблемы, которые преследовали его вплоть до выхода в отставку: не мог ужиться в офицерской среде, ему всегда казалось, что его подсиживают и над ним смеются, он постоянно вступал в конфликты, с легкостью настраивал против себя общество, постоянно писал рапорты начальству на обидчиков, настоящих и мнимых.
Прослужив всего полтора года, Шмидт взял шестимесячный отпуск, по окончании которого попросил перевести его на Черноморский флот "по причине неподходящего климата".
© Очаковский военно-исторический музей им.А.В.Суворова / Перейти в фотобанк Пётр Шмидт в Нагасаки с женой Доминикией и сыном Евгением
Вдохновившись идеями русских литераторов, тот решил "спасти заблудшую душу" портовой проститутки Доминики Гавриловны Павловой:
"Она была моих лет. Жаль мне её стало невыносимо. И я решил спасти. Пошел в банк, у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и все отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, я понял, что отдать тут нужно не только деньги, а всего себя. Чтобы вытащить ее из трясины, решил жениться".
Жениться до 23 лет молодым офицерам не дозволялось (Шмидту шел 21-й год), при этом непосредственное начальство должно было оценить кандидатуру невесты по её происхождению и моральным качествам. Нужно ли говорить о том, каким скандалом была женитьба Шмидта! После этого отец разрывает с ним общение и, подорвав здоровье, вскоре умирает.
Прослужив на Черноморском флоте всего три месяца, Шмидт ушел в отпуск на полгода "по причине болезни". Через год у пары родился сын Евгений. Доминика недолго оставалась в образе примерной офицерской жены и начала крутить романы на стороне…
По ходатайству дяди, Владимира Петровича, Шмидта перевели в Тихоокеанскую эскадру. Но молодой офицер нигде не уживается. Приступы раздражительности, припадки, сопровождаемые судорогами и катанием по полу, преследуют его, и маленький сын, став однажды свидетелем такого приступа, пугается и остается заикой на всю жизнь….
В 1889 году Шмидт пишет прошение об увольнении в отставку в связи с "болезненным состоянием". После того как просьба была удовлетворена, он лечится в модной московской клинике. Получив наследство от тётки, вместе с семьёй много путешествует: живет в Таганроге, Бердянске, Одессе, потом едет в Париж, где берёт уроки в школе воздухоплавания Эжена Годара. Он даже приобрёл аэростат, но первый же полёт получился неудачным, Шмидт получил серьёзную травму, следствием которой стала болезнь почек.
Наследство закончилось и Пётр Петрович в 1892 году пишет прошение "о зачислении его на военно-морскую службу". Мичмана определяют вахтенным на новейший крейсер 1 ранга "Рюрик". А через два года вновь передают на попечение адмирала Чухнина, который производит его в лейтенанты. За неполные пять лет службы лейтенант смешил семь кораблей.
После скандала с квартировладельцем в Нагасаки командование решило списать Шмидта на две недели в береговой лазарет для лечения неврастении. По окончании курса лейтенанта отправили в Россию на ледокол "Надёжный". Попытка освидетельствовать психическое здоровье Шмидта закончилась увольнением в отставку с правом служить в коммерческом флоте.
Дядя по-прежнему оставался "ангелом-хранителем" Петра Петровича, отрекомендовав его в "Добровольческий флот". Там Шмидт начинает со старпома, потом становится капитаном, вновь меняет одно судно за другим, но более спокойная среда возвращает ему психологическое равновесие.
В начале русско-японской войны Шмидта восстанавливают в звании и отправляют старшим офицером на угольный транспорт "Иртыш". Но он не хочет воевать.
В Либаве (Лиепае) на балу, организованном Обществом Красного Креста, Шмидт устраивает драку, но его оставляют на корабле. Будучи на вахте, он едва не сажает судно на мель – Шмидта сажают под арест, а затем списывают "по причине болезни". Его направляют в тыл, в Измаил, командовать отрядом из двух миноносцев. Назначают весной 1905-го, а уже летом из кассы отряда исчезают 2,5 тыс. рублей, а с ними и сам командир. Всю сумму он промотал на бегах в Киеве.
Бесславно завершив флотскую карьеру, он попадает в гущу митинговых страстей, что кипели тогда в Севастополе.
17 октября вышел царский Манифест о даровании свобод. Севастопольцы отправляются в городскую тюрьму, чтобы освободить заключённых. Охрана открыла огонь. Десятки человек были ранены, восемь погибли, их похороны превратились в громкую политическую акцию. На ней и выступил Шмидт с клятвой:
"Клянёмся в том, что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоёванных нами человеческих прав!"
Его арестовывают на двадцать дней, а эсеры выбирают пожизненным депутатом Севастопольского совета и, едва он выходит на свободу, направляют к нему делегацию матросов с крейсера "Очаков" с просьбой возглавить их.
Нацепив неположенные ему погоны капитана второго ранга, Шмидт отправляется на корабль, с которого предусмотрительно сбежали все офицеры.
Он выступает перед матросами и рассказывает им о своих грандиозных планах: сигнала с "Очакова" ждут "свои люди", чтобы начать восстание, захватить Севастополь, выдвинуться к Перекопу и отделить Крым от России. После чего готовить десанты на Одессу, Николаев, Херсон с перспективой установления Южно-Русской социалистической республики, которую он, Шмидт, и возглавит. Если же не получится с десантами, то и на скромную должность президента социалистического Крыма он вполне согласен.
Над "Очаковым" поднимают красный флаг, но под звуки гимна "Боже, царя храни!" – чтобы остальной флот понимал, что имеет дело не со своими, русскими революционерами, которые вроде даже не против царя.
© ochakiv.info Открытки с портретом лейтенанта П. П. Шмидта, возглавившего восстание моряков Черноморского флота в ноябре 1905 года на крейсере "Очаков" и других судах, в 1905—1907 годах печатались различными издательствами. Воспроизводимая открытка представляет собой монтаж из фотографий и акварельного рисунка, изображающего бой "Очакова".
На берег посылается сигнал: "Командую флотом. Шмидт", а в Санкт-Петербург отправляется телеграмма: "Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от вас, государь, немедленного созыва Учредительного собрания и перестает повиноваться вашим министрам. Командующий флотом гражданин Шмидт".
Штурмовые группы очаковцев захватывают миноносец "Свирепый" и еще три номерных миноносца, минный крейсер "Гридень", к "Очакову" присоединяются миноносцы "Зоркий" и "Заветный", канлодка "Уралец", учебный корабль "Днестр" и минный транспорт "Буг".
На этом успехи восставших кончились. Захваченные на кораблях офицеры (около сотни) были взяты в заложники. Потом в заложники будут взяты и пассажиры гражданского парохода "Пушкин", которых, впрочем, в результате переговоров отпустят. Посланную к нему от адмирала Чухнина делегацию из однокашников Шмидт тоже захватит.
Берег ответил мятежникам ультиматумом – сдаться в течение часа. После потопления "Буга", взрыв которого угрожал разрушениями в городе, крейсер обстреляли из мелкокалиберных орудий. Крейсер загорелся, началась паника, во время которой Шмидт с сыном попытались на миноносце прорваться в Турцию, но их задержали.
Судили Шмидта военным судом, супруга пыталась представить мужа сумасшедшим, но тот отказался от обследования, заявив, что "если он болен, то вместе с ним больны и сто тридцать миллионов русских людей".
Адвокаты во главе с будущим министром юстиции Временного правительства Александром Зарудным нажимали на то, что Шмидт находился в отставке, но обвинение действовало по принципу "бывших офицеров не бывает". Лейтенанта приговорили к смертной казни через повешение, которую впоследствии заменили расстрелом.
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Д. Пудичев Команда крейсера "Очаков" за две недели до восстания 1905 г. и лейтенант Шмидт (в верхнем правом углу)
Сын Евгений впоследствии получил у Временного правительства право на приставку к фамилии "Очаковский". Позже он примкнул к белым и ушёл из России вместе с армией Врангеля. В эмиграции он написал книгу об отце:
"За что ты погиб, отец!? Ужели для того, чтобы сын твой увидел, как рушатся устои тысячелетнего государства, как великая нация сходит с ума, как с каждым днём, как с каждой минутой всё более втаптываются в грязь те идеи, ради которых ты пошел на Голгофу?"
Возлюбленная по переписке, завязавшейся в 1905 году, Зинаида Ивановна Ризберг, представила Советской власти письма героя революции и до конца дней исправно получала пенсию.
Книга Евгения Шмидта-Очаковского не нашла своего читателя. Правда об этом странном, не очень здоровом человеке одним была не интересна, а другим просто не нужна – легенда жила уже своей жизнью.
