"Криминальный талант": кино одесских КВНщиков
"Криминальный талант": кино одесских КВНщиков - 26.03.2026 Украина.ру
"Криминальный талант": кино одесских КВНщиков
В 1988 году советское кино стояло на пороге больших перемен, причём далеко не в лучшую сторону. На экраны одновременно выходили картины старой школы и первые фильмы новой, постсоветской реальности. Режиссёры впервые за десятилетия получили возможность говорить о человеческих слабостях без обязательных идеологических комментариев
2026-03-26T08:00
2026-03-26T08:00
история
история
история ссср
одесса
ленинград
москва
олег филимонов
одесская киностудия
квн
кино
25 марта 1989 года на советские телеэкраны вышел нашумевший и действительно выдающийся фильм Одесской киностудии, который в 1988 году снял режиссёр Сергей Ашкенази. Литературной основой сценария стала повесть Станислава Родионова "Криминальный талант", опубликованная в журнале "Аврора" в 1974 году.Позднее она превратилась в пьесу "Допрос", не слишком востребованную, и ставившуюся в основном в провинциальных театрах: сделать проститутку главным действующим лицом тогда было недопустимо. Но годы прошли, о повести и пьесе вспомнили, решив перенести действие в современность, изменить антураж и отредактировать психотипы героев. Тем более что тремя годами ранее режиссёром Ириной Сорокиной, уже по этой повести был поставлен телеспектакль. В итоге Станислав Родионов, сам бывший сотрудник правоохранительных органов, в соавторстве с известным сценаристом Юрием Макаровым написал сценарий для экранизации.Режиссёр Одесской киностудии Сергей Ашкенази принадлежал к поколению, сформировавшемуся в 1970-е, но раскрывшемуся лишь к концу 80-х. Это поколение режиссёров, выросших на эстетике двух непримиримых антиподов – Тарковского и Герасимова, – и начавших снимать в условиях жёсткой цензуры. Ашкенази отличался тонким вкусом, вниманием к деталям и человеческой психологии. Он не стремился к громким темам: его интересовали внутренние конфликты, моральные тупики, "маленькие трагедии", которые долгое время считались в советском кино второстепенными: "мне хотелось снять историю не о преступлении, а о том, как человек ищет выход там, где выхода нет". И это не просто красивая фраза: фильм действительно построен на паузах, взглядах, недосказанности. На том, что в советском кино не приветствовалось – на человеческой слабости.Съёмки проходили в Ленинграде и Одессе – двух городах, каждый из которых несёт собственный культурный и эмоциональный код. Ленинград конца 80-х жил предчувствием перемен: заводы работали уже не так уверенно, интеллигенция спорила о будущем, на Невском появлялись первые кооперативы. Город был серым, влажным, нервным, с тяжёлыми линиями набережных и тусклой подсветкой проходных дворов. Это состояние идеально легло в визуальную ткань фильма. Одесса же оставалась островком лёгкости и иронии, городом, где юмор был способом выживания, а даже криминальная история звучала мягче, чем где бы то ни было. Контраст северной жёсткости и южной мягкости стал одним из скрытых нервов картины.Главную роль – талантливой мошенницы Рукояткиной, чья изобретательность становится почти искусством, сыграла Александра Захарова. В конце 80-х она была одной из самых ярких актрис своего поколения, воспитанной в театральной среде, где ценили психологическую точность. Ей хотелось доказать независимость от отца, известного режиссёра легендарного театра Ленком Марка Захарова. В Москве негромко сплетничали, что Александра бездарна, а все её успехи – заслуга отца*.Роль в "Криминальном таланте" оказалась своевременной: она блестяще справилась, показав, что её работы в отцовских фильмах "Формула любви" или в "Убить дракона" – не только результат протекции, но и личного таланта. Её героиня – не femme fatale и не жертва, а человек, слишком хорошо понимающий правила игры. "Я играла женщину, которая преступает закон не ради выгоды, а ради выживания", – говорила Захарова. Это, пожалуй, самая точная формула фильма. При этом актриса, несмотря на разницу в возрасте, умудрилась вскружить голову режиссёру, у которого была семья и дети. Вскружить настолько, что сценарий следующей картины – "Заложница" – Ашкенази писал специально под неё. Возможно, и это сыграло свою роль в том, что когда выяснилось, что часть эпизодов снята на бракованную плёнку, актриса спокойно согласилась на пересъёмку.Алексей Жарков, сыгравший следователя Рябинина, к началу съёмок уже находился на пике славы. Это был один из самых востребованных актёров, который не отказывался даже от самых маленьких ролей. За его плечами были десятки ролей, включая участие в таких недавно прозвучавших шедеврах, как "Торпедоносцы" (1983) Семёна Арановича, "Мой друг Иван Лапшин" (1984) Алексея Германа и "Десять негритят" (1987) Станислава Говорухина. В "Криминальном таланте" ему предстояло показать не просто следователя прокуратуры, расследующего непростую цепочку преступлений, а человека, который слишком хорошо понимает преступницу. Между ними на фоне личных неурядиц каждого возникает странная эмоциональная связь.Особый интерес вызывает участие в фильме членов легендарной команды КВН "Одесские джентльмены" сезона 1986/87 годов – Янислава Левинзона, Олега Филимонова** и Светланы Фабрикант. В конце 80-х "джентльмены" были символом одесского юмора, интеллигентной иронии, умения смеяться над жизнью. Их появление в криминальной драме – не просто эпизод, а культурный знак эпохи, когда жанры смешивались, комики играли драму, а драматические актёры пробовали себя в комедии.Левинзон сыграл небольшую, но запоминающуюся роль – портного Торбу – человека, который знает слишком много и говорит слишком мало. Его дальнейшая судьба – пример того, как одесская школа актёрства может жить в любой точке мира: театр, преподавание, эмиграция в Израиль, работа за рубежом на русскоязычной сцене.Филимонов остался в кино и на телевидении. Его пластика, фирменная интонация, способность играть "маленького человека" с большой внутренней драмой сделали его востребованным и в 90-е. Сам он говорил, что "Криминальный талант" – фильм, где ему дали сыграть не маску, а человека. Сейчас Филимонов продолжает играть в спектаклях, гастролирует по Европе и Украине, в том числе со спектаклем с актёром Алексеем Горбуновым, о котором недавно упоминалось в материале о фильме "Груз без маркировки".Светлана Фабрикант после фильма ушла в режиссуру – сначала телепередач, затем документального кино. Она говорила, что участие в картине стало для неё "точкой перехода": иногда интереснее не играть, а наблюдать. Позднее Фабрикант нашла себя в общественной и политической деятельности, была народным депутатом VII созыва от Партии регионов.Печально сложилась судьба Игоря Нефёдова, сыгравшего капитана милиции Петельникова. В 90-е он перестал получать предложения от режиссёров, пристрастился к алкоголю, начал пропускать репетиции. Олег Табаков отстранил его от ролей в "Табакерке", возникли проблемы и в семье. В 1993 году 33‑летний актёр покончил с собой.Съёмочный процесс был полон забавных эпизодов. В Одессе, например, снимали сцену на Приморском бульваре, где героиня должна была незаметно "обработать" прохожего. Но прохожий оказался слишком внимательным: он схватил руку актрисы и возмутился – "Девушка, вы что делаете?!" Съёмку остановили, режиссёр объяснял, что кошелёк – реквизит. "Так бы сразу сказали, я бы ещё и сыграл!" – ответил одессит. И сыграл: его действительно сняли в массовке.В Ленинграде произошла другая история. Захарова должна была пробежать по мосту, но внезапно поднялся сильный ветер, и парик, который она носила для роли, улетел в Неву. Оператор крикнул: "Снимаем! Это же символ!" – но режиссёр настоял на пересъёмке: "символы – это хорошо, но бюджет париков не бесконечный".Филимонов вспоминал и ещё один эпизод:"Мы делали сцену вечером в одном из ресторанов на Невском проспекте. Я изображал метрдотеля, а Светочка(Светлана Фабрикант – прим. автора) – девушку лёгкого поведения, дежурящую у входа. Чтобы обстановка выглядела естественной, снимали на скрытую камеру. И тут какие‑то товарищи бандитского вида приняли нашу Свету за настоящую проститутку! Пришлось всей командой её отбивать и долго объяснять, что здесь просто снимают фильм".Фильм изначально создавался как телевизионный, а не для кинопроката. По словам ашкенази, "фильм получился камерным, почти интимным, построенным на диалогах, взглядах, паузах".В конце 80-х советская киноиндустрия переживала кризис: финансирование сокращалось, студии искали новые форматы, телевидение становилось главным заказчиком и могло охватить широкую аудиторию.Редактор Татьяна Хмиадашвили вспоминала:"Её долго утверждали, прежде чем внести в план: были разные препоны. Считалось, что сюжет слишком провокационный для широкого проката. Время "Интердевочки", пришло позже. Плюс музыкальное оформление. В фильме звучат хиты Madonna, Status Quo, Stevie Wonder, что было смелым для кино того времени. Но фильм вышел, зрители его приняли и поняли правильно".Журнал "Советский экран" писал тогда:"В "Криминальном таланте" нет привычной криминальной романтики. Это фильм о том, как человек может переступить черту, если обстоятельства подталкивают его к этому. (…) Картина удивляет честностью. Она не оправдывает героев, но и не осуждает их. Она просто показывает, как устроена жизнь".Эти строки передают дух эпохи – времени, когда кино тихим голосом начинало говорить правду. Это потом уже оно начнёт назойливо её выпячивать и тыкать в глаза."Криминальный талант" – фильм, который не кричит, а шепчет. Он не предлагает готовых выводов, не навязывает морали, не рисует мир чёрно‑белым. Он показывает людей, которые пытаются выжить, сохранить достоинство, найти себя – и иногда ошибаются. И, пожалуй, именно поэтому он и сегодня смотрится удивительно современно. Он напоминает, что талант – даже криминальный – порой всего лишь способ человека справиться с жизнью, которая не всегда справедлива. Именно поэтому сегодня, оглядываясь назад, "Криминальный талант" воспринимается не просто как криминальная драма, а как тихий, но точный документ эпохи.* Сейчас, через 30 с лишком лет после появления "Криминального таланта", можно уверенно сказать, что большинство сторонников этой точки зрения свою точку зрения не поменяли. – Ред.** В списки не внесён, но вполне достоин – с 2014 года занимает антироссийскую позицию.
одесса
ленинград
москва
история, история ссср, одесса, ленинград, москва, олег филимонов, одесская киностудия, квн, кино, кинематограф, телевидение
История, История, история СССР, Одесса, Ленинград, Москва, Олег Филимонов, Одесская киностудия, КВН, кино, кинематограф, телевидение

"Криминальный талант": кино одесских КВНщиков

08:00 26.03.2026
 
"Криминальный талант". Кадр из фильма
Криминальный талант. Кадр из фильма
В 1988 году советское кино стояло на пороге больших перемен, причём далеко не в лучшую сторону. На экраны одновременно выходили картины старой школы и первые фильмы новой, постсоветской реальности. Режиссёры впервые за десятилетия получили возможность говорить о человеческих слабостях без обязательных идеологических комментариев
25 марта 1989 года на советские телеэкраны вышел нашумевший и действительно выдающийся фильм Одесской киностудии, который в 1988 году снял режиссёр Сергей Ашкенази. Литературной основой сценария стала повесть Станислава Родионова "Криминальный талант", опубликованная в журнале "Аврора" в 1974 году.
Позднее она превратилась в пьесу "Допрос", не слишком востребованную, и ставившуюся в основном в провинциальных театрах: сделать проститутку главным действующим лицом тогда было недопустимо. Но годы прошли, о повести и пьесе вспомнили, решив перенести действие в современность, изменить антураж и отредактировать психотипы героев. Тем более что тремя годами ранее режиссёром Ириной Сорокиной, уже по этой повести был поставлен телеспектакль. В итоге Станислав Родионов, сам бывший сотрудник правоохранительных органов, в соавторстве с известным сценаристом Юрием Макаровым написал сценарий для экранизации.
Режиссёр Одесской киностудии Сергей Ашкенази принадлежал к поколению, сформировавшемуся в 1970-е, но раскрывшемуся лишь к концу 80-х. Это поколение режиссёров, выросших на эстетике двух непримиримых антиподов – Тарковского и Герасимова, – и начавших снимать в условиях жёсткой цензуры. Ашкенази отличался тонким вкусом, вниманием к деталям и человеческой психологии. Он не стремился к громким темам: его интересовали внутренние конфликты, моральные тупики, "маленькие трагедии", которые долгое время считались в советском кино второстепенными: "мне хотелось снять историю не о преступлении, а о том, как человек ищет выход там, где выхода нет". И это не просто красивая фраза: фильм действительно построен на паузах, взглядах, недосказанности. На том, что в советском кино не приветствовалось – на человеческой слабости.
Съёмки проходили в Ленинграде и Одессе – двух городах, каждый из которых несёт собственный культурный и эмоциональный код. Ленинград конца 80-х жил предчувствием перемен: заводы работали уже не так уверенно, интеллигенция спорила о будущем, на Невском появлялись первые кооперативы. Город был серым, влажным, нервным, с тяжёлыми линиями набережных и тусклой подсветкой проходных дворов. Это состояние идеально легло в визуальную ткань фильма. Одесса же оставалась островком лёгкости и иронии, городом, где юмор был способом выживания, а даже криминальная история звучала мягче, чем где бы то ни было. Контраст северной жёсткости и южной мягкости стал одним из скрытых нервов картины.
Главную роль – талантливой мошенницы Рукояткиной, чья изобретательность становится почти искусством, сыграла Александра Захарова. В конце 80-х она была одной из самых ярких актрис своего поколения, воспитанной в театральной среде, где ценили психологическую точность. Ей хотелось доказать независимость от отца, известного режиссёра легендарного театра Ленком Марка Захарова. В Москве негромко сплетничали, что Александра бездарна, а все её успехи – заслуга отца*.
Роль в "Криминальном таланте" оказалась своевременной: она блестяще справилась, показав, что её работы в отцовских фильмах "Формула любви" или в "Убить дракона" – не только результат протекции, но и личного таланта. Её героиня – не femme fatale и не жертва, а человек, слишком хорошо понимающий правила игры. "Я играла женщину, которая преступает закон не ради выгоды, а ради выживания", – говорила Захарова. Это, пожалуй, самая точная формула фильма. При этом актриса, несмотря на разницу в возрасте, умудрилась вскружить голову режиссёру, у которого была семья и дети. Вскружить настолько, что сценарий следующей картины – "Заложница" – Ашкенази писал специально под неё. Возможно, и это сыграло свою роль в том, что когда выяснилось, что часть эпизодов снята на бракованную плёнку, актриса спокойно согласилась на пересъёмку.
Алексей Жарков, сыгравший следователя Рябинина, к началу съёмок уже находился на пике славы. Это был один из самых востребованных актёров, который не отказывался даже от самых маленьких ролей. За его плечами были десятки ролей, включая участие в таких недавно прозвучавших шедеврах, как "Торпедоносцы" (1983) Семёна Арановича, "Мой друг Иван Лапшин" (1984) Алексея Германа и "Десять негритят" (1987) Станислава Говорухина. В "Криминальном таланте" ему предстояло показать не просто следователя прокуратуры, расследующего непростую цепочку преступлений, а человека, который слишком хорошо понимает преступницу. Между ними на фоне личных неурядиц каждого возникает странная эмоциональная связь.
Особый интерес вызывает участие в фильме членов легендарной команды КВН "Одесские джентльмены" сезона 1986/87 годов – Янислава Левинзона, Олега Филимонова** и Светланы Фабрикант. В конце 80-х "джентльмены" были символом одесского юмора, интеллигентной иронии, умения смеяться над жизнью. Их появление в криминальной драме – не просто эпизод, а культурный знак эпохи, когда жанры смешивались, комики играли драму, а драматические актёры пробовали себя в комедии.
Светлана Фабрикант в фильме "Криминальный талант"
Светлана Фабрикант в фильме Криминальный талант
Светлана Фабрикант в фильме "Криминальный талант"
Левинзон сыграл небольшую, но запоминающуюся роль – портного Торбу – человека, который знает слишком много и говорит слишком мало. Его дальнейшая судьба – пример того, как одесская школа актёрства может жить в любой точке мира: театр, преподавание, эмиграция в Израиль, работа за рубежом на русскоязычной сцене.
Филимонов остался в кино и на телевидении. Его пластика, фирменная интонация, способность играть "маленького человека" с большой внутренней драмой сделали его востребованным и в 90-е. Сам он говорил, что "Криминальный талант" – фильм, где ему дали сыграть не маску, а человека. Сейчас Филимонов продолжает играть в спектаклях, гастролирует по Европе и Украине, в том числе со спектаклем с актёром Алексеем Горбуновым, о котором недавно упоминалось в материале о фильме "Груз без маркировки".
Светлана Фабрикант после фильма ушла в режиссуру – сначала телепередач, затем документального кино. Она говорила, что участие в картине стало для неё "точкой перехода": иногда интереснее не играть, а наблюдать. Позднее Фабрикант нашла себя в общественной и политической деятельности, была народным депутатом VII созыва от Партии регионов.
Печально сложилась судьба Игоря Нефёдова, сыгравшего капитана милиции Петельникова. В 90-е он перестал получать предложения от режиссёров, пристрастился к алкоголю, начал пропускать репетиции. Олег Табаков отстранил его от ролей в "Табакерке", возникли проблемы и в семье. В 1993 году 33‑летний актёр покончил с собой.
Съёмочный процесс был полон забавных эпизодов. В Одессе, например, снимали сцену на Приморском бульваре, где героиня должна была незаметно "обработать" прохожего. Но прохожий оказался слишком внимательным: он схватил руку актрисы и возмутился – "Девушка, вы что делаете?!" Съёмку остановили, режиссёр объяснял, что кошелёк – реквизит. "Так бы сразу сказали, я бы ещё и сыграл!" – ответил одессит. И сыграл: его действительно сняли в массовке.
В Ленинграде произошла другая история. Захарова должна была пробежать по мосту, но внезапно поднялся сильный ветер, и парик, который она носила для роли, улетел в Неву. Оператор крикнул: "Снимаем! Это же символ!" – но режиссёр настоял на пересъёмке: "символы – это хорошо, но бюджет париков не бесконечный".
Игорь Нефёдов в фильме "Криминальный талант"
Игорь Нефёдов в фильме Криминальный талант
Игорь Нефёдов в фильме "Криминальный талант"
Филимонов вспоминал и ещё один эпизод:
"Мы делали сцену вечером в одном из ресторанов на Невском проспекте. Я изображал метрдотеля, а Светочка(Светлана Фабрикант – прим. автора) – девушку лёгкого поведения, дежурящую у входа. Чтобы обстановка выглядела естественной, снимали на скрытую камеру. И тут какие‑то товарищи бандитского вида приняли нашу Свету за настоящую проститутку! Пришлось всей командой её отбивать и долго объяснять, что здесь просто снимают фильм".
Фильм изначально создавался как телевизионный, а не для кинопроката. По словам ашкенази, "фильм получился камерным, почти интимным, построенным на диалогах, взглядах, паузах".
В конце 80-х советская киноиндустрия переживала кризис: финансирование сокращалось, студии искали новые форматы, телевидение становилось главным заказчиком и могло охватить широкую аудиторию.
Редактор Татьяна Хмиадашвили вспоминала:
"Её долго утверждали, прежде чем внести в план: были разные препоны. Считалось, что сюжет слишком провокационный для широкого проката. Время "Интердевочки", пришло позже. Плюс музыкальное оформление. В фильме звучат хиты Madonna, Status Quo, Stevie Wonder, что было смелым для кино того времени. Но фильм вышел, зрители его приняли и поняли правильно".
"Криминальный талант". Кадр из фильма
Криминальный талант. Кадр из фильма
"Криминальный талант". Кадр из фильма
Журнал "Советский экран" писал тогда:
"В "Криминальном таланте" нет привычной криминальной романтики. Это фильм о том, как человек может переступить черту, если обстоятельства подталкивают его к этому. (…) Картина удивляет честностью. Она не оправдывает героев, но и не осуждает их. Она просто показывает, как устроена жизнь".
Эти строки передают дух эпохи – времени, когда кино тихим голосом начинало говорить правду. Это потом уже оно начнёт назойливо её выпячивать и тыкать в глаза.
"Криминальный талант" – фильм, который не кричит, а шепчет. Он не предлагает готовых выводов, не навязывает морали, не рисует мир чёрно‑белым. Он показывает людей, которые пытаются выжить, сохранить достоинство, найти себя – и иногда ошибаются. И, пожалуй, именно поэтому он и сегодня смотрится удивительно современно. Он напоминает, что талант – даже криминальный – порой всего лишь способ человека справиться с жизнью, которая не всегда справедлива. Именно поэтому сегодня, оглядываясь назад, "Криминальный талант" воспринимается не просто как криминальная драма, а как тихий, но точный документ эпохи.
* Сейчас, через 30 с лишком лет после появления "Криминального таланта", можно уверенно сказать, что большинство сторонников этой точки зрения свою точку зрения не поменяли. – Ред.
** В списки не внесён, но вполне достоин – с 2014 года занимает антироссийскую позицию.
