https://ukraina.ru/20260326/kriminalnyy-talant-kino-odesskikh-kvnschikov-1077149897.html

"Криминальный талант": кино одесских КВНщиков

В 1988 году советское кино стояло на пороге больших перемен, причём далеко не в лучшую сторону. На экраны одновременно выходили картины старой школы и первые фильмы новой, постсоветской реальности. Режиссёры впервые за десятилетия получили возможность говорить о человеческих слабостях без обязательных идеологических комментариев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077148890_20:0:863:474_1920x0_80_0_0_74808bf847070b78ec0c0529e2fd3dbf.jpg

25 марта 1989 года на советские телеэкраны вышел нашумевший и действительно выдающийся фильм Одесской киностудии, который в 1988 году снял режиссёр Сергей Ашкенази. Литературной основой сценария стала повесть Станислава Родионова "Криминальный талант", опубликованная в журнале "Аврора" в 1974 году.Позднее она превратилась в пьесу "Допрос", не слишком востребованную, и ставившуюся в основном в провинциальных театрах: сделать проститутку главным действующим лицом тогда было недопустимо. Но годы прошли, о повести и пьесе вспомнили, решив перенести действие в современность, изменить антураж и отредактировать психотипы героев. Тем более что тремя годами ранее режиссёром Ириной Сорокиной, уже по этой повести был поставлен телеспектакль. В итоге Станислав Родионов, сам бывший сотрудник правоохранительных органов, в соавторстве с известным сценаристом Юрием Макаровым написал сценарий для экранизации.Режиссёр Одесской киностудии Сергей Ашкенази принадлежал к поколению, сформировавшемуся в 1970-е, но раскрывшемуся лишь к концу 80-х. Это поколение режиссёров, выросших на эстетике двух непримиримых антиподов – Тарковского и Герасимова, – и начавших снимать в условиях жёсткой цензуры. Ашкенази отличался тонким вкусом, вниманием к деталям и человеческой психологии. Он не стремился к громким темам: его интересовали внутренние конфликты, моральные тупики, "маленькие трагедии", которые долгое время считались в советском кино второстепенными: "мне хотелось снять историю не о преступлении, а о том, как человек ищет выход там, где выхода нет". И это не просто красивая фраза: фильм действительно построен на паузах, взглядах, недосказанности. На том, что в советском кино не приветствовалось – на человеческой слабости.Съёмки проходили в Ленинграде и Одессе – двух городах, каждый из которых несёт собственный культурный и эмоциональный код. Ленинград конца 80-х жил предчувствием перемен: заводы работали уже не так уверенно, интеллигенция спорила о будущем, на Невском появлялись первые кооперативы. Город был серым, влажным, нервным, с тяжёлыми линиями набережных и тусклой подсветкой проходных дворов. Это состояние идеально легло в визуальную ткань фильма. Одесса же оставалась островком лёгкости и иронии, городом, где юмор был способом выживания, а даже криминальная история звучала мягче, чем где бы то ни было. Контраст северной жёсткости и южной мягкости стал одним из скрытых нервов картины.Главную роль – талантливой мошенницы Рукояткиной, чья изобретательность становится почти искусством, сыграла Александра Захарова. В конце 80-х она была одной из самых ярких актрис своего поколения, воспитанной в театральной среде, где ценили психологическую точность. Ей хотелось доказать независимость от отца, известного режиссёра легендарного театра Ленком Марка Захарова. В Москве негромко сплетничали, что Александра бездарна, а все её успехи – заслуга отца*.Роль в "Криминальном таланте" оказалась своевременной: она блестяще справилась, показав, что её работы в отцовских фильмах "Формула любви" или в "Убить дракона" – не только результат протекции, но и личного таланта. Её героиня – не femme fatale и не жертва, а человек, слишком хорошо понимающий правила игры. "Я играла женщину, которая преступает закон не ради выгоды, а ради выживания", – говорила Захарова. Это, пожалуй, самая точная формула фильма. При этом актриса, несмотря на разницу в возрасте, умудрилась вскружить голову режиссёру, у которого была семья и дети. Вскружить настолько, что сценарий следующей картины – "Заложница" – Ашкенази писал специально под неё. Возможно, и это сыграло свою роль в том, что когда выяснилось, что часть эпизодов снята на бракованную плёнку, актриса спокойно согласилась на пересъёмку.Алексей Жарков, сыгравший следователя Рябинина, к началу съёмок уже находился на пике славы. Это был один из самых востребованных актёров, который не отказывался даже от самых маленьких ролей. За его плечами были десятки ролей, включая участие в таких недавно прозвучавших шедеврах, как "Торпедоносцы" (1983) Семёна Арановича, "Мой друг Иван Лапшин" (1984) Алексея Германа и "Десять негритят" (1987) Станислава Говорухина. В "Криминальном таланте" ему предстояло показать не просто следователя прокуратуры, расследующего непростую цепочку преступлений, а человека, который слишком хорошо понимает преступницу. Между ними на фоне личных неурядиц каждого возникает странная эмоциональная связь.Особый интерес вызывает участие в фильме членов легендарной команды КВН "Одесские джентльмены" сезона 1986/87 годов – Янислава Левинзона, Олега Филимонова** и Светланы Фабрикант. В конце 80-х "джентльмены" были символом одесского юмора, интеллигентной иронии, умения смеяться над жизнью. Их появление в криминальной драме – не просто эпизод, а культурный знак эпохи, когда жанры смешивались, комики играли драму, а драматические актёры пробовали себя в комедии.Левинзон сыграл небольшую, но запоминающуюся роль – портного Торбу – человека, который знает слишком много и говорит слишком мало. Его дальнейшая судьба – пример того, как одесская школа актёрства может жить в любой точке мира: театр, преподавание, эмиграция в Израиль, работа за рубежом на русскоязычной сцене.Филимонов остался в кино и на телевидении. Его пластика, фирменная интонация, способность играть "маленького человека" с большой внутренней драмой сделали его востребованным и в 90-е. Сам он говорил, что "Криминальный талант" – фильм, где ему дали сыграть не маску, а человека. Сейчас Филимонов продолжает играть в спектаклях, гастролирует по Европе и Украине, в том числе со спектаклем с актёром Алексеем Горбуновым, о котором недавно упоминалось в материале о фильме "Груз без маркировки".Светлана Фабрикант после фильма ушла в режиссуру – сначала телепередач, затем документального кино. Она говорила, что участие в картине стало для неё "точкой перехода": иногда интереснее не играть, а наблюдать. Позднее Фабрикант нашла себя в общественной и политической деятельности, была народным депутатом VII созыва от Партии регионов.Печально сложилась судьба Игоря Нефёдова, сыгравшего капитана милиции Петельникова. В 90-е он перестал получать предложения от режиссёров, пристрастился к алкоголю, начал пропускать репетиции. Олег Табаков отстранил его от ролей в "Табакерке", возникли проблемы и в семье. В 1993 году 33‑летний актёр покончил с собой.Съёмочный процесс был полон забавных эпизодов. В Одессе, например, снимали сцену на Приморском бульваре, где героиня должна была незаметно "обработать" прохожего. Но прохожий оказался слишком внимательным: он схватил руку актрисы и возмутился – "Девушка, вы что делаете?!" Съёмку остановили, режиссёр объяснял, что кошелёк – реквизит. "Так бы сразу сказали, я бы ещё и сыграл!" – ответил одессит. И сыграл: его действительно сняли в массовке.В Ленинграде произошла другая история. Захарова должна была пробежать по мосту, но внезапно поднялся сильный ветер, и парик, который она носила для роли, улетел в Неву. Оператор крикнул: "Снимаем! Это же символ!" – но режиссёр настоял на пересъёмке: "символы – это хорошо, но бюджет париков не бесконечный".Филимонов вспоминал и ещё один эпизод:"Мы делали сцену вечером в одном из ресторанов на Невском проспекте. Я изображал метрдотеля, а Светочка(Светлана Фабрикант – прим. автора) – девушку лёгкого поведения, дежурящую у входа. Чтобы обстановка выглядела естественной, снимали на скрытую камеру. И тут какие‑то товарищи бандитского вида приняли нашу Свету за настоящую проститутку! Пришлось всей командой её отбивать и долго объяснять, что здесь просто снимают фильм".Фильм изначально создавался как телевизионный, а не для кинопроката. По словам ашкенази, "фильм получился камерным, почти интимным, построенным на диалогах, взглядах, паузах".В конце 80-х советская киноиндустрия переживала кризис: финансирование сокращалось, студии искали новые форматы, телевидение становилось главным заказчиком и могло охватить широкую аудиторию.Редактор Татьяна Хмиадашвили вспоминала:"Её долго утверждали, прежде чем внести в план: были разные препоны. Считалось, что сюжет слишком провокационный для широкого проката. Время "Интердевочки", пришло позже. Плюс музыкальное оформление. В фильме звучат хиты Madonna, Status Quo, Stevie Wonder, что было смелым для кино того времени. Но фильм вышел, зрители его приняли и поняли правильно".Журнал "Советский экран" писал тогда:"В "Криминальном таланте" нет привычной криминальной романтики. Это фильм о том, как человек может переступить черту, если обстоятельства подталкивают его к этому. (…) Картина удивляет честностью. Она не оправдывает героев, но и не осуждает их. Она просто показывает, как устроена жизнь".Эти строки передают дух эпохи – времени, когда кино тихим голосом начинало говорить правду. Это потом уже оно начнёт назойливо её выпячивать и тыкать в глаза."Криминальный талант" – фильм, который не кричит, а шепчет. Он не предлагает готовых выводов, не навязывает морали, не рисует мир чёрно‑белым. Он показывает людей, которые пытаются выжить, сохранить достоинство, найти себя – и иногда ошибаются. И, пожалуй, именно поэтому он и сегодня смотрится удивительно современно. Он напоминает, что талант – даже криминальный – порой всего лишь способ человека справиться с жизнью, которая не всегда справедлива. Именно поэтому сегодня, оглядываясь назад, "Криминальный талант" воспринимается не просто как криминальная драма, а как тихий, но точный документ эпохи.* Сейчас, через 30 с лишком лет после появления "Криминального таланта", можно уверенно сказать, что большинство сторонников этой точки зрения свою точку зрения не поменяли. – Ред.** В списки не внесён, но вполне достоин – с 2014 года занимает антироссийскую позицию.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

история, история ссср, одесса, ленинград, москва, олег филимонов, одесская киностудия, квн, кино, кинематограф, телевидение