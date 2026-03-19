ПриватБанк: от банка расчётов с Россией до $ 10 000 "за москаля"

19 марта 1992 года считается датой основания самой известной и одиозной финансовой структуры Украины – ПриватБанка. Он прошёл путь от "истории успеха" до "самой большой аферы XXI века"

Всё началось с торговли оргтехникой, которой занимались Игорь Коломойский* и два бывших сотрудника кооператива "Фианит" – Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов. Боголюбов и Коломойский закупали оргтехнику в Москве, а Мартынов занимался её сбытом в Днепропетровске. Бизнес они вели на равных.После распада СССР бизнес расширился – импортировалась не только оргтехник, но и бытовая электроника, кроссовки, спортивные костюмы. Вскоре партнёры стали долларовыми миллионерами. На этом этапе появился четвертый равноправный партнёр, сын подпольного советского предпринимателя – Леонид Милославский. Он был одним из учредителей "Фианита".Его отец, Аркадий Милославский, был одним из боссов днепропетровской "Морковки". Так на сленге назывался теневой диспетчерский центр, который предоставлял формально государственный, а фактически частный автотранспорт производителям овощей и фруктов.По словам Мартынова, "он выполнял представительские функции, договаривался и с властью, и не с властью". Психиатр по образованию, проработавший некоторое время в одной из больниц Днепропетровска, Милославский умел найти подход к любому собеседнику. Работала и магия имени: в начале 1990-х Милославского-старшего уже не было в живых, но его фамилию по-прежнему произносили шёпотом.Чтобы оплачивать импортные потребительские товары, группа "Приват" наладила экспорт металлопродукции. Торговать металлом оказалось выгоднее, чем возить ширпотреб. Металлом занимался Коломойский, он же курировал нефтяной бизнес, появившийся после того, как представитель президента в Днепропетровской области Павел Лазаренко обязал местных экспортеров ввозить в регион нефтепродукты.Первую крупную партию бензина "Приват" приобрел на Мажейкяйском НПЗ в Литве, где у Милославского были хорошие связи. Вскоре партнёры начали скупать объекты для хранения и транспортировки. А нефтяной бизнес подтянул ферросплавное направление. Группа поставляла топливо на Орджоникидзевский ГОК, получая взамен марганцевую руду. За это направление отвечал Мартынов.Так складывалась финансово-промышленная группа, позже получившая неофициальное название "Приват".В начале 1992 года бывший первый секретарь обкома комсомола Сергей Тигипко предложил Милославскому создать банк. Против был только Коломойский, хотя он был знаком с Тигипко ещё с 1980 года. Разногласия удалось снять после того, как Тигипко пообещал вернуть деньги, внесённые в уставный капитал, в виде кредитов компаниям учредителей*.Лицензию ПриватБанк получил 19 марта 1992 года. Название придумал Тигипко***, ставший главой правления банка, а Милославский возглавил его наблюдательный совет. И в ПриватБанке, и в группе "Приват" у Милославского, Коломойского, Боголюбова и Мартынова были равные доли – по 25%.Первый офис ПриватБанка располагался в общежитии Днепропетровского механико-металлургического техникума, где Тигипко когда-то работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Дочь директора техникума стала главой кредитного управления банка, команда состояла из бывших комсомольских работников.ПриватБанк охотно обслуживал частных предпринимателей. Самыми прибыльными операциями на первых порах были расчёты с Россией, которые обеспечивал Тигипко – он лично договаривался с московскими банкирами-"комсомольцами" о клиринговых платежах.Суть этих операций хорошо передает ролик ПриватБанка, который крутили по телевизору в первой половине 1990-х: Купоно-карбованец ползет через украинско-российскую границу, вокруг свистят пули, но сохранность денег обеспечивает ПриватБанк. Скорость проведения платежей сократилась до суток (до того деньги могли идти неделями). А в 1994 году ПриватБанк открыл дочерний Москомприватбанк, который уже через полгода стала одним из крупнейших игроков валютного рынка стран СНГ.Поначалу бизнес ПриватБанка был заточен в основном на корпоративный сектор, выдачу кредитов компаниям и обслуживание безналичных платежей. Тигипко первым на Украине купил за границей комплексную программную систему для банков – Equation, которая была способна справиться с огромным потоком клиентских заявок. В конце 1992 года акционеры предложили Тигипко партнёрство, опасаясь, что тот уйдёт и создаст собственный банк****.Розничный бизнес ПриватБанка начался в 1993 году с оформления депозитов для физлиц. Первоначально депозиты оформлялись в почтовых отделениях. Первый офис для частных клиентов открылся неподалеку от главного – в здании техникума. ПриватБанк тогда платил по депозитам 600% годовых (в 1993 году инфляция на Украине составила 10 155%).В марте 1993 года была запущена программа обслуживания частных лиц. Уже к лету у банка было больше 10 тыс. вкладчиков. Через три года свои деньги в ПриватБанке хранили около 27 тыс. человек, а филиалов было почти 200.В 1996 году ПриватБанк стал одним из первых украинских банков, начавших работать с международной платежной системой Visа. Банк начал устанавливать по всей стране свои банкоматы и платёжные терминалы, а также стимулировать торговлю и сферу услуг пользоваться POS-терминалами.В 1995 году банк включился в ваучерную приватизацию. Аккумулировав 1,2 млн сертификатов (2,3% от их общего количества), банк стал приобретать пакеты акций металлургических предприятий. Позже ПриватБанк был задействован в схемах "недружественных поглощений", которой прославилась группа "Приват".В 1997 году Тигипко стал вице-премьером в правительстве Лазаренко. Банк возглавил Александр Дубилет – один из первых сотрудников ПриватБанка. А уже через несколько месяцев Лазаренко, который через своих доверенных лиц владел частью группы "Приват", впал в немилость президента Кучмы и бежал с Украины. Кроме того, Милославский умер от сердечного приступа на отдыхе в Австрии. Долю Милославского тогда унаследовала его дочь Марианна, которая только заканчивала школу.Дубилет поощрял инновации. В начале 2000-х он прочитал книгу Билла Гейтса "Бизнес со скоростью мысли" и распорядился перевести банк на внутренний электронный документооборот, о котором прочитал в книге.Когда сотрудник донецкого филиала банка Александр Витязь предложил создать программу по удалённому обслуживанию бизнес-клиентов, Дубилет перевёл талантливого сотрудника в головной офис. В 2001 году Витязь запустил первый в стране интернет-банкинг, ставший прообразом современного Приват24. Система позволяла в режиме реального времени управлять деньгами. Но особенная гордость Витязя и его команды – облачная операционная система Corezoid. Её использует не только ПриватБанк, но и, например, сеть супермаркетов Metro Cash&Carry на Украине.В декабре 2003 года ПриватБанк стал первым украинским банком, выпустившим евробонды. Сумма размещения составила $ 100 млн. Объем заявок на покупку этих бумаг превысил объем выпуска. На ПриватБанк на тот момент приходилось 14% от всех депозитов физлиц и 30% от всех выданных украинцам кредитов. Он выдал 4 млн карт – 43% от всех выданных на Украине. Сеть ПриватБанка к тому времени разрослась до 1500 отделений, 1000 банкоматов и 13 000 POS-терминалов.Для продвижения платёжных карт и других продуктов стали привлекать сотрудников более низкого звена в стиле многоуровневого маркетинга. В 2005 году чистая прибыль ПриватБанка составила 475,6 млн гривен, он стал абсолютным лидером рынка по этому показателю. А с 2007 по 2014 годы прибыль банка не опускалась ниже миллиарда гривен.Финансовый кризис 2008 года ПриватБанк прошёл без особых проблем, хотя и остался должен Национальному банку Украины (НБУ) более 8 млрд гривен.Проблемы у ПриватБанка начались после того, как в большую политику пошёл фронтмен группы "Приват" Игорь Коломойский (Боголюбов и Мартынов предпочитали непубличность, Мартынов в 2008-м передал бизнес в доверительное управление). Осенью 2013 года Коломойский поддержал "евромайдан" в Киеве, а после государственного переворота в феврале 2014-го был назначен губернатором Днепропетровской области. Он финансировал ряд нацбатальонов, некоторые из них даже выезжали на боевые операции на бронированных автомобилях ПриватБанка.В одном из первых интервью Коломойский набросился с оскорблениями на президента России Владимира Путина, за что получил от него ярлык "уникального проходимца". Вскоре ПриватБанк потерял свою московскую "дочку", а также бизнес в Крыму и Севастополе.НБУ постоянно выделял ПриватБанку рефинансирование – только в 2014-15 году оно превысило 30 млрд грн. Весной 2015 года Коломойский вошёл в клинч с президентом Порошенко*****. Ожидалось нечто вроде марша на Киев подчинённых ему добробатов, но последовал звонок из посольства США. 25 марта 2015 года Коломойский был уволен, а в ПриватБанке началась ревизия НБУ.В конце 2015 года в НБУ заявили о низком качестве кредитов на сумму 155 млрд гривен, выданных предприятиям группы "Приват" и фиктивным фирмам. Собственников банка поставили перед выбором: докапитализация или национализация.Условия докапитализации выполнены не были, и в декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован. В его капитал было влито около $ 5 млрд. Позже глава НБУ Валерия Гонтарева назвала происходившее в ПриватБанке до национализации "самой большой аферой XXI века".Коломойский и Боголюбов пытались вернуть себе акции ПриватБанка. Медиаимперия Коломойского "1+1 медиа" сыграла не последнюю роль в том, что в 2019 году Владимир Зеленский получил президентское кресло. В первый год президентства критики называли бывшего комика креатурой Коломойского, однако ПриватБанк так и остался государственным.А вскоре дружба между владельцем группы "Приват" и Зеленским закончилась. В марте 2021 года США ввели в отношении Коломойского и его окружения санкции и обвинил в нецелевом использовании средств ПриватБанка на приобретение недвижимости в США на $ 60 млн. Летом 2021 года Владимир Зеленский заявил, что олигархов в стране больше не будет и вскоре парламент принял закон о деолигархизации.2 сентября 2023 года Игорь Коломойский был арестован по подозрению в мошенничестве и в отмывании денег, полученных незаконным путем. По данным следствия, совладелец финансово-промышленной группы "Приват" в течение 2013-20 годов якобы "легализовал" более полумиллиарда гривен. Вскоре Коломойский попал под санкции и был лишён украинского гражданства, в судебных документах он фигурирует как гражданин Израиля и Кипра.Одна из любимых поговорок Игоря Коломойского звучит так: "Жизнь – это супермаркет, бери что хочешь, но касса – впереди". До кассы он еще не дошёл…Боголюбов в 2024 году по чужому паспорту бежал с Украины и ныне живёт в Вене с новой супругой, бывшей замминистра иностранных дел Украины Эминэ Джапаровой.Мартынов нашёл общий язык с новой властью, продолжает заниматься бизнесом на Украине и даже судится с Боголюбовым за активы "Привата". На возврат акций ПриватБанка он не претендует.* Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.** У учредителей было несколько легенд для разных аудиторий. В Днепропетровске более популярна та, по которой в банк были вложены не "комсомольские", а "еврейские" деньги, полученные благодаря связям Милославского. В этом контексте обычно упоминается главный раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий, приехавший в город из США в 1990 году. Тигипко же был просто наёмным менеджером. – Ред.*** Оно было специально подобрано, чтобы одинаково писаться на русском и украинском языках. – Ред.**** Он получил 5% акций, которые сдал, когда ушёл из "Привата", создав свою группу ТАС. Небольшие пакеты акций получили и другие топ-менеджеры. – Ред.***** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Олег Хавич

