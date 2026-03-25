Парламентская кома: что происходит в Верховной Раде
В Верховной Раде пусто. Снова народные депутаты срывают работу парламента. Такое складывается впечатление, что законодательный орган изжил себя. Заключенная в руках Зеленского полнота власти не нуждается больше в фиговых листках, чтобы прикрыть отсутствие парламентско-президентской формы правления.
трамп и зеленский
максим бужанский
остап дроздов
верховная рада
рада
мвф
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
В Верховной Раде пусто. Снова народные депутаты срывают работу парламента. Такое складывается впечатление, что законодательный орган изжил себя. Заключенная в руках Зеленского полнота власти не нуждается больше в фиговых листках, чтобы прикрыть отсутствие парламентско-президентской формы правления.
Накануне очередного заседания многие депутаты, опасаясь провокаций и давления, приняли решение не появляться на улице Грушевского. Саботаж работы парламента начался с нежелания голосовать за антинародные законы, навязанные МВФ (в частности, о повышении налогов для малого бизнеса).
"Понимаете, когда требования приняты, вся коммуникация, даже если она будет происходить с утра до ночи, сведется к заламываниям рук и уговорам - ну, проголосуйте это (а речь, поверьте, об ОЧЕНЬ непопулярных вещах), потому что соглашение уже подписано, и т.д.,- поясняет свою позицию народный депутат Максим Бужанский.- На Раду не действуют заламывания рук, это бессмысленная форма коммуникации, в Кабмине это понимают, поэтому, коммуникации нет никакой. Как же должна выглядеть адекватная и эффективная коммуникация? Премьер и министр финансов должны приходить в Раду, и к фракции большинства, и к фракциям оппозиции, ДО подписания соглашения с Фондом. И говорить о том, в какой ситуации мы реально находимся, какие наши предложения, какие возможности, где красные линии, и где поле для маневра. Этого не происходит, и возникают сложности с адаптацией того, что согласовано не было. И да, в заключение добавлю, что будет несправедливо сказать, что Рада прячется от негатива, нет. Эта каденция приняла на себя столько непопулярных решений и в принципе, и в отношении депутатов же, в частности, сколько не сделали все остальные до неё вместе взятые, коронавирус и война заставили. Но всегда есть определённая черта, до которой возможно и после которой нет, и эта черта в какой-то степени достигнута".
Но пленарное заседание Верховной Рады 25 марта состоялось, хоть и было на грани срыва. В сессионном зале из 450 народных депутатов присутствовал лишь 171, что было недостаточно для начала работы. Однако к середине дня ситуация изменилась, и парламенту удалось принять несколько законопроектов. В ходе заседания депутаты поддержали ряд законопроектов, например, отмену коммунальных платежей за разрушенное жилье. Что само по себе звучит абсурдно. Также парламент ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму 230 миллионов евро. Выделенные средства пойдут на восстановление дорожной инфраструктуры страны. Еще одна коррупционная схема по осваиванию денег, закатанных в асфальт. Эксперты называют такую работу неудовлетворительной. Так, львовский журналист Остап Дроздов указывает на то, что парализованным парламент прибывает уже 6 лет:
"Это не парламентский кризис. Это парламентская кома, в которой уже 6 лет лежит полумертвый парламентаризм, разрушенный инфантилами-избирателями, которые собственноручно построили нынешнюю клетку под названием единоличный царизм. В свое время, в 2019 году, тогда еще новый президент решительно распустил парламент на основании отсутствия коалиции (точнее, коалиция была лишь формальной). Актеру захотелось под шум рейтингов сбацать под себя ручной однопартийный парламент и такое же правительство. Были проведены досрочные выборы. Что поменялось сейчас? Монофракция открыто заявляет о своей недееспособности. Парламентской формации, которая согласно Конституции выбирает правительство – не существует. Парламент как ключевой орган в парламентско-президентской республике (напомните, что это за шутка) – инвалид, о чем прямо говорят не оппозиционные, а как раз провластные депутаты. Вопрос на воображение, сугубо теоретический: если бы не было военного положения, столь выгодного царскому двору, распустил бы царь парламент по той же причине, что и в 2019 году? Пошел ли он на досрочные парламентские выборы, зная рейтинговую расстановку сил? Это тест на авторитаризм. Не пошел бы. Не распустил бы. Поэтому поздно нести витамины коматознику. Парламентаризм полностью разрушен лицедеями, которые в кинофильме расстреляли парламент из калашникова в утешение дегенератам-избирателям, а в реале будут держать его на своем поводке до последнего дыхания".
