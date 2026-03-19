Борьба с блокадой Кубы. Танкеры могут доставить на остров сжиженный газ и нефть - 19.03.2026 Украина.ру

Западные масс-медиа сообщают, что Россия направила к Кубе два танкера с нефтью и сжиженным газом – чтобы помочь в преодолении энергетической блокады острова, которую организовали Соединенные Штаты Америки.

По данным газеты Financial Times, в Карибское море направляется танкер Sea Horse, который перевозит под флагом Гонконга 27 тысяч тонн российского газа. Эксперт Самир Мадани, один из основателей специализированного сервиса по отслеживанию танкеров TankerTrackers, утверждает, что это судно должно прибыть на остров в ближайшие дни. А еще один супертанкер – "Анатолий Колодкин" – предположительно везет на Кубу 730 тысяч баррелей нефти, и может достигнуть ее берегов в начале апреля.Куба не получала топливо в течение трех месяцев, выживая исключительно за счет ограниченных ресурсов собственных нефтяных скважин и солнечной энергетики. Администрация Белого дома запугала ведущих экспортеров, которые в прошлом продавали Гаване энергоносители, угрожая им вторичными санкциями. И ни одна страна мира не решалась бросить вызов Америке – потому что Вашингтон пообещал пресекать любые топливные поставки кубинцам.Президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио открыто озвучили свою стратегию, направленную на подчинение и порабощение Кубы. США планируют задушить непокорный остров с помощью искусственно организованного топливного кризиса, который привел к гуманитарному бедствию – потому что недавний блэкаут приостановил работу большинства больниц и роддомов, оставив без электричества около десяти миллионов потребителей.Президент Кубы Мигель Диас-Канель не скрывает, что Гавана ведет с американцами переговоры. Многие постсоветские эксперты увидели в этом подготовку к капитуляции –ежедневно удивляясь тому, что она все еще не случилась. Однако неформальный диалог между американцами и кубинцами не является чем-то удивительным – такие вынужденные контакты поддерживались и раньше. А разговоры о том, что кубинские лидеры готовы сходу удовлетворить ультимативные требования Трампа, являются информационными вбросами, на которые легко покупаются некомпетентные постсоветские блогеры."Новости с Кубы обычно доходят до русскоязычного сегмента новостей в виде слухов, сплетен, истерик, хайпа и чего угодно, только не взвешенного критического анализа. Еще раз призываю к ответственности за репосты чужих утверждений и выводов. Постараемся не превращать наши ресурсы в инструменты чужой информационной войны. Не нужно помогать США в их планах по уничтожению Кубы", – говорит об этом латиноамериканист Олег Ясинский.Несмотря на драматичность ситуации, кубинское руководство пытается найти из нее выход, потому что оно сталкивается с подобными трудностями не в первый раз. В начале девяностых годов, когда Куба в одночасье лишилась советской помощи, остров оказался на грани экономического и политического коллапса. Однако коммунистическое правительство справилось с этим вызовом, продемонстрировав способность гибко реагировать на проблемы, которые казались тогда фатальными.В 1991 году Фидель Кастро распорядился ввести на острове "режим особого периода", что подразумевало борьбу за выживание в условиях экономического кризиса и ужесточившейся американской блокады. Причем, Фидель лично выходил на улицы Гаваны в самые трудные моменты, чтобы пообщаться с недовольными соотечественниками – купируя протестные выступления благодаря личному мужеству и харизме.Гавана провела точечные реформы, допустив развитие малого предпринимательства – прежде всего, в сфере обслуживания, и привлекла значительные иностранные инвестиции. Это заложило предпосылки для развития массового туризма, открывая остров для россиян, канадцев, китайцев и европейцев. А Центральный банк Кубы ввел в оборот конвертируемое песо – параллельную валюту для иностранцев – что стало важным источником бюджетных доходов, помогая стабилизировать ситуацию.Решить все основные проблемы не удалось. Американские власти усиливали удавку экономического эмбарго, планомерно выдавливая с Кубы иностранные фирмы, которые хотели работать с Гаваной, и не давая кубинцам закупать необходимые технологии. Но попытки сменить власть на острове неизменно заканчивались для американцев фиаско – хотя Вашингтон не прекращал их ни при республиканцах, ни при демократах.В 2021 году, когда Куба пострадала от ковидного карантина, который привел к коллапсу туризма, американцы активно провоцировали на Кубе протесты. Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал Белый дом нанести по острову военный удар и свергнуть "диктаторский режим коммунистов". Признавшись журналистам в том, что обсуждает этот вопрос с тогдашним президентом Джо Байденом.Трамп довел это системное давление до предела, перекрыв кубинцам поставки топлива и угрожая им военным вторжением. Но на сегодняшний момент кубинская Компартия сохраняет контроль над ситуацией – несмотря на недавний блэкаут и попытки заслать на остров вооруженных диверсантов.Наблюдатели отмечают, что протесты на острове пока что не достигли уровня пятилетней давности. Гавана старается предотвратить наступление полного топливного коллапса и внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке – рассчитывая на то, что сопротивление Ирана поможет ей в противостоянии с Вашингтоном. А кубинские лидеры явно вдохновляются примером иранцев, обещая сопротивляться всестороннему натиску со стороны США."США почти ежедневно публично угрожают Кубе насильственным свержением конституционного порядка. И они используют жесткие санкции против кубинской экономики, которую начали атаковать и изолировать более шестидесяти лет назад. Американцы объявляют о планах захватить страну, ее ресурсы и собственность. Они стремятся задушить нашу экономику, чтобы заставить нас сдаться. Только так можно объяснить жестокую экономическую войну, которая ведется в качестве коллективного наказания против всего кубинского народа. Столкнувшись с наихудшим сценарием, Куба с уверенностью заявляет: любой внешний агрессор столкнется с бескомпромиссным сопротивлением", – заявил накануне президент Мигель Диас-Канель.Вопрос поставок нефти и газа имеет для кубинцев критическое значение. Если танкеры действительно разгрузятся в кубинских портах, это предоставит им шансы выдержать бешеный натиск Трампа.Американцы могут ответить на это силовыми действиями, поскольку они не раз незаконно перехватывали иностранные суда. И символично, что следующий в Карибское море танкер "Анатолий Колодкин" носит имя бывшего судьи Международного трибунала по морскому праву – известного юриста, который посвятил свою жизнь борьбе с пиратством в мировом океане.Читайте о глобальном кризисе в статье ""Коалиция Эпштейна" против Ирана"

Александр Савко

